Petualangan Christopher Nkunku di Milan tak pernah benar-benar berjalan: penyerang Prancis itu datang ke Milan dari Chelsea pada musim panas 2025 dengan nilai sedikit di bawah 40 juta, tetapi setelah hanya satu musim ia langsung angkat koper lagi. Sudah sejak Januari beredar pembicaraan soal kemungkinan transfer, lalu sang pemain tetap bertahan, tetapi saat bursa transfer dibuka kembali ia berangkat menuju Jerman. Dianggap berada di luar proyek pelatih baru Milan Ruben Amorim, setelah negosiasi dengan Fenerbahce dan beberapa rumor yang beredar sang pemain kembali ke Leipzig. Dialah yang mendorong kepindahan ke Jerman, berusaha menemukan kembali sedikit kontinuitas setelah musim yang sulit di Italia.