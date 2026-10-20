Kritik awal dari para suporter dan pengamat lokal mengisyaratkan bahwa posisi Sarri tidak lagi sekokoh saat proyek ini dimulai, meski klub cenderung tetap memberikan kepercayaan kepadanya: kini Giuntoli dan Percassi harus memutuskan apakah akan memberi sang pelatih waktu untuk menerapkan filosofinya atau kembali ke sistem permainan lama bersama pelatih lain. Nama Stefano Pioli dan Igor Tudor mulai beredar di Bergamo sebagai kemungkinan pengganti. Sementara itu, bagi Thiago Motta, yang berkali-kali dikaitkan dengan Atalanta dan merupakan murid Gasperini, hambatannya adalah keberadaan mantan petinggi Juventus tersebut. Ia dahulu sangat menginginkan Motta di Turin, tetapi kemudian memecatnya, sehingga hubungan keduanya memburuk.