Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

Goal.com
LiveTiket
Grafica Sarri AtalantaCalciomercato
Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Atalanta, Sarri: "Romagnoli? Tidak etis membicarakan pemain yang terikat kontrak dengan klub lain"

Atalanta
Transfers
M. Sarri

Pelatih Inter berbicara menjelang laga kualifikasi Conference League

Maurizio Sarri, pelatih Atalanta, berbicara dalam konferensi pers sehari sebelum laga melawan Hapoel Tel-Aviv, pertandingan leg pertama babak kualifikasi Conference League yang akan digelar besok malam di Bergamo: "Sebuah pertandingan yang penting bagi kami. Kami mendapat hasil undian yang berat karena kami menghadapi tim dengan kualitas teknis yang tidak bisa dianggap remeh. Saya memperkirakan laga yang sulit dan ini jelas akan menjadi pertarungan".


Tentang atmosfer tim: "Saya menemukan lingkungan yang solid dan dengan rasa memiliki yang besar, jadi ada antusiasme dan juga sedikit rasa gugup. Kami adalah tim yang sedang menempuh sebuah proses, tetapi masih terus berkembang, kami menghadapi lawan yang sulit, dengan kualitas jauh lebih besar daripada yang mungkin dibayangkan dan dengan jumlah pertandingan resmi yang jauh lebih banyak daripada kami".

  • Tentang Romagnoli: "Romagnoli? Rasanya tidak pantas bagi saya membicarakan pemain yang terdaftar untuk tim lain, kehadiran Giuntoli di sisi saya membuat saya merasa tenang".


    Tentang bursa transfer: "Soal bursa transfer saya tidak tahu harus berkata apa: saya sedang berada dalam fase di mana harus memainkan empat pertandingan dalam 12 hari, dan saat ini saya tidak tertarik dengan bursa transfer. Untuk urusan itu ada Giuntoli dan saya sepenuhnya percaya kepadanya maupun kepada klub".






    • Iklan

    SUKA CERITA INI?

    Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

    Ikuti GOAL di Google
Conference League Qualification
Atalanta crest
Atalanta
ATA
Hapoel Tel Aviv crest
Hapoel Tel Aviv
HAT