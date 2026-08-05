Mohamed Salah menjadi pemain Mesir keempat yang mengenakan seragam Trabzonspor sepanjang sejarah, setelah Ayman Abdel Aziz, Sayed Moawad, dan Trezeguet.

Perjalanan Ayman Abdel Aziz di Turki dimulai dengan kepindahannya ke Kocaelispor pada musim panas 2000 dari Zamalek. Ia kemudian bergabung dengan Trabzonspor pada Januari 2007 dan bertahan hingga Juli 2008, sebelum kembali lagi ke Zamalek.

Ayman Abdel Aziz tampil dalam 55 pertandingan bersama klub Turki tersebut, dengan mencetak dua gol dan menyumbangkan 10 assist.

Adapun Sayed Moawad, ia pindah ke Trabzonspor pada Januari 2008, namun tidak bertahan lama karena kembali ke Mesir pada akhir musim dan bergabung dengan Al Ahly Mesir.

Moawad hanya tampil dalam 4 pertandingan bersama Trabzonspor, dengan total hanya 195 menit, tanpa mencetak gol maupun assist.

Sementara itu, Mahmoud Hassan "Trezeguet" menjadi yang paling sukses bersama Trabzonspor dan paling berpengaruh bagi tim yang ia bela sejak musim panas 2022 dari Aston Villa. Ia bertahan hingga musim panas 2025, dan selama periode tersebut sempat pergi selama satu musim dengan status pinjaman ke Al Rayyan Qatar.

Trezeguet bermain dalam 76 pertandingan bersama Trabzonspor di seluruh ajang, mencetak 25 gol dan menyumbangkan 16 assist, serta berkontribusi dalam meraih gelar Piala Super Turki 2023.