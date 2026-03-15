FBL-ESP-LIGA-ATLETICO MADRID-GETAFE

Diterjemahkan oleh

Atletico Madrid vs Getafe, luar biasa: Abqar mencubit bagian bawah tubuh Sorloth dan diusir dari lapangan setelah tinjauan VAR

Sesuatu yang pasti tidak sering kita lihat

Menit ke-55 pertandingan Atletico Madrid vs Getafe, pekan ke-28 La Liga: Colchoneros memimpin 1-0 berkat gol di awal pertandingan yang dicetak oleh mantan pemain Udinese, Nahuel Molina. Tiba-tiba, Abdel Abqar, bek tim tamu, dijatuhkan ke tanah oleh penyerang Norwegia Alexander Sorloth saat bola berada jauh darinya, tampaknya tanpa alasan yang jelas. VAR menyelidiki insiden tersebut dan menemukan sesuatu yang benar-benar tidak biasa. 

  • SENTUHAN YANG DILARANG

    Dari video terlihat bahwa Abqar menjepit bagian sensitif lawan yang sedang melewatinya, yang memicu reaksi berlebihan dari mantan pemain Villarreal asal Norwegia itu. Keputusan wasit setelah melihat tayangan ulang? Kartu merah untuk bek, kartu kuning untuk penyerang. 

  • ATLETICO MAJU

    Pertandingan pun berakhir tanpa gol tambahan, dengan kemenangan tipis Atletico dalam derby Madrid. Pasukan Simeone pun berhasil mempertahankan posisi ketiga di atas Villarreal, hanya terpaut dua poin setelah 28 pekan. Sementara itu, Getafe tetap berada di papan tengah klasemen, di peringkat kesembilan bersama dua tim Basque, Athletic Club dan Real Sociedad. 

