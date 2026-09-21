Bagaimana Italia asuhan Mancini bermain: "Dua penyerang atau 4-3-3, bermain bagus dan bersenang-senang"

Di benak Mancini, pilihan formasi 4-3-3 selalu menjadi prioritas, tetapi penyebutan dua penyerang menjadi keharusan mengingat melimpahnya stok penyerang tengah yang tersedia.





Dengan menganalisis daftar pemain yang dipanggil, dan terutama mereka yang absen yang bisa sangat memengaruhi pilihan sang pelatih tim nasional (terutama Dimarco), starting XI ideal yang bisa diajukan sang pelatih tim nasional adalah 4-3-3 cair yang sewaktu-waktu dapat berubah menjadi 4-3-1-2.





Di bawah mistar ada kapten Donnarumma, di pusat pertahanan Mancini dan Bastoni, dengan Calafiori sebagai bek kiri ala Arsenal dan Kayode di kanan (sambil menunggu Palestra untuk masa depan). Di lini tengah, Barella dan Tonali bisa langsung mendampingi Alessandro Romano sebagai regista, tetapi Frattesi sebagai gelandang pembongkar dengan Tonali sebagai regista juga tidak bisa dikesampingkan.

Terakhir di depan, Kean dan Pio Esposito akan menjadi starter dengan penyerang Como itu diproyeksikan melebar ke kiri dan salah satu di antara Daniel Maldini dan Samuele Inacio bermain di belakang striker dengan kebebasan melebar ke kanan.





Italia (4-3-3/4-3-1-2): Donnarumma, Kayode, Mancini, Bastoni, Calafiori; Barella, Romano, Tonali; Maldini, Pio Esposito, Kean.