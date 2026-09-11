Awal musim Raphinha langsung tercatat dalam sejarah Barcelona, setelah ia mencetak gol di lima laga pertama tim Catalan tersebut pada musim ini, sebuah pencapaian yang belum pernah terjadi dalam sejarah Blaugrana.

Pada musim-musim sebelumnya, ada dua penyerang yang berhasil mencetak gol dalam 5 pekan pertama La Liga Spanyol, yaitu Cesar Rodriguez pada musim 1950-1951, dan Zlatan Ibrahimovic pada musim 2009-2010.

Namun, sejauh ini Raphinha baru menjalani 4 pekan saja di La Liga, karena laga kelima Barca berlangsung di Liga Champions Eropa.

Raphinha mencetak gol di seluruh pertandingan yang telah dijalani Barcelona sejauh ini, di mana ia mencatat dua gol ke gawang Elche, satu gol ke gawang Athletic Bilbao, dua gol lainnya ke gawang Rayo Vallecano, satu gol di Stadion Mestalla ke gawang Valencia, kemudian melanjutkan rangkaian golnya ke kompetisi Eropa setelah mencetak dua gol dalam kemenangan 5-1 atas Feyenoord.

Surat kabar Sport menyebutkan bahwa pemain asal Brasil itu memulai musim dengan penampilan yang jauh melampaui apa yang ia tampilkan pada musim-musim sebelumnya, di samping meraih catatan gol yang belum pernah ia capai sepanjang kariernya, dan angka-angka tersebut kini memungkinkan dirinya membandingkan diri, bukan hanya dengan penyerang-penyerang terbaik di La Liga Spanyol, tetapi juga dengan sejumlah pencetak gol paling menonjol di Eropa dan dunia.

Raphinha mencetak 8 gol dalam 5 laga resmi pertama Barcelona; 6 gol di La Liga Spanyol, dan dua gol pada penampilan perdananya di Liga Champions Eropa melawan Feyenoord, serta secara keseluruhan menjalani sekitar 390 menit di atas lapangan, sehingga mencatat rata-rata satu gol setiap sekitar 49 menit.

Rangkaian ini juga membuatnya masuk dalam sejarah klub, dan sampai saat ini belum pernah ada pemain Barcelona yang mencetak gol di 5 laga pertama dalam satu musim, yang tersebar di berbagai kompetisi.

Sebelum laga di Eropa, Raphinha sebenarnya sudah menjadi pemain keenam dalam sejarah Barcelona yang mencetak gol di 4 pekan pertama La Liga Spanyol, setelah mengikuti jejak nama-nama seperti Kubala, Cesar, Ibrahimovic, Cesc Fabregas, dan Lionel Messi.

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