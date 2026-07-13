Atalanta mempercepat langkahnya di bursa transfer dan secara tegas mengincar Kerim Alajbegović. Menurut laporan Fabrizio Romano, klub asal Bergamo ini siap mengajukan tawaran resmi kepada Bayer Leverkusen untuk mendapatkan pemain muda berbakat asal Bosnia tersebut, yang ditetapkan sebagai target utama untuk memperkuat lini serang menjelang musim baru.
Negosiasi diperkirakan akan segera memasuki tahap krusial. Setelah Dea mengajukan proposal, negosiasi dengan Bayer Leverkusen—pemegang hak kepemilikan sang pemain—akan dimulai. Namun, klub asal Jerman tersebut menyadari nilai pemain andalannya dan memperkirakan bahwa dalam beberapa pekan ke depan klub-klub lain juga akan ikut bersaing, termasuk AC Milan dari Italia, sehingga memicu persaingan sengit untuk merebut salah satu prospek paling menjanjikan di kancah Eropa. Nilai awal penawaran adalah 25 juta euro.