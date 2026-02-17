Getty
"Aturan mainnya berbeda!" - Raphinha menyiratkan adanya konspirasi wasit setelah Barcelona mengajukan klaim "melawan semua orang" pasca kontroversi di Girona
Malam yang penuh frustrasi di Estadi Montilivi
Derbi Catalan diprediksi sebagai momen krusial dalam perebutan gelar, namun berakhir dengan kekecewaan mendalam bagi tim tamu. Barcelona tampaknya menguasai pertandingan setelah Pau Cubarsi membuka skor, namun pertandingan berbalik drastis pada babak kedua yang penuh ketegangan. Titik balik terjadi pada menit ke-86 ketika Fran Beltran mencetak gol untuk Girona. Pemain Barcelona langsung mengerumuni wasit Cesar Soto Grado, mengklaim bahwa Claudio Echeverri telah menginjak kaki Jules Kounde dalam proses serangan.
Meskipun protes yang hebat dan dampak yang jelas pada permainan, gol tersebut diizinkan tetap berlaku tanpa perlu memeriksa monitor VAR. Keputusan tersebut membuat bangku cadangan Barcelona marah dan para pemain terlihat kecewa. Bagi tim yang hampir sempurna di bawah asuhan Flick musim ini, kekalahan ini terasa lebih seperti akibat faktor eksternal daripada kegagalan taktis, membuka jalan bagi pekan yang penuh pengawasan intensif terhadap standar wasit di kasta tertinggi sepak bola Spanyol.
Kekecewaan Flick dan serangan media sosial Raphinha
Segera setelah kejadian, manajer Hansi Flick berusaha mempertahankan sikap profesional, meskipun ia tidak dapat menyembunyikan kekecewaannya. Meskipun ia mengkritik posisi pertahanan timnya dan "lapangan tengah yang terbuka", ia dengan tegas bertanya kepada para wartawan: "Apa pendapat kalian? Pelanggaran, kan? Tidak perlu mengatakan apa-apa lagi." Flick memberikan timnya dua hari libur untuk "mengembalikan semangat" setelah kekalahan yang melelahkan secara emosional, berharap kontroversi tersebut tidak menghancurkan musim mereka sepenuhnya.
Namun, winger Brasil Raphinha jauh lebih terbuka daripada manajernya. Melalui Instagram, mantan pemain Leeds United itu mengakui kelemahan internal timnya tetapi menyerang ketidakonsistenan wasit. "Ya, kami memiliki banyak hal yang perlu diperbaiki, tapi bukan hanya kami," tulisnya. "Sangat rumit ketika aturan berbeda, baik yang menguntungkan maupun merugikan kita, tapi jika kita harus bermain melawan semua orang untuk menang, ya sudah… Kita akan melakukannya.."
Pihak berwenang Barcelona mengambil sikap menentang RFEF.
Kemarahan yang berasal dari ruang ganti telah diimbangi dengan tanggapan tegas dari ruang direksi klub. Pimpinan Barcelona dilaporkan telah mencapai 'titik didih' terkait kurangnya transparansi yang dirasakan dari Komite Teknis Wasit (CTA). Rafa Yuste, yang telah mengambil alih kendali penuh klub dari posisinya sebagai wakil presiden selama kampanye pemilihan berlangsung, telah menghubungi pejabat Federasi Sepak Bola Spanyol (RFEF) untuk menyampaikan keluhan resmi klub terkait akumulasi kesalahan yang secara langsung mempengaruhi hasil pertandingan terbaru.
Klub sangat khawatir dengan penerapan VAR yang 'hitam putih' dalam beberapa pertandingan dibandingkan dengan kelonggaran subjektif yang ditunjukkan dalam pertandingan lain. Dengan mengambil langkah penolakan institusional ini, Barcelona menunjukkan bahwa mereka tidak akan lagi diam sementara ambisi gelar mereka terganggu. Mentalitas 'kepungan' ini mulai mendefinisikan paruh kedua kampanye mereka, saat dewan berusaha melindungi pemain dari apa yang mereka gambarkan sebagai lapangan permainan yang tidak adil."
Polanya keluhan di ibu kota Catalunya
Kontroversi di Girona tidak terjadi secara tiba-tiba; ini adalah bab terbaru dalam daftar keluhan yang semakin panjang bagi Blaugrana. Hanya beberapa hari sebelumnya, klub tersebut terkejut setelah kalah 4-0 di Copa del Rey melawan Atletico Madrid, di mana gol Cubarsi dibatalkan setelah tinjauan VAR yang memakan waktu tujuh menit yang menyiksa. Penundaan tersebut, ditambah dengan pelanggaran Bryan Gil yang tidak dihukum saat Lamine Yamal gagal mengeksekusi penalti melawan Girona, telah memperkuat keyakinan bahwa standar wasit berada di titik terendah sepanjang sejarah.
Saat mereka bersiap menjamu Levante pada Minggu ini, tekanan pada wasit akan sangat besar. Barcelona kini berada dalam posisi di mana setiap keputusan wasit dilihat melalui kacamata klaim Raphinha tentang 'aturan yang berbeda'. Apakah mentalitas bunker ini akan menjadi bahan bakar untuk perburuan gelar historis atau menjadi gangguan fatal masih harus dilihat, tetapi satu hal yang pasti: perang kata-kata antara Barcelona dan badan wasit Spanyol baru saja dimulai.
