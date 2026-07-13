Lahir pada tahun 2007, Kerim Alajbegović dianggap sebagai salah satu talenta muda yang menjanjikan di dunia sepak bola Eropa. Pemain asal Bosnia ini bergabung dengan akademi muda Bayer Leverkusen pada tahun 2021, dan terus berkembang hingga berhasil mendapatkan kepercayaan dari klub Jerman tersebut. Untuk melengkapi proses pematangannya, pada musim 2025-26 ia dipinjamkan ke Salzburg, tempat ia menjalani pengalaman pertamanya yang sesungguhnya di level sepak bola profesional.





Dampaknya sangat positif. Bersama tim Austria tersebut, ia mencatatkan total 44 penampilan, mencetak 13 gol, serta membuktikan kualitas teknis, kepribadian, dan kemampuan luar biasa dalam menciptakan peluang di area penalti. Penampilannya tersebut tak terelakkan menarik perhatian berbagai klub Eropa, termasuk Atalanta, yang berniat berinvestasi pada pemain muda yang sudah siap bersaing di level tertinggi.





Bahkan bersama tim nasional senior Bosnia dan Herzegovina, Alajbegović telah melesat dengan cepat. Talenta penyerang ini sudah mencatatkan 14 penampilan dan 2 gol bersama tim nasional Balkan tersebut. Dalam perjalanan internasionalnya, ia juga mencatatkan kemenangan di babak playoff melawan Italia—yang menjadi penentu kualifikasi ke Piala Dunia—serta empat penampilan di fase final turnamen tersebut, yang diperindah dengan satu gol yang dicetaknya ke gawang Qatar.





Atalanta kini berusaha mengungguli para pesaingnya. Beberapa hari ke depan mungkin akan menjadi penentu untuk mengetahui apakah klub Nerazzurri ini berhasil meyakinkan Bayer Leverkusen dan mendapatkan salah satu talenta paling menjanjikan di sepak bola Eropa.