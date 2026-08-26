Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
Goal.com
LiveTiket
엔리케 세레소 (Enrique Cerezo)Getty Images

Diterjemahkan oleh

Atletico meledak soal Alvarez: Kami satu-satunya korban, dan ini peluang menjualnya ke Barcelona

Transfers
J. Alvarez
Barcelona vs Athletic Bilbao
Barcelona
Athletic Bilbao
LaLiga
Sevilla vs Atletico Madrid
Sevilla
Atletico Madrid
Argentina
Spanyol

Sikap tegas yang tak tergoyahkan

Atletico Madrid tak lagi bersedia untuk diam. Setelah berbulan-bulan diwarnai polemik seputar masa depan Julian Alvarez, kemarahan dari dalam tubuh klub ibu kota Spanyol itu akhirnya meledak ke publik lewat pesan bernada keras yang menyasar sang pemain, orang-orang di sekitarnya, serta Barcelona, yang terus menekan demi mendapatkan jasa penyerang asal Argentina tersebut.

Menurut pernyataan eksklusif kepada surat kabar Marca, sumber-sumber resmi di internal Atletico menilai bahwa klub telah menjadi pihak yang paling dirugikan dalam kasus ini, dan secara tegas menolak narasi yang menampilkan Alvarez sebagai korban.

Seorang sumber pejabat di dalam klub mengatakan, dalam pernyataan yang tajam: "Pemain itu digambarkan sebagai korban, padahal satu-satunya korban dalam kasus Julian adalah kami."

  • Atletico: Barcelona Merugikan Kami

    Kemarahan pihak Madrid tidak hanya terkait dengan kemungkinan kepergian Alvarez, tetapi juga karena apa yang dianggap manajemen Atletico sebagai cara yang tidak dapat diterima dalam menangani kasus ini selama beberapa bulan terakhir.

    Sumber-sumber klub menegaskan kepada Marca bahwa Atletico mengalami kerugian ekonomi dan sosial akibat krisis ini, di tengah terus berlanjutnya pembicaraan mengenai keinginan sang pemain untuk pindah ke Barcelona, sementara klub Catalan itu tetap bersikeras mempertahankan penyerang asal Argentina tersebut.

    Sumber tersebut menambahkan: "Mereka telah merugikan kami secara ekonomi dan sosial".

    Atletico menilai bahwa apa yang terjadi telah melampaui batas negosiasi normal antarklub, setelah kasus ini berubah menjadi krisis berkepanjangan yang memengaruhi citra klub serta hubungannya dengan para pendukungnya.

    • Iklan

  • "0%": Atletico Tutup Pintu bagi Barcelona

    Dalam salah satu pesan terkuat dari Atletico, sumber-sumber klub menegaskan bahwa kemungkinan perpindahan Alvarez ke Barcelona kini benar-benar tertutup, dengan mengatakan: "Ada 0% kemungkinan untuk menjualnya ke Barcelona."

    Tawaran yang diajukan Barcelona, yang sebelumnya diungkap oleh Joan Laporta senilai 100 juta euro, tampaknya tidak mampu mengubah sikap Atletico, yang bersikeras bahwa persoalan ini tidak lagi terkait dengan nilai transfer.

    Sumber tersebut menambahkan: "Persoalan ini tidak berkaitan dengan uang. Ini berkaitan dengan harga diri," dalam pesan yang jelas dari manajemen Atletico bahwa klub tidak ingin masuk ke negosiasi apa pun dengan Barcelona terkait sang pemain, seberapa pun tingginya nilai tawaran.

  • Kampanye kebohongan dan setengah kebenaran

    Serangan Atletico tak berhenti sampai di situ, karena sumber-sumber klub menuduh pihak-pihak yang terlibat dalam kasus ini menciptakan narasi media yang tidak mencerminkan seluruh kebenaran.

    Sumber tersebut mengatakan: "Telah diciptakan sebuah kampanye yang penuh dengan kebohongan dan setengah kebenaran, dan satu-satunya yang membayar harganya adalah Atletico."

    Klub meyakini bahwa terus berlanjutnya pembicaraan mengenai penderitaan sang pemain dan keinginannya untuk hengkang mengalihkan perhatian dari kerugian yang menimpa Atletico, terutama setelah masa depan bintang utamanya menjadi pusat perdebatan yang tak kunjung usai.

    • SUKA CERITA INI?

    Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

    Ikuti GOAL di Google

  • Atletico merespons Alvarez dan agennya

    Kemarahan klub juga tertuju kepada lingkaran sang pemain, terutama agennya, Fernando Hidalgo, yang menurut manajemen Atletico memainkan peran utama dalam rangkaian peristiwa yang membawa ke situasi saat ini.

    Klub berniat memperbarui laporan yang sebelumnya telah mereka ajukan, agar mencakup perkembangan dan langkah-langkah baru dari pihak Barcelona serta agen pemain, sebuah langkah yang menegaskan bahwa Atletico tidak berniat menutup kasus ini dengan tenang.

    Marca juga menyebutkan bahwa pada Maret lalu Alvarez menolak tawaran perpanjangan kontrak yang akan menjadikannya pemain dengan gaji tertinggi di tim, karena ia akan menerima 10 juta euro alih-alih 7 juta.

    Anda dapat mendiskusikan berbagai topik dan berita secara lebih mendalam di forum "Kooora"

  • Atletico mengajukan syarat, tetapi tawaran belum datang

    Dalam upaya untuk menentukan masa depan sang pemain, Atletico telah menetapkan tenggat waktu untuk datangnya tawaran senilai 150 juta euro di luar komisi, dan seharusnya tawaran itu sampai ke kantor klub paling lambat pada 20 Juni.

    Namun hal itu tidak terjadi.

    Dari sinilah, Atletico menilai bahwa mereka telah memberikan segala yang bisa diberikan, dan klub adalah pihak yang terus menanggung dampak dari krisis ini sementara pembicaraan mengenai kepindahan Alvarez ke Barcelona terus berlanjut.

  • Meski Ada Kemarahan, Atletico Dukung Sang Pemain

    Meski dengan nada serangan yang keras, Atletico, menurut Marca, memastikan untuk memisahkan sikapnya terhadap persoalan ini dari kondisi kesehatan sang pemain.

    Setelah Alvarez absen dari latihan hari ini karena merasa tidak enak badan, klub menegaskan bahwa mereka akan memberinya dukungan penuh dan bantuan medis, serta akan menyediakan seluruh perangkat medisnya untuknya hingga ia siap kembali ke skuad.

    Namun pada saat yang sama, manajemen Atletico menunjukkan ketidaksenangannya atas dilibatkannya topik-topik sensitif seperti kesehatan mental, kecemasan, dan depresi di tengah krisis ini, seraya menegaskan bahwa mereka menangani hal-hal tersebut dengan serius dan tidak akan meninggalkan sang pemain ketika ia membutuhkan bantuan.

  • Baca juga:

    Sang Rubah keluar dari kebisuannya: Laporta umumkan tetap pertahankan Alvarez dan ulurkan ranting zaitun untuk Atletico
    Loyalitas atau kurang menghormati? Arteta telepon Alvarez, sang pemain abaikan panggilan

    "Di bawah standar dan berpihak pada Los Blancos": Terungkap sosok wasit laga Real Madrid vs Sociedad

LaLiga
Barcelona crest
Barcelona
BAR
Athletic Bilbao crest
Athletic Bilbao
ATH
LaLiga
Sevilla crest
Sevilla
SEV
Atletico Madrid crest
Atletico Madrid
ATM