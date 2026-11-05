Atalanta menjamu Kairat Almaty pada matchday keempat Conference League. Di klasemen, Atalanta sebagai tuan rumah mengoleksi 3 poin, sementara tim asal Kazakhstan itu baru mengoleksi 1 poin.
ATALANTA-KAIRAT ALMATY 0-0
PENCETAK GOL:
Atalanta menjamu Kairat Almaty pada matchday keempat Conference League. Di klasemen, Atalanta sebagai tuan rumah mengoleksi 3 poin, sementara tim asal Kazakhstan itu baru mengoleksi 1 poin.
ATALANTA-KAIRAT ALMATY 0-0
PENCETAK GOL:
41' - Dalam satu rangkaian serangan, Obric dan Samardzic sama-sama mencoba mencetak gol, tetapi gagal
32' - Scamacca mencoba melepaskan tembakan kaki kanan, tetapi dengan mudah ditangkap Anarbekov
30' - Pasalic menyia-nyiakan peluang dari jarak sangat dekat
29' - Carnesecchi melakukan dua penyelamatan atas dua tembakan lemah beruntun dari para pemain Kazakhstan di tepi kotak penalti
25' - Rowe kembali mengancam lewat tembakan melengkung kaki kanan, tetapi kiper lawan menepisnya ke luar lapangan untuk menghasilkan sepak pojok
11' - Kasabulat nyaris mencetak gol bunuh diri lewat umpan balik yang sangat berbahaya
5' - Rowe kembali mencoba, tetapi sundulannya melambung di atas mistar
4' - Rowe mencoba melepaskan tembakan dari tepi kotak penalti, tetapi kiper Kazakhstan menyelamatkannya
2' - Kairat mencoba mengancam lewat sundulan Edmilson
Atalanta (4-3-3): Carnesecchi; Idele, Scalvini, Obric, Bernasconi; Elmas, Pasalic; Sulemana, Samardzic, Rowe; Scamacca. Pelatih: Maurizio Sarri
Kairat Almaty (5-3-2): Anarbekov; Mrynskiy, Shirobokov, Martynovich, Kassabulatt, Mata; Tuyakbayev, Mendonca, Oksanen; Marc Gual, Edmilson. Pelatih: Arutyunyan
WASIT: Weinberger
KARTU KUNING: Mendonca (K), Sulemana (A), Obric (A)
KARTU MERAH:
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