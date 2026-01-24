Getty Images Sport
Sadis! Augsburg Ejek Harry Kane & Bayern Munich Pakai Meme 'Gak Kelihatan' Usai Beri Kekalahan Perdana
Bayern Jadi Bahan Ejekan Usai Kekalahan Mengejutkan
Postingan yang dengan cepat menjadi viral itu adalah trolling brutal dan cerdas yang ditujukan langsung kepada striker bintang Bayern, Harry Kane. Postingan tersebut menampilkan gambar percakapan pesan teks palsu.
Salah satu pesan berbunyi: "Jam berapa kamu datang?". Implikasinya sederhana: Harry Kane 'tidak muncul' dalam pertandingan tersebut.
Meme itu memainkan referensi budaya populer dan, hanya dalam beberapa kata, merangkum malam yang membuat frustrasi sang striker di Allianz Arena, di mana ia gagal mencetak gol meski melepaskan lima tembakan. Tak pelak, postingan itu meledak dengan campuran tawa dan simpati untuk kapten Inggris tersebut.
Musim Gemilang Kane
Meme itu terasa sangat menohok karena ini adalah kesalahan langkah yang langka dalam musim yang sebenarnya luar biasa bagi Kane. Striker itu sedang dalam performa sensasional, membungkam siapa pun yang meragukannya di awal kepindahannya dari Tottenham.
Dia telah mencetak 21 gol luar biasa hanya dalam 18 pertandingan Bundesliga; di semua kompetisi, jumlah itu mencapai 34 gol. Penampilannya menjadikannya pemain tercepat dalam sejarah Bundesliga yang mencapai 100 kontribusi gol (gabungan gol dan assist) dalam waktu singkat. Dia juga memimpin perburuan Sepatu Emas Eropa, mengungguli pesaing top seperti Kylian Mbappe dari Real Madrid.
Kane Sulit Lepaskan Label 'Kutukan'
Meme itu bergema luas di media sosial karena narasi kejam yang terus-menerus tentang "kutukan trofi" Kane. Dia meninggalkan Tottenham demi mengejar gelar juara, tetapi musim pertamanya di Bayern pada 2023/24 berakhir tanpa trofi utama.
Tim tersebut menderita kekalahan memalukan di Piala Jerman dari tim divisi tiga FC Saarbrucken dan nyaris kehilangan gelar liga untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun. Penggemar rival, terutama dari Arsenal, dengan gembira memanfaatkan kemundurannya. Meme "tidak muncul" adalah amunisi yang sempurna, sebuah pukulan sederhana nan jenaka yang menyiratkan Kane cenderung absen ketika timnya paling membutuhkannya.
Kane sempat tampil di TV minggu lalu bersama mantan rekan setimnya di Spurs, Toby Alderweireld, yang bercanda tentang reputasinya sebagai "one-season wonder" (keajaiban satu musim). Pasangan ini menghabiskan enam tahun bersama di London utara antara 2015 dan 2021.
Kane berkata: "Apa kabar, Toby? Kita sudah lama tidak bicara, tapi saya harap Anda dan keluargamu baik-baik saja. Sampai jumpa lagi."
Alderweireld menjawab: "Kami berbagi begitu banyak momen indah bersama. Ketika saya mendengar mantan rekan setim saya di Tottenham, itu selalu istimewa. Pada musim 2014/15, ketika saya masih bermain untuk Southampton selama setahun, Kane disebut 'one-season wonder'. Sejak saat itu, dia mencetak setidaknya 30 penalti setiap musim! Dia orang yang fantastis, tapi juga pemenang sejati. Setiap habis latihan, dia akan mengambil setidaknya 15 penalti. Mulai sekarang, itu akan jadi 16, kan? Karena dia gagal satu kali!"
Bayern Siap Bangkit
Tim asuhan Vincent Kompany harus segera fokus kembali. Pertandingan mereka berikutnya adalah bentrokan fase liga Liga Champions di kandang PSV Eindhoven pada Rabu, demi mengamankan penempatan delapan besar. Mereka kemudian kembali beraksi di liga dengan perjalanan menghadapi Hamburg pada hari Sabtu, bertekad mempertahankan keunggulan sehat mereka di puncak klasemen.
