Tak ada sejenak pun ketenangan di Serie A, dengan sejumlah klub masih diliputi gejolak besar. Setelah Tedesco dipecat oleh Bologna dan digantikan Palladino, serta Cuesta berpisah dengan Parma tepat pada masa jeda kompetisi, kini pelatih lain berada di kursi panas: Maurizio Sarri, yang mengawali kiprahnya sebagai pelatih Atalanta dengan sangat mengecewakan. Kekalahan terbaru di San Siro membuat Atalanta berada di posisi ke-11 klasemen dengan 9 poin dan empat kekalahan dalam lima laga terakhir Serie A.
Atalanta, Sarri sudah diprotes? Menurut klub, posisinya tidak terancam, tetapi nama Pioli dan Tudor mencuat
FILOSOFI BARU DAN WAKTU YANG DIPERLUKAN
Klub asal Bergamo itu tengah berupaya mengubah filosofi taktik dan strategi untuk masa depan. Karena itu, mereka ingin memberi waktu yang memadai kepada mantan pelatih Lazio untuk menerapkan proyek sepak bolanya. Setelah sembilan tahun di bawah asuhan Gasperini dan satu tahun ketika Atalanta ditangani oleh Juric, yang dipecat, lalu Palladino, yang tidak dipertahankan, direktur olahraga baru Giuntoli mempertaruhkan segalanya pada perombakan besar lewat kedatangan Sarri, sosok yang dikenal sebagai pakar strategi 4-3-3.
Kesulitan di ruang ganti
Namun, dampak kedatangan pelatih asal Toskana terhadap skuad yang belum terbiasa dengan sistem taktik dan metode latihannya tidak berjalan baik, terutama bagi beberapa pemain yang tidak terbiasa dengan sesi latihan sang pelatih. Setelah dua kemenangan atas Sassuolo dan Bologna, yang sebagian juga berkat keberuntungan, datang tiga kekalahan dari Roma (di Olimpico), Cagliari (di kandang), dan Juventus (di Turin), sebelum kekalahan di Milan.
Pioli dan Tudor Masuk Pertimbangan, Motta Jadi Kendala
Kritik awal dari para suporter dan pengamat lokal mengisyaratkan bahwa posisi Sarri tidak lagi sekokoh saat proyek ini dimulai, meski klub cenderung tetap memberikan kepercayaan kepadanya: kini Giuntoli dan Percassi harus memutuskan apakah akan memberi sang pelatih waktu untuk menerapkan filosofinya atau kembali ke sistem permainan lama bersama pelatih lain. Nama Stefano Pioli dan Igor Tudor mulai beredar di Bergamo sebagai kemungkinan pengganti. Sementara itu, bagi Thiago Motta, yang berkali-kali dikaitkan dengan Atalanta dan merupakan murid Gasperini, hambatannya adalah keberadaan mantan petinggi Juventus tersebut. Ia dahulu sangat menginginkan Motta di Turin, tetapi kemudian memecatnya, sehingga hubungan keduanya memburuk.
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