Bagaimana AC Milan bisa memboyong Endrick dari Real Madrid (meski Liga Champions)

Untuk membuat penilaian yang pasti, perlu menunggu beberapa pekan lagi, tetapi Endrick tahu bahwa ia tidak bisa membiarkan dirinya berdebu di bangku cadangan; pada usia 20 tahun ia harus bermain secara reguler. Kepergian pada Januari adalah opsi yang masuk akal, tinggal dipahami dengan formula seperti apa. Seperti dilaporkan Matteo Moretto mantan permata Palmeiras itu pada musim panas telah membuka diri kepada AC Milan, tetapi Real Madrid menghentikan semuanya. Skenario pada Januari ditakdirkan berubah dengan adanya keterbukaan untuk peminjaman (agar tidak kehilangan kendali atas pemain) sebuah opsi yang dipertimbangkan Milan tetapi tidak terlalu disukai Cardinale. Orang nomor satu RedBird itu, yang punya hubungan baik dengan agensi Endrick, Roc Nation, sedang mempelajari proposal pembelian permanen atau peminjaman dengan kewajiban membeli. Di latar belakang, Roma selalu ada, destinasi lain yang juga disukai pemain Brasil itu.



