Masa depan Piero Ausilio bisa berada di Liga Primer Inggris. Menurut laporan Il Giornale, Tottenham dikabarkan tengah mempertimbangkan mantan petinggi Inter itu untuk memperkuat struktur manajemen klub, dengan Roberto De Zerbi disebut telah secara langsung mendukung pencalonannya.





Pengalaman Ausilio selama di Inter, ditambah pengetahuannya tentang pasar transfer Italia dan internasional, dinilai bisa menjadi nilai tambah bagi Spurs, yang ingin membangun proyek kompetitif melalui investasi yang tepat sasaran dan perencanaan jangka panjang.