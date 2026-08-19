Maurizio Sarri, pelatih Atalanta, berbicara dalam konferensi pers sehari sebelum laga melawan Hapoel Tel-Aviv, pertandingan leg pertama babak kualifikasi Conference League yang akan digelar besok malam di Bergamo: "Sebuah pertandingan yang penting bagi kami. Kami mendapat hasil undian yang berat karena kami menghadapi tim dengan kualitas teknis yang tidak bisa dianggap remeh. Saya memperkirakan laga yang sulit dan ini jelas akan menjadi pertarungan".





Tentang atmosfer tim: "Saya menemukan lingkungan yang solid dan dengan rasa memiliki yang besar, jadi ada antusiasme dan juga sedikit rasa gugup. Kami adalah tim yang sedang menempuh sebuah proses, tetapi masih terus berkembang, kami menghadapi lawan yang sulit, dengan kualitas jauh lebih besar daripada yang mungkin dibayangkan dan dengan jumlah pertandingan resmi yang jauh lebih banyak daripada kami".