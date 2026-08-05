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Babak baru dengan skala luar biasa: Mengapa transfer Salah berbeda dari pengalaman semua pemain Mesir di Turki?

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M. Mohamed
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A. Elgenawy
A. Abdelaziz
Turki
Mesir
Inggris

Puluhan Pemain Mesir Pernah Bermain di Turki

Kepindahan Mohamed Salah ke Trabzonspor menuliskan babak baru dalam sejarah panjang kehadiran pemain Mesir di lapangan-lapangan Turki, yang bermula dari sejumlah pemain istimewa dan kini mencapai salah satu pemain Mesir terpenting sepanjang sejarah.

Selama beberapa dekade, tanah Turki menjadi persinggahan penting bagi para pemain Mesir, dengan pengalaman yang beragam antara kesuksesan nyata yang bertahan selama bertahun-tahun dan pengalaman lain yang tidak meraih keberhasilan berarti.

 Namun, kedatangan Salah ke Trabzon hadir dengan standar yang sama sekali berbeda dari yang pernah disaksikan sepak bola Turki sebelumnya, terkait transfer pemain Mesir, karena negara tersebut belum pernah menerima pemain Mesir yang telah meraih capaian seperti yang diraih Salah sepanjang kariernya yang panjang.

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    Mesir di Trabzon: 3 Pengalaman Sebelum Salah

    Mohamed Salah menjadi pemain Mesir keempat yang mengenakan seragam Trabzonspor sepanjang sejarah, setelah Ayman Abdel Aziz, Sayed Moawad, dan Trezeguet.

    Perjalanan Ayman Abdel Aziz di Turki dimulai dengan kepindahannya ke Kocaelispor pada musim panas 2000 dari Zamalek. Ia kemudian bergabung dengan Trabzonspor pada Januari 2007 dan bertahan hingga Juli 2008, sebelum kembali lagi ke Zamalek.

    Ayman Abdel Aziz tampil dalam 55 pertandingan bersama klub Turki tersebut, dengan mencetak dua gol dan menyumbangkan 10 assist.

    Adapun Sayed Moawad, ia pindah ke Trabzonspor pada Januari 2008, namun tidak bertahan lama karena kembali ke Mesir pada akhir musim dan bergabung dengan Al Ahly Mesir.

    Moawad hanya tampil dalam 4 pertandingan bersama Trabzonspor, dengan total hanya 195 menit, tanpa mencetak gol maupun assist.

    Sementara itu, Mahmoud Hassan "Trezeguet" menjadi yang paling sukses bersama Trabzonspor dan paling berpengaruh bagi tim yang ia bela sejak musim panas 2022 dari Aston Villa. Ia bertahan hingga musim panas 2025, dan selama periode tersebut sempat pergi selama satu musim dengan status pinjaman ke Al Rayyan Qatar.

    Trezeguet bermain dalam 76 pertandingan bersama Trabzonspor di seluruh ajang, mencetak 25 gol dan menyumbangkan 16 assist, serta berkontribusi dalam meraih gelar Piala Super Turki 2023.

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    Pemain Mesir di Turki: Antara Sukses Gemilang dan Kemunduran Nyata

      Jika kita keluar dari lingkup Trabzonspor, menuju liga Turki secara keseluruhan, kita menemukan bahwa pengalaman para pemain Mesir terbagi antara jalur kesuksesan yang jelas dan jalur lain yang tenggelam dalam kelupaan.

    Ahmed Hassan "El Bahdal" dianggap sebagai contoh paling menonjol dari pemain profesional Mesir di Turki, di mana ia malang melintang bersama klub Kocaelispor, Denizlispor, Gençlerbirliği, sebelum meraih puncak kesuksesannya bersama Beşiktaş, hingga dinobatkan sebagai salah satu pemain asing terbaik dalam sejarah kompetisi tersebut. 

    Liga Turki juga menyaksikan kemunculan Mostafa Mohamed dengan kostum raksasa Galatasaray, yang bersamanya ia bermain dalam 58 pertandingan di seluruh ajang, mencetak 17 gol dan menciptakan 5 assist.

    Selain itu, Abdel Zaher El Sakka termasuk pemilik pengalaman profesional Mesir terpanjang di Turki, karena kariernya berlangsung selama 12 tahun, yang ia mulai bersama Denizlispor, lalu berpindah antara klub Gençlerbirliği, Konyaspor, dan Eskişehirspor.

    Ahmed Hassan "Koka" juga meninggalkan jejaknya di Turki setelah membela beberapa klub seperti Alanyaspor, Konyaspor, dan Pendikspor.

    Selain mereka, banyak bintang Mesir yang bermain di Turki, tetapi pengalaman mereka bervariasi. Sebagian menampilkan level yang bisa diterima, sementara sebagian lainnya tidak berhasil dalam pengalaman tersebut.

    Di antara yang paling menonjol yang bermain di liga Turki ada Mohamed Elneny, Essam El Hadary, Ibrahim Said, Amr Zaki, Mohamed Shawky, Amir Azmy Megahed, Mohamed Abdallah, Bashir El Tabei, Ahmed Belal, Ahmed Salah Hosny, Mohamed Gouda, Amr El Desouky, Ramadan Ragab, Mohamed Youssef, Samir Kamouna, Mohamed Sedik, Mohamed Farouk, Effat Nassar, Tarek Mostafa, Hossam Abdel Moneim, Osama Nabih, Medhat Abdel Hady, dan Yahya Nabil.

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    Salah di Trabzon: Standar Kesuksesan yang Luar Biasa

    Hal penting dalam perjalanan Salah ke Turki terletak pada kenyataan bahwa ia tidak dapat dibandingkan dengan pengalaman pemain Mesir mana pun sebelumnya di sana. Seluruh pemain profesional Mesir sebelumnya masuk ke Liga Turki entah sebagai pintu transit menuju liga-liga besar seperti Mostafa Mohamed, atau sebagai tempat singgah untuk mengembangkan karier seperti Ayman Abdel Aziz dan Ahmed Hassan.

     Adapun Mohamed Salah, ia tiba di Turki dengan status mantan juara Liga Inggris dan Liga Champions Eropa, serta salah satu pemain terbaik dunia di era modern.

    Salah tidak akan perlu membuktikan dirinya, seperti para pendahulunya dari kalangan pemain Mesir yang hijrah ke Turki, karena ia telah meraih hampir segala hal sepanjang kariernya sebelum pindah ke Trabzon.

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    Yang pasti, kini klublah yang akan mencari cara terbaik untuk memanfaatkan popularitas Salah, baik melalui penjualan jersey, kontrak sponsor, kehadiran suporter, maupun sumber pendapatan lainnya yang tentu akan meningkat dengan kedatangan bintang Mesir tersebut ke Trabzon.

    Dapat dikatakan bahwa Mohamed Salah memasuki lapangan-lapangan Turki lewat pintu besar; ia bukan sekadar pemain yang bergabung dengan Trabzonspor, melainkan sebuah proyek ikonik bagi sepak bola Turki secara keseluruhan.

     Salah hari ini berdiri di hadapan sejarah gemilang yang telah ditulis rekan-rekannya sesama pemain Mesir di Turki, tetapi ia akan menulis lembaran tersendiri dengan pena yang berbeda dan standar yang hanya puas dengan puncak. 

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