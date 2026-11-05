Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
Scamacca AtalantaGetty Images
Gianluca Minchiotti
Diterjemahkan oleh

Atalanta vs Kairat Almaty LIVE

Atalanta
Atalanta vs Kairat Almaty
Kairat Almaty
Conference League

Ikuti langsung pertandingan pekan keempat Conference League.

Pertandingan berikutnya
MON

MON

Serie A

08 Nov 2026

ATA

ATA

Atalanta menjamu Kairat Almaty pada matchday keempat Conference League. Di klasemen, Atalanta sebagai tuan rumah mengoleksi 3 poin, sementara tim asal Kazakhstan itu baru mengoleksi 1 poin.

ATALANTA-KAIRAT ALMATY 0-0

PENCETAK GOL:

  • GOL DAN MOMEN-MOMEN PENTING

    41' - Dalam satu rangkaian serangan, Obric dan Samardzic sama-sama mencoba mencetak gol, tetapi gagal

    32' - Scamacca mencoba melepaskan tembakan kaki kanan, tetapi dengan mudah ditangkap Anarbekov

    30' - Pasalic menyia-nyiakan peluang dari jarak sangat dekat

    29' - Carnesecchi melakukan dua penyelamatan atas dua tembakan lemah beruntun dari para pemain Kazakhstan di tepi kotak penalti

    25' - Rowe kembali mengancam lewat tembakan melengkung kaki kanan, tetapi kiper lawan menepisnya ke luar lapangan untuk menghasilkan sepak pojok

    11' - Kasabulat nyaris mencetak gol bunuh diri lewat umpan balik yang sangat berbahaya

    5' - Rowe kembali mencoba, tetapi sundulannya melambung di atas mistar

    4' - Rowe mencoba melepaskan tembakan dari tepi kotak penalti, tetapi kiper Kazakhstan menyelamatkannya

    2' - Kairat mencoba mengancam lewat sundulan Edmilson 

  • SUSUNAN PEMAIN RESMI DAN RINCIAN PERTANDINGAN

    Atalanta (4-3-3): Carnesecchi; Idele, Scalvini, Obric, Bernasconi; Elmas, Pasalic; Sulemana, Samardzic, Rowe; Scamacca. Pelatih: Maurizio Sarri

    Kairat Almaty (5-3-2): Anarbekov; Mrynskiy, Shirobokov, Martynovich, Kassabulatt, Mata; Tuyakbayev, Mendonca, Oksanen; Marc Gual, Edmilson. Pelatih: Arutyunyan

    WASIT: Weinberger

    KARTU KUNING: Mendonca (K), Sulemana (A), Obric (A)

    KARTU MERAH:

    • SUKA CERITA INI?

    Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

    Ikuti GOAL di Google
Pertandingan berikutnya
MON

MON

Serie A

08 Nov 2026

ATA

ATA