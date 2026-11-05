41' - Dalam satu rangkaian serangan, Obric dan Samardzic sama-sama mencoba mencetak gol, tetapi gagal

32' - Scamacca mencoba melepaskan tembakan kaki kanan, tetapi dengan mudah ditangkap Anarbekov

30' - Pasalic menyia-nyiakan peluang dari jarak sangat dekat

29' - Carnesecchi melakukan dua penyelamatan atas dua tembakan lemah beruntun dari para pemain Kazakhstan di tepi kotak penalti

25' - Rowe kembali mengancam lewat tembakan melengkung kaki kanan, tetapi kiper lawan menepisnya ke luar lapangan untuk menghasilkan sepak pojok

11' - Kasabulat nyaris mencetak gol bunuh diri lewat umpan balik yang sangat berbahaya

5' - Rowe kembali mencoba, tetapi sundulannya melambung di atas mistar

4' - Rowe mencoba melepaskan tembakan dari tepi kotak penalti, tetapi kiper Kazakhstan menyelamatkannya

2' - Kairat mencoba mengancam lewat sundulan Edmilson