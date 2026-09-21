Bagaimana Italia asuhan Mancini bermain: "Dua penyerang atau 4-3-3, bermain bagus dan bersenang-senang"

Era baru Italia besutan Roberto Mancini resmi dimulai hari ini lewat konferensi pers pertama dari Coverciano yang membuka persiapan tim nasional menghadapi 4 laga Nations League melawan Belgia, Prancis, dan Turki.
Gelombang pertama pemanggilan skuad membuka pintu bagi banyak wajah baru, tetapi juga sejumlah nama yang dipertahankan. Sang pelatih tim nasional menjelaskan apa yang menjadi dan akan menjadi keyakinannya, serta bagaimana ia akan mencoba menanamkannya kepada tim, tetapi ia juga sudah memberi beberapa petunjuk teknis-taktis. Bagaimana Italia akan bermain dalam laga-laga berikutnya? Mari kita coba menjelaskannya.