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FC Barcelona v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

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Awal musim gila-gilaan di depan gawang: Raphinha ungguli Mbappe dan Haaland

FEATURES
LaLiga
Champions League
Barcelona
Real Madrid
Manchester City
Raphinha
K. Mbappe
E. Haaland
I. Toney
Spanyol

Gol setiap 49 menit, Raphinha mempermalukan para top skorer Eropa

Awal musim Raphinha langsung tercatat dalam sejarah Barcelona, setelah ia mencetak gol di lima laga pertama tim Catalan tersebut pada musim ini, sebuah pencapaian yang belum pernah terjadi dalam sejarah Blaugrana.

Pada musim-musim sebelumnya, ada dua penyerang yang berhasil mencetak gol dalam 5 pekan pertama La Liga Spanyol, yaitu Cesar Rodriguez pada musim 1950-1951, dan Zlatan Ibrahimovic pada musim 2009-2010. 

Namun, sejauh ini Raphinha baru menjalani 4 pekan saja di La Liga, karena laga kelima Barca berlangsung di Liga Champions Eropa.

Raphinha mencetak gol di seluruh pertandingan yang telah dijalani Barcelona sejauh ini, di mana ia mencatat dua gol ke gawang Elche, satu gol ke gawang Athletic Bilbao, dua gol lainnya ke gawang Rayo Vallecano, satu gol di Stadion Mestalla ke gawang Valencia, kemudian melanjutkan rangkaian golnya ke kompetisi Eropa setelah mencetak dua gol dalam kemenangan 5-1 atas Feyenoord.

Surat kabar Sport menyebutkan bahwa pemain asal Brasil itu memulai musim dengan penampilan yang jauh melampaui apa yang ia tampilkan pada musim-musim sebelumnya, di samping meraih catatan gol yang belum pernah ia capai sepanjang kariernya, dan angka-angka tersebut kini memungkinkan dirinya membandingkan diri, bukan hanya dengan penyerang-penyerang terbaik di La Liga Spanyol, tetapi juga dengan sejumlah pencetak gol paling menonjol di Eropa dan dunia.

Raphinha mencetak 8 gol dalam 5 laga resmi pertama Barcelona; 6 gol di La Liga Spanyol, dan dua gol pada penampilan perdananya di Liga Champions Eropa melawan Feyenoord, serta secara keseluruhan menjalani sekitar 390 menit di atas lapangan, sehingga mencatat rata-rata satu gol setiap sekitar 49 menit.

Rangkaian ini juga membuatnya masuk dalam sejarah klub, dan sampai saat ini belum pernah ada pemain Barcelona yang mencetak gol di 5 laga pertama dalam satu musim, yang tersebar di berbagai kompetisi. 

Sebelum laga di Eropa, Raphinha sebenarnya sudah menjadi pemain keenam dalam sejarah Barcelona yang mencetak gol di 4 pekan pertama La Liga Spanyol, setelah mengikuti jejak nama-nama seperti Kubala, Cesar, Ibrahimovic, Cesc Fabregas, dan Lionel Messi.

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    Mengungguli Mbappe dan Haaland

    Di La Liga, keunggulan statistik terlihat lebih jelas, di mana Raphinha telah mencetak 6 gol dan membuat satu assist dalam 319 menit, serta saat ini memuncaki daftar pencetak gol terbanyak kompetisi. Ia juga seorang diri mencetak lebih dari sepertiga dari 17 gol yang dibukukan Barcelona selama 4 pekan pertama.

    Namun perbandingan ini melampaui batas La Liga, sebab hingga kini tidak ada pemain yang mencetak gol lebih banyak dari Raphinha di lima liga besar Eropa. 

    Pemain asal Brasil itu memuncaki daftar dengan koleksi 6 gol, unggul atas Donyell Malen pemain Roma, dan Sergio Camello pemain Rayo Vallecano, yang masing-masing mencetak 5 gol. 

    Sementara Kylian Mbappe, Fermin Lopez, dan Lamine Yamal muncul dengan koleksi 4 gol untuk masing-masing di La Liga.

    Dan jika kita menambahkan Liga Champions Eropa, koleksi Raphinha mencapai 8 gol resmi, sementara Mbappe mencetak 5 gol, setelah menambahkan gol Eropa pertamanya musim ini ke koleksinya dalam pertandingan Real Madrid melawan Inter Milan.

    Di antara nama-nama besar dunia lainnya, hadir pula Erling Haaland, yang memulai musim dengan kuat bersama Manchester City.

    Haaland mencetak 5 gol musim ini, setelah membukukan dua gol timnya menghadapi Porto di Liga Champions Eropa, sebuah rata-rata yang luar biasa, tetapi masih lebih rendah dari rata-rata yang dicapai Raphinha sejauh ini.

    Dan jika perbandingan diperluas hingga melampaui Eropa, muncul nama lain dengan angka-angka gol yang mencolok, yaitu Ivan Toney, di mana penyerang Al-Ahli Saudi itu mencetak 8 gol selama 6 pekan pertama Liga Roshn Saudi.

    Dengan demikian Toney menyamai jumlah gol Raphinha, tetapi ia membutuhkan satu pertandingan tambahan dan 515 menit tampil dalam pertandingan-pertandingan liga.

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    7 dari 8 gol tanpa penalti

    Raphinha tak butuh waktu lama untuk mencetak gol, sebab delapan golnya hadir dalam lima pertandingan, dan hanya satu gol yang ia cetak lewat tendangan penalti.

    Di Liga Spanyol, ia mencetak enam gol dalam 319 menit, dengan rata-rata satu gol setiap 53 menit kurang lebih, dan dengan menambahkan dua golnya di Liga Champions Eropa, rata-ratanya turun menjadi satu gol setiap 49 menit.

    Musim ini masih di awal, dan mempertahankan rata-rata serupa selama beberapa bulan tampak nyaris mustahil, tetapi setelah lima pertandingan, kenyataan tak terbantahkan: Raphinha mencetak delapan gol, dan mengemas satu gol setiap 49 menit, serta saat ini ia mencetak gol dengan rata-rata yang melampaui Mbappe dan Haaland, dan hampir melampaui setiap penyerang dari para pencetak gol terbanyak di liga-liga besar Eropa.

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