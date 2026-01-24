Sadis! Augsburg Ejek Harry Kane & Bayern Munich Pakai Meme 'Gak Kelihatan' Usai Beri Kekalahan Perdana

Meme itu bergema luas di media sosial karena narasi kejam yang terus-menerus tentang "kutukan trofi" Kane. Dia meninggalkan Tottenham demi mengejar gelar juara, tetapi musim pertamanya di Bayern pada 2023/24 berakhir tanpa trofi utama.

Tim tersebut menderita kekalahan memalukan di Piala Jerman dari tim divisi tiga FC Saarbrucken dan nyaris kehilangan gelar liga untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun. Penggemar rival, terutama dari Arsenal, dengan gembira memanfaatkan kemundurannya. Meme "tidak muncul" adalah amunisi yang sempurna, sebuah pukulan sederhana nan jenaka yang menyiratkan Kane cenderung absen ketika timnya paling membutuhkannya.

Kane sempat tampil di TV minggu lalu bersama mantan rekan setimnya di Spurs, Toby Alderweireld, yang bercanda tentang reputasinya sebagai "one-season wonder" (keajaiban satu musim). Pasangan ini menghabiskan enam tahun bersama di London utara antara 2015 dan 2021.

Kane berkata: "Apa kabar, Toby? Kita sudah lama tidak bicara, tapi saya harap Anda dan keluargamu baik-baik saja. Sampai jumpa lagi."

Alderweireld menjawab: "Kami berbagi begitu banyak momen indah bersama. Ketika saya mendengar mantan rekan setim saya di Tottenham, itu selalu istimewa. Pada musim 2014/15, ketika saya masih bermain untuk Southampton selama setahun, Kane disebut 'one-season wonder'. Sejak saat itu, dia mencetak setidaknya 30 penalti setiap musim! Dia orang yang fantastis, tapi juga pemenang sejati. Setiap habis latihan, dia akan mengambil setidaknya 15 penalti. Mulai sekarang, itu akan jadi 16, kan? Karena dia gagal satu kali!"