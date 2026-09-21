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Emanuele Tramacere
Diterjemahkan oleh

Bagaimana Italia asuhan Mancini bermain: "Dua penyerang atau 4-3-3, bermain bagus dan bersenang-senang"

Italy
Italy vs Belgium
Belgium
UEFA Nations League A
Turkiye vs Italy
Turkiye
Italy vs Turkiye
France vs Italy
France

4-3-3 atau 4-3-1-2? Siapa yang bermain di sisi kiri? Tanpa pemain sayap, begitu banyak keraguan di lini depan.

Era baru Italia besutan Roberto Mancini resmi dimulai hari ini lewat konferensi pers pertama dari Coverciano yang membuka persiapan tim nasional menghadapi 4 laga Nations League melawan Belgia, Prancis, dan Turki.

Gelombang pertama pemanggilan skuad membuka pintu bagi banyak wajah baru, tetapi juga sejumlah nama yang dipertahankan. Sang pelatih tim nasional menjelaskan apa yang menjadi dan akan menjadi keyakinannya, serta bagaimana ia akan mencoba menanamkannya kepada tim, tetapi ia juga sudah memberi beberapa petunjuk teknis-taktis. Bagaimana Italia akan bermain dalam laga-laga berikutnya? Mari kita coba menjelaskannya.


  • "Bermain bagus dan bersenang-senang"

    "Jika saya memanggil pemain-pemain yang usianya sudah tidak muda lagi, pasti akan ada kritik... Saya memanggil pemain-pemain muda karena memang sudah tepat untuk mengenal mereka secara langsung demi memiliki tim yang kuat di masa depan. Sepakbola terus berkembang, sering kali kita harus berubah untuk mencapai target-target tertentu. Kami akan mencoba melakukan sesuatu yang bagus dan positif, itu akan membutuhkan waktu, tetapi kami akan memberikan kemampuan terbaik kami."

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  • Banyak formasi, tetapi pertahanan empat bek

    Idenya jelas, targetnya adalah permainan indah, tetapi bagaimana mencapainya dari sisi taktik? Mancini membiarkan pembahasan soal formasi tetap terbuka, tetapi memberi isyarat bahwa pada akhirnya titik awalnya adalah lini belakang berisi empat pemain, yang harus diadaptasi oleh banyak pemain muda:

    "Formasi? Terlepas dari beberapa pemain yang cedera, kita lihat saja. Kami terbuka untuk situasi taktik apa pun: kami bisa bermain dengan dua penyerang, dengan 4-3-3, tetapi juga dengan cara lain. Para pemain mampu melakukan banyak hal meski di klub mereka bermain dengan cara yang berbeda. Kami akan mulai berlatih lalu melihatnya dalam beberapa hari ini".

  • KEMUNGKINAN BESAR

    Di benak Mancini, pilihan formasi 4-3-3 selalu menjadi prioritas, tetapi penyebutan dua penyerang menjadi keharusan mengingat melimpahnya stok penyerang tengah yang tersedia.


    Dengan menganalisis daftar pemain yang dipanggil, dan terutama mereka yang absen yang bisa sangat memengaruhi pilihan sang pelatih tim nasional (terutama Dimarco), starting XI ideal yang bisa diajukan sang pelatih tim nasional adalah 4-3-3 cair yang sewaktu-waktu dapat berubah menjadi 4-3-1-2.


    Di bawah mistar ada kapten Donnarumma, di pusat pertahanan Mancini dan Bastoni, dengan Calafiori sebagai bek kiri ala Arsenal dan Kayode di kanan (sambil menunggu Palestra untuk masa depan). Di lini tengah, Barella dan Tonali bisa langsung mendampingi Alessandro Romano sebagai regista, tetapi Frattesi sebagai gelandang pembongkar dengan Tonali sebagai regista juga tidak bisa dikesampingkan.

    Terakhir di depan, Kean dan Pio Esposito akan menjadi starter dengan penyerang Como itu diproyeksikan melebar ke kiri dan salah satu di antara Daniel Maldini dan Samuele Inacio bermain di belakang striker dengan kebebasan melebar ke kanan.


    Italia (4-3-3/4-3-1-2): Donnarumma, Kayode, Mancini, Bastoni, Calafiori; Barella, Romano, Tonali; Maldini, Pio Esposito, Kean.

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