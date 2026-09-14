Masa muda baru Pierre Emerick Aubametyang. Penyerang Gabon eks Milan dan Arsenal, kelahiran 1989, pada usia 37 tahun yang sudah genap memulai dengan sangat baik petualangan barunya di La Liga, dengan seragam Deportivo A Coruna, kejutan di liga Spanyol, dengan dua kemenangan dan tiga hasil imbang sebagai tim promosi, dalam lima pertandingan yang sudah dijalani. Lima pertandingan dengan satu benang merah yang sama: gol-gol Aumbameyang: lima gol dalam lima laga, semuanya menentukan untuk hasil akhir.
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Aubameyang ini begitu mematikan! 5 gol dalam 5 pertandingan bersama Depor, kejutan di La Liga
5 gol dalam 5 pertandingan
Pada pertengahan Juli, ia memilih menandatangani kontrak dua tahun dengan klub Galicia itu, setelah berakhirnya pengalamannya berseragam Marseille, dengan 10 gol dalam 30 pertandingan pada musim 2025/2026. Debutnya terjadi dalam hasil imbang 1-1 di kandang melawan Elche, dan ia langsung mencetak gol. Dalam pertandingan-pertandingan berikutnya, pemain asal Gabon itu melanjutkan rangkaian golnya dengan menjebol gawang Malaga, dalam dua laga bernilai enam poin melawan Valencia dan Villareal, pertandingan di mana ia juga menyumbang dua assist, serta Getafe, pada menit-menit akhir, untuk menyelamatkan hasil imbang. Total 5 gol, rata-rata satu per laga: lebih dari separuh dari 9 gol yang dicetak tim. Hanya Yamal, Mbappé, Raphinha, dan Camello dari Rayo Vallecano yang tampil lebih baik, dengan 6 gol. Bukan nama-nama sembarangan.
Rekor Ibrahimovic
Sebuah gebrakan transfer sensasional untuk salah satu klub besar yang meredup di sepak bola Spanyol, yang baru kembali tampil di kasta tertinggi setelah juga pernah merasakan aib divisi tiga Spanyol: pada awalnya, kepindahan ini dikira bisa jadi langkah pemasaran. Tak ada yang lebih keliru, mengingat Aubameyang merebut rekor Zlatan Ibrahimovic, yang mencetak 5 gol dalam lima pertandingan pertamanya di La Liga, sebuah catatan yang bertahan sejak 2009.
Bukan hanya Auba
Tim asuhan Antonio Hidalgo menjalani bursa transfer dengan merekrut sejumlah nama besar, lalu memadukan mereka dengan pemain-pemain muda berkualitas yang sudah terbukti. Dari jendela transfer musim panas, mereka mendatangkan Angelino dari Roma, José Maria Gimenez dari Atletico Madrid, Marc Casado dari Barcelona, dan Adama Traore dari West Ham.
Sebuah putusan
Sementara itu, Aubameyang menegaskan dirinya sebagai bomber luar biasa seperti yang selalu ia tunjukkan sepanjang kariernya, dari Prancis ke Jerman, lalu Inggris, Spanyol, dan Arab Saudi. Puncak tertingginya terjadi pada 2013 hingga 2022, saat di Borussia Dortmund ia mencetak 141 gol dalam 213 pertandingan, dengan namanya semakin menonjol setelah kepergian Lewandowski, meski ia tidak berhasil melakukan misi merebut gelar dari Bayern Munchen. Pada 2018 ia bergabung dengan Arsenal dan, bersama Lacazette, membentuk duet yang luar biasa dengan mencetak 92 gol dalam 163 pertandingan. Tiga musim terakhir, antara Marseille dan Al-Qadsiah, juga produktif dari segi angka, yakni 65 gol, meski ia tidak berhasil mengangkat trofi apa pun. Satu-satunya penyesalan dalam kariernya justru terkait koleksi gelar. Dalam 18 tahun karier, ia hanya memenangkan dua Piala Super Jerman, satu DFB-Pokal, satu Piala FA, satu Piala Liga Prancis, dan satu Community Shield.
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