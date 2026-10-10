Petualangan Christopher Nkunku di Milan tak pernah benar-benar berjalan: penyerang Prancis itu datang ke Milan dari Chelsea pada musim panas 2025 dengan nilai sedikit di bawah 40 juta, tetapi setelah hanya satu musim ia langsung angkat koper lagi. Sudah sejak Januari beredar pembicaraan soal kemungkinan transfer, lalu sang pemain tetap bertahan, tetapi saat bursa transfer dibuka kembali ia berangkat menuju Jerman. Dianggap berada di luar proyek pelatih baru Milan Ruben Amorim, setelah negosiasi dengan Fenerbahce dan beberapa rumor yang beredar sang pemain kembali ke Leipzig. Dialah yang mendorong kepindahan ke Jerman, berusaha menemukan kembali sedikit kontinuitas setelah musim yang sulit di Italia.
Bagaimana kiprah Nkunku di Leipzig dan berapa banyak yang bisa didapatkan Milan dari penebusannya
- AFP
Statistik Nkunku bersama Leipzig
Dan sejauh ini, pilihan itu memang terbukti tepat. Nkunku langsung kembali menjadi protagonis dalam lingkungan yang sudah dikenalnya, dan dalam beberapa bulan saja ia sudah memikat semua orang dengan merebut tempat di tim inti: empat dari total enam penampilannya pada musim baru di liga dan Liga Champions menjadi starter, ditambah gol ke gawang Hamburg - yang pertama sejak ia kembali ke Jerman - serta hat-trick melawan Eintracht Frankfurt. Mantan pemain AC Milan itu juga tampil menonjol di Eropa, dengan satu assist untuk Maksimovic dalam pertandingan awal September melawan Como.
- AFP
Angka-angka Nkunku di Leipzig
Milan dan RB Leipzig telah menuntaskan transfer Nkunku berdasarkan pinjaman berbayar senilai €3,5 juta dengan opsi pembelian sedikit di bawah €30 juta, sekitar €28 juta. Dalam kesepakatan antara kedua klub tidak ada kewajiban pembelian permanen, pada akhir musim nanti pihak Jerman yang akan memutuskan apakah akan mempertahankannya dalam skuad atau tidak. Pada musim ini gaji Nkunku akan dibagi dua antara Milan dan RB Leipzig, yang masing-masing akan membayar €2,5 juta dari total gaji bersih €5 juta yang diterima sang pemain sebagaimana ditetapkan saat penandatanganannya dengan Milan.
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