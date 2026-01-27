Aturan Liga Champions: Beli Pemain Januari, Bisakah Langsung Diturunkan?

Bursa transfer Januari selalu menjadi periode yang sibuk bagi klub-klub top Eropa untuk memperbaiki kedalaman skuad mereka. Dengan jadwal kompetisi yang semakin padat, kedatangan pemain baru sering kali dianggap sebagai solusi instan untuk mendongkrak performa tim, baik di liga domestik maupun di panggung antarklub Eropa. Ekspektasi penggemar pun melambung tinggi, berharap bintang anyar bisa langsung menjadi pembeda di lapangan.

Namun, realitas regulasi UEFA sering kali berbeda dengan harapan tersebut. Banyak yang belum menyadari bahwa otoritas sepakbola Eropa memiliki aturan spesifik mengenai kapan seorang pemain baru bisa didaftarkan dan dimainkan. Hal ini menjadi krusial mengingat format baru kompetisi Eropa yang kini menggunakan sistem fase liga, bukan lagi fase grup tradisional, yang menyisakan pertandingan hingga akhir Januari.

Secara garis besar, klub tidak bisa serta-merta menurunkan rekrutan musim dingin mereka dalam laga-laga sisa fase liga yang berlangsung di bulan Januari. Ada mekanisme pendaftaran ulang yang memiliki tenggat waktu ketat dan persyaratan tertentu. Hal ini memaksa manajer untuk tetap memutar otak dengan skuad lama mereka untuk menyelesaikan kewajiban pertandingan di fase awal kompetisi sebelum bisa menyuntikkan darah segar.

Aturan ini tidak hanya berlaku eksklusif untuk Liga Champions, melainkan juga diterapkan secara seragam di Liga Europa dan Liga Konferensi Eropa. Memahami detail regulasi ini sangat penting untuk menakar peluang sebuah tim yang sedang berburu tiket ke babak gugur. Apakah belanja besar di Januari akan berdampak instan, atau justru pemain mahal tersebut hanya akan menjadi penonton setia di pinggir lapangan untuk sementara waktu?