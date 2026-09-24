Pada akhirnya, seperti biasa, hasil yang dihitung. Dan era baru Jerman asuhan Jurgen Klopp dimulai persis seperti berakhirnya era sebelumnya, yakni tanpa kemenangan yang dibutuhkan untuk mempertahankan senyum yang ditunjukkan kepada media pada malam sebelumnya.





Melawan Belanda, laga berakhir 1-1, dengan gol Nmecha yang sangat dikritik dalam pertandingan yang tetap memperlihatkan Jerman berada dalam kesulitan besar dalam waktu yang lama, serta ada dua gol yang dianulir untuk tim nasional Belanda baru yang dipimpin Xavi sebelum gol penutup dari Gakpo.





Perbedaan besar dengan tim yang tersingkir buruk dari Piala Dunia terakhir dan saat itu dipimpin Julian Nagelsmann pada dasarnya masih belum terlihat, dengan sejumlah pilihan susunan pemain yang mengejutkan, tetapi masalah-masalah lama, terutama di lini belakang, masih terus terlihat.



