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Gianluca Minchiotti
Diterjemahkan oleh

Ausilio semakin dekat ke Tottenham: strategi bersama De Zerbi

Tottenham Hotspur
Transfers
Inter

Tantangan baru menanti mantan direktur olahraga Inter

Masa depan Piero Ausilio bisa berada di Liga Primer Inggris. Menurut laporan Il Giornale, Tottenham dikabarkan tengah mempertimbangkan mantan petinggi Inter itu untuk memperkuat struktur manajemen klub, dengan Roberto De Zerbi disebut telah secara langsung mendukung pencalonannya.


Pengalaman Ausilio selama di Inter, ditambah pengetahuannya tentang pasar transfer Italia dan internasional, dinilai bisa menjadi nilai tambah bagi Spurs, yang ingin membangun proyek kompetitif melalui investasi yang tepat sasaran dan perencanaan jangka panjang.

  • Kerja sama dengan De Zerbi, jika terwujud, akan memungkinkan terjalinnya hubungan yang lebih erat antara kebutuhan teknis pelatih dan strategi transfer klub asal London tersebut. Namun, saat ini belum ada konfirmasi resmi mengenai kepindahan Ausilio ke Tottenham.

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