Jika kita keluar dari lingkup Trabzonspor, menuju liga Turki secara keseluruhan, kita menemukan bahwa pengalaman para pemain Mesir terbagi antara jalur kesuksesan yang jelas dan jalur lain yang tenggelam dalam kelupaan.
Ahmed Hassan "El Bahdal" dianggap sebagai contoh paling menonjol dari pemain profesional Mesir di Turki, di mana ia malang melintang bersama klub Kocaelispor, Denizlispor, Gençlerbirliği, sebelum meraih puncak kesuksesannya bersama Beşiktaş, hingga dinobatkan sebagai salah satu pemain asing terbaik dalam sejarah kompetisi tersebut.
Liga Turki juga menyaksikan kemunculan Mostafa Mohamed dengan kostum raksasa Galatasaray, yang bersamanya ia bermain dalam 58 pertandingan di seluruh ajang, mencetak 17 gol dan menciptakan 5 assist.
Selain itu, Abdel Zaher El Sakka termasuk pemilik pengalaman profesional Mesir terpanjang di Turki, karena kariernya berlangsung selama 12 tahun, yang ia mulai bersama Denizlispor, lalu berpindah antara klub Gençlerbirliği, Konyaspor, dan Eskişehirspor.
Ahmed Hassan "Koka" juga meninggalkan jejaknya di Turki setelah membela beberapa klub seperti Alanyaspor, Konyaspor, dan Pendikspor.
Selain mereka, banyak bintang Mesir yang bermain di Turki, tetapi pengalaman mereka bervariasi. Sebagian menampilkan level yang bisa diterima, sementara sebagian lainnya tidak berhasil dalam pengalaman tersebut.
Di antara yang paling menonjol yang bermain di liga Turki ada Mohamed Elneny, Essam El Hadary, Ibrahim Said, Amr Zaki, Mohamed Shawky, Amir Azmy Megahed, Mohamed Abdallah, Bashir El Tabei, Ahmed Belal, Ahmed Salah Hosny, Mohamed Gouda, Amr El Desouky, Ramadan Ragab, Mohamed Youssef, Samir Kamouna, Mohamed Sedik, Mohamed Farouk, Effat Nassar, Tarek Mostafa, Hossam Abdel Moneim, Osama Nabih, Medhat Abdel Hady, dan Yahya Nabil.