Diterjemahkan oleh

Atletico Madrid, resmi: Griezmann telah menandatangani kontrak dengan Orlando City

Masa depan di MLS bagi penyerang asal Prancis tersebut.

Antoine Griezmann terbang ke Amerika Serikat.


Setelah kalah 3-2 dalam derby melawan Real Madrid pada Minggu malam di Stadion Santiago Bernabeu, Atletico Madrid memberikan izin kepada penyerang asal Prancis tersebut untuk menandatangani kontrak dengan Orlando City.


Durasi kesepakatan tersebut diperkirakan berlangsung selama tiga tahun, hingga 2029.

Transfer gratis dari La Liga ke Major League Soccer akan terlaksana pada bursa transfer musim panas mendatang setelah musim ini berakhir.

  • KATA-KATA PERTAMA

    Griezmann mengatakan: "Saya sangat antusias untuk memulai babak baru dalam karier saya bersama Orlando City. Sejak pertemuan pertama dengan klub, saya merasakan ambisi yang kuat dan visi yang jelas untuk masa depan, dan hal itu benar-benar membuat saya terkesan."

  • SIARAN PERS RESMI

    Atlético Madrid dan Orlando City SC telah mencapai kesepakatan terkait transfer Antoine Griezmann ke klub Amerika tersebut mulai musim depan. Penyerang tersebut telah bertolak ke Orlando, dengan izin dari klub, selama jeda dua hari tim utama untuk menyelesaikan kontraknya dengan klub asal Florida tersebut.


    Penyerang dengan rekor gol terbanyak sepanjang masa di klub kami ini akan memulai tantangan profesional baru di MLS musim panas mendatang, setelah mengenakan seragam merah-putih selama 10 musim.

    Griezmann bergabung dengan klub kami dari Real Sociedad pada Juli 2014. Sejak saat itu, pemain bernomor punggung 7 ini menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa Atlético Madrid dengan 211 gol, mengungguli Luis Aragonés yang mencetak 173 gol. Selain itu, 488 penampilannya bersama seragam merah-putih menjadikannya pemain keempat dengan penampilan terbanyak di klub kami.

    Selama 10 musim ini, Griezmann telah memberikan momen-momen tak terlupakan bagi semua penggemar Atlético, dengan meraih tiga gelar bersama klub kami: Piala Super Spanyol pada 2014 serta Liga Europa dan Piala Super UEFA, keduanya pada 2018.


    Penyerang ini akan kembali berlatih minggu ini bersama para pemain Atlético yang tidak bergabung dengan tim nasional masing-masing untuk mempersiapkan diri menghadapi akhir musim yang padat, termasuk final Copa del Rey yang menegangkan dan perempat final Liga Champions, di mana kami akan berusaha merebut tempat di semifinal.

  • KARIR

    Griezmann, yang genap berusia 35 tahun pada 21 Maret lalu, telah pensiun dari tim nasional Prancis (di mana ia mencetak 44 gol dan memberikan 38 assist dalam 137 penampilan, serta menjuarai Piala Dunia 2018 dan Nations League 2021) dan masih terikat kontrak hingga Juni 2027 bersama Atlético Madrid. Di sana, ia telah mencetak 211 gol dan memberikan 97 assist dalam 488 penampilan, serta memenangkan Piala Super Spanyol pada 2014, Liga Europa, dan Piala Super Eropa pada 2018. Dalam daftar prestasinya juga terdapat Copa del Rey yang dimenangkannya bersama Barcelona pada 2021.


  • KLASIFIKASI

    Dengan sisa 9 pertandingan, tim asuhan Cholo Simeone berada di peringkat keempat klasemen Liga Spanyol dengan 57 poin yang dikumpulkan dari 29 pertandingan: tertinggal 1 poin dari Villarreal, 12 poin dari Real Madrid, dan 16 poin dari Barcelona. Tim ini, setelah mengeliminasi lawan di semifinal Copa del Rey (di mana mereka melaju ke final melawan Real Sociedad, mantan tim Griezmann), akan menghadapi Barcelona di perempat final Liga Champions.


    Orlando City hanya meraih 3 poin dalam 5 pertandingan pertama Major League Soccer dengan mengalahkan Montreal 2-1 dan kalah dari New York Red Bulls (1-2), Inter Miami (2-4), New York City (0-5), dan Nashville (0-5).


