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Netherlands v Germany - UEFA Nations League 2026/27 Group A2 MD1Getty Images Sport
Emanuele Tramacere
Diterjemahkan oleh

Bagaimana debut pertama Klopp bersama Jerman: imbang 1-1 melawan Belanda, dua cedera, satu gol di tengah polemik, dan banyak ketidakpastian

Germany
Netherlands
J. Klopp
UEFA Nations League A

Debut resmi Jerman asuhan Jurgen Klopp berakhir dengan kemenangan atas Belanda.

Pada akhirnya, seperti biasa, hasil yang dihitung. Dan era baru Jerman asuhan Jurgen Klopp dimulai persis seperti berakhirnya era sebelumnya, yakni tanpa kemenangan yang dibutuhkan untuk mempertahankan senyum yang ditunjukkan kepada media pada malam sebelumnya.


Melawan Belanda, laga berakhir 1-1, dengan gol Nmecha yang sangat dikritik dalam pertandingan yang tetap memperlihatkan Jerman berada dalam kesulitan besar dalam waktu yang lama, serta ada dua gol yang dianulir untuk tim nasional Belanda baru yang dipimpin Xavi sebelum gol penutup dari Gakpo.


Perbedaan besar dengan tim yang tersingkir buruk dari Piala Dunia terakhir dan saat itu dipimpin Julian Nagelsmann pada dasarnya masih belum terlihat, dengan sejumlah pilihan susunan pemain yang mengejutkan, tetapi masalah-masalah lama, terutama di lini belakang, masih terus terlihat.


  • CEDERA PEMAIN

    Harus dikatakan, Klopp tidak beruntung dalam pilihan awal dan pada 30 menit pertama pertandingan. Sudah saat pemanasan, Jamal Musiala dipastikan absen karena cedera, sehingga terpaksa menyerahkan tempatnya kepada Amiri. Pada menit ke-30, giliran bomber Kai Havertz yang mengibarkan bendera putih karena masalah otot yang memaksa pelatih tim nasional itu langsung memasukkan Ebnoutalib ke lapangan.

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  • Pilihan susunan pemain

    Di bawah mistar, Marc André ter Stegen kembali terlihat, yang sedang menghidupkan kembali kariernya di Ajax, tetapi tampak belum berada dalam kondisi terbaik, terutama saat keluar mengantisipasi bola-bola atas. Hal baru paling menarik dalam susunan pemain tetap bek kanan Freiburg Treu, winger Brentford Schade, dan masuknya dari bangku cadangan pemain seperti Ebnoutalib dari Eintracht, serta Stach dari Leeds. Di lini tengah ada jaminan Nmecha dan Kimmich, sementara Yann Bisseck dari Inter hanya duduk di bangku cadangan.

  • Goal yang dikritik

    Jerman sempat bertahan dengan gol yang dicetak Nmecha pada menit ke-32, gol yang lahir di tengah protes dari Belanda karena pada awal rangkaian serangan, Xavi kehilangan Bryan Brobbey akibat cedera otot (terjatuh di lapangan tengah karena mengalami tarikan pada otot fleksor).

    Jerman, dengan sang penyerang masih tergeletak di lapangan, pada awalnya sempat memperlambat serangan sehingga membuat Belanda berhenti, tetapi setelah memahami bahwa wasit tidak akan meniup peluit, tim Jerman mempercepat permainan dengan Adeyemi melepaskan umpan silang dari sisi kanan dan, setelah bola liar di kotak penalti, Nmecha melepaskan tembakan penentu untuk membawa skor menjadi 1-0.

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  • Dominasi Belanda

    Selain peluang gol luar biasa yang disia-siakan Adeyemi ke gawang kosong setelah sebuah serangan balik vertikal yang brilian, sebenarnya Belandalah yang mendominasi permainan dan pertandingan, dengan jumlah akhir tembakan ditutup 22 berbanding 10 untuk keunggulan Belanda, disertai 12 tendangan sudut berbanding 1 dan bahkan 3,11 xGoals yang diperkirakan untuk Oranje dibandingkan 1,50 milik Jerman.

    Dua gol Van Dijk dan kawan-kawan dianulir (satu di awal laga lewat sepak pojok yang justru dihasilkan bek Liverpool itu dan satu lagi pada babak kedua dalam kemelut oleh Meerdink), serta beberapa penyelamatan, salah satunya dengan bantuan tiang gawang, dari ter Stegen yang punya posisi bagus dan terus diuji para penyerang Belanda.

  • Gol cepat dan kesulitan dalam bertahan

    Hasilnya tampak akan bertahan, tetapi masuknya Van Bommel yang sangat hidup membuat sisi kanan Jerman kesulitan. Dan jika pada tembakan melengkung pertama di akhir laga ter Stegen masih mampu menepis dan menggagalkannya, sebaliknya mantan kiper Barcelona itu tidak bisa berbuat apa-apa saat menghadapi sepakan voli kaki kanan Gakpo dalam situasi satu lawan satu, memanfaatkan assist dari sisi kiri dari putra Marc tersebut.


    Pada dasarnya, masalah di lini pertahanan dengan formasi empat bek yang selalu sangat statis dan dengan dua bek tengah yang terpaku seperti Tah dan Schlotterbeck masih tetap ada. Dan tepat di situlah Klopp harus bekerja lebih keras dalam beberapa laga berikutnya sebelum mencoba meningkatkan daya ancam timnya dalam menyerang.

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