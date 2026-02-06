Akhir Sebuah Era, Atletico Madrid PECAT Diego Simeone?!

Sulit memisahkan Atletico Madrid modern dari sosok Diego Simeone. Selama 15 tahun membimbing klub, ia membawa Los Colchoneros ke tingkat kesuksesan yang nyaris tak terbayangkan sebelumnya.

Di bawah arahannya, Atletico menjuarai La Liga dua kali, Liga Europa dua kali, Copa del Rey, serta Piala Super Spanyol. Ia juga dua kali memenangkan Piala Super UEFA dan dua kali membawa Atletico menjadi runner-up Liga Champions. Secara individu, Simeone terpilih sebagai Pelatih Terbaik La Liga sebanyak empat kali.

Meski demikian, Simeone pernah mengungkapkan mimpinya melatih Inter Milan di masa depan, klub yang pernah ia bela sebagai pemain antara 1997 hingga 1999.

“Ini tidak hanya bergantung pada saya, tapi dalam karier kepelatihan saya, saya bisa membayangkan diri saya melatih Inter suatu hari nanti. Saya yakin itu akan terjadi,” ujar Simeone.

“Mereka bermain sangat baik, punya kepribadian, dan ide menyerang yang jelas. Skuadnya luar biasa. Saat melawan Milan mereka tampil proaktif. Mereka memang tidak mencetak gol, tapi bisa saja menang. Mereka pantas mendapatkannya. Kami harus membawa pertandingan ke area di mana kami tahu bisa mengalahkan mereka.”

Ia kemudian menegaskan kekuatan Inter di Eropa dengan menambahkan: “Di Liga Champions, angka-angkanya berbicara sendiri. Mereka sudah memainkan dua final. Mereka adalah salah satu favorit juara dan terus menunjukkan kekuatan mereka, seperti yang sudah mereka lakukan sejauh ini.”