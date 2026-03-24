Atletico Madrid, resmi: Griezmann telah menandatangani kontrak dengan Orlando City

Atlético Madrid dan Orlando City SC telah mencapai kesepakatan terkait transfer Antoine Griezmann ke klub Amerika tersebut mulai musim depan. Penyerang tersebut telah bertolak ke Orlando, dengan izin dari klub, selama jeda dua hari tim utama untuk menyelesaikan kontraknya dengan klub asal Florida tersebut.





Penyerang dengan rekor gol terbanyak sepanjang masa di klub kami ini akan memulai tantangan profesional baru di MLS musim panas mendatang, setelah mengenakan seragam merah-putih selama 10 musim.

Griezmann bergabung dengan klub kami dari Real Sociedad pada Juli 2014. Sejak saat itu, pemain bernomor punggung 7 ini menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa Atlético Madrid dengan 211 gol, mengungguli Luis Aragonés yang mencetak 173 gol. Selain itu, 488 penampilannya bersama seragam merah-putih menjadikannya pemain keempat dengan penampilan terbanyak di klub kami.

Selama 10 musim ini, Griezmann telah memberikan momen-momen tak terlupakan bagi semua penggemar Atlético, dengan meraih tiga gelar bersama klub kami: Piala Super Spanyol pada 2014 serta Liga Europa dan Piala Super UEFA, keduanya pada 2018.





Penyerang ini akan kembali berlatih minggu ini bersama para pemain Atlético yang tidak bergabung dengan tim nasional masing-masing untuk mempersiapkan diri menghadapi akhir musim yang padat, termasuk final Copa del Rey yang menegangkan dan perempat final Liga Champions, di mana kami akan berusaha merebut tempat di semifinal.