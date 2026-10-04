Rencana masa depan sudah jelas. Pada Januari, Milan akan kembali menjadi protagonis di bursa transfer dengan target mewujudkan satu perekrutan besar. Ide Gerry Cardinale adalah menghadiahkan kepada Ruben Amorim seorang pemain papan atas, bergaya Gonçalo Ramos, yang bisa menjadi nilai tambah di dalam dan luar lapangan, untuk tim dan klub. Saat ini nama terkuat adalah Endrick, penyerang kelahiran 2006 milik Real Madrid, yang pada musim ini hanya berperan sebagai figuran. Setelah pembicaraan di awal musim dengan Mourinho, talenta mantan Lyon itu berharap bisa bermain, menjadi alternatif utama bagi para starter, tetapi angkanya berkata lain: hanya satu penampilan dan empat menit bermain sepanjang musim, pada akhir laga La Liga melawan Elche.
Bagaimana AC Milan bisa memboyong Endrick dari Real Madrid (meski Liga Champions)
Real membuka opsi peminjaman
Untuk membuat penilaian yang pasti, perlu menunggu beberapa pekan lagi, tetapi Endrick tahu bahwa ia tidak bisa membiarkan dirinya berdebu di bangku cadangan; pada usia 20 tahun ia harus bermain secara reguler. Kepergian pada Januari adalah opsi yang masuk akal, tinggal dipahami dengan formula seperti apa. Seperti dilaporkan Matteo Moretto mantan permata Palmeiras itu pada musim panas telah membuka diri kepada AC Milan, tetapi Real Madrid menghentikan semuanya. Skenario pada Januari ditakdirkan berubah dengan adanya keterbukaan untuk peminjaman (agar tidak kehilangan kendali atas pemain) sebuah opsi yang dipertimbangkan Milan tetapi tidak terlalu disukai Cardinale. Orang nomor satu RedBird itu, yang punya hubungan baik dengan agensi Endrick, Roc Nation, sedang mempelajari proposal pembelian permanen atau peminjaman dengan kewajiban membeli. Di latar belakang, Roma selalu ada, destinasi lain yang juga disukai pemain Brasil itu.
Berapa harga Endrick
Yang mengonfirmasi ketertarikan Cardinale terhadap Endrick adalah Pato, mantan penyerang Milan, di sela-sela Festival Dello Sport di Trento: "Saya rasa dia harus pindah, karena sulit baginya bermain di Madrid. Saya tahu Cardinale sedang berusaha membawanya ke Milan, kami sudah membicarakannya, tetapi pada akhirnya tidak jadi apa-apa. Pada Januari? Itu saya tidak tahu". Dibeli pada 2022, Endrick menelan biaya bagi Real Madrid sebesar 35 juta euro sebagai nilai dasar ditambah bonus hingga 25 juta euro. Untuk memboyongnya secara permanen dibutuhkan tawaran besar, tidak kurang dari 60 juta euro.
Liga Champions tidak diperlukan untuk pembelian Endrick
Dalam situasi lain, AC Milan akan menunggu hingga Juni atau setidaknya setelah mencapai target minimum, yakni lolos ke Liga Champions musim depan, tetapi persaingan sangat ketat dan AC Milan telah menunjukkan bahwa mereka mampu melakukan investasi penting bahkan tanpa kompetisi elite Eropa. Seperti dilaporkan Calcio e Finanza , yang terutama menopang neraca keuangan adalah sumber-sumber pendapatan yang tidak terlalu bergantung langsung pada hasil olahraga di Eropa. Untuk pertama kalinya dalam sejarah klub, pendapatan sponsor menembus angka 100 juta euro, sementara pemasukan dari tiket yang terkait dengan Serie A juga meningkat dan ada pemanfaatan besar atas capital gain. Pada tahun buku 2021/22, yang menjadi periode terakhir sebelum masuknya RedBird, pendapatan tercatat sebesar 297,7 juta euro: dibandingkan saat itu, pertumbuhannya mencapai 56,1%.
PILIHAN ADIDAS
AC Milan, yang pada akhir Oktober akan mempresentasikan bersama Inter proyek stadion baru di San Siro, ingin terus berkembang dari sisi pendapatan tiket dan sponsor. Dalam konteks ini muncul kabar soal kemungkinan kembali ke Adidas sebagai brand teknis, pada akhir kontrak dengan Puma yang dijadwalkan berakhir pada 30 Juni 2028. Seperti dilaporkan Calcio e Finanza, saat ini perusahaan Jerman itu membayarkan kepada AC Milan sedikit di atas 25 juta euro untuk sponsorship teknis (data resmi yang terkait dengan laporan keuangan terakhir yang tersedia, musim 2024/25). Dari dokumen tahun buku 2025/26 akan terlihat nilai kesepakatan untuk musim lalu, tetapi dalam hal apa pun wajar jika diharapkan ada pertumbuhan juga dari sisi ini apabila tercapai kesepakatan baru dengan Adidas.
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