Sementara itu, Aubameyang menegaskan dirinya sebagai bomber luar biasa seperti yang selalu ia tunjukkan sepanjang kariernya, dari Prancis ke Jerman, lalu Inggris, Spanyol, dan Arab Saudi. Puncak tertingginya terjadi pada 2013 hingga 2022, saat di Borussia Dortmund ia mencetak 141 gol dalam 213 pertandingan, dengan namanya semakin menonjol setelah kepergian Lewandowski, meski ia tidak berhasil melakukan misi merebut gelar dari Bayern Munchen. Pada 2018 ia bergabung dengan Arsenal dan, bersama Lacazette, membentuk duet yang luar biasa dengan mencetak 92 gol dalam 163 pertandingan. Tiga musim terakhir, antara Marseille dan Al-Qadsiah, juga produktif dari segi angka, yakni 65 gol, meski ia tidak berhasil mengangkat trofi apa pun. Satu-satunya penyesalan dalam kariernya justru terkait koleksi gelar. Dalam 18 tahun karier, ia hanya memenangkan dua Piala Super Jerman, satu DFB-Pokal, satu Piala FA, satu Piala Liga Prancis, dan satu Community Shield.



