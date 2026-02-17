"Aturan mainnya berbeda!" - Raphinha menyiratkan adanya konspirasi wasit setelah Barcelona mengajukan klaim "melawan semua orang" pasca kontroversi di Girona

Derbi Catalan diprediksi sebagai momen krusial dalam perebutan gelar, namun berakhir dengan kekecewaan mendalam bagi tim tamu. Barcelona tampaknya menguasai pertandingan setelah Pau Cubarsi membuka skor, namun pertandingan berbalik drastis pada babak kedua yang penuh ketegangan. Titik balik terjadi pada menit ke-86 ketika Fran Beltran mencetak gol untuk Girona. Pemain Barcelona langsung mengerumuni wasit Cesar Soto Grado, mengklaim bahwa Claudio Echeverri telah menginjak kaki Jules Kounde dalam proses serangan.

Meskipun protes yang hebat dan dampak yang jelas pada permainan, gol tersebut diizinkan tetap berlaku tanpa perlu memeriksa monitor VAR. Keputusan tersebut membuat bangku cadangan Barcelona marah dan para pemain terlihat kecewa. Bagi tim yang hampir sempurna di bawah asuhan Flick musim ini, kekalahan ini terasa lebih seperti akibat faktor eksternal daripada kegagalan taktis, membuka jalan bagi pekan yang penuh pengawasan intensif terhadap standar wasit di kasta tertinggi sepak bola Spanyol.