Atletico meledak soal Alvarez: Kami satu-satunya korban, dan ini peluang menjualnya ke Barcelona

Atletico Madrid tak lagi bersedia untuk diam. Setelah berbulan-bulan diwarnai polemik seputar masa depan Julian Alvarez, kemarahan dari dalam tubuh klub ibu kota Spanyol itu akhirnya meledak ke publik lewat pesan bernada keras yang menyasar sang pemain, orang-orang di sekitarnya, serta Barcelona, yang terus menekan demi mendapatkan jasa penyerang asal Argentina tersebut.

Menurut pernyataan eksklusif kepada surat kabar Marca, sumber-sumber resmi di internal Atletico menilai bahwa klub telah menjadi pihak yang paling dirugikan dalam kasus ini, dan secara tegas menolak narasi yang menampilkan Alvarez sebagai korban.

Seorang sumber pejabat di dalam klub mengatakan, dalam pernyataan yang tajam: "Pemain itu digambarkan sebagai korban, padahal satu-satunya korban dalam kasus Julian adalah kami."