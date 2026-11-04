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Grafica Sarri AtalantaCalciomercato
Gianluca Minchiotti
Diterjemahkan oleh

Atalanta, Sarri: "Kami kurang garang, bukan taktik yang menyebabkan masalah"

Atalanta
Conference League
Atalanta vs Kairat Almaty
Kairat Almaty
M. Sarri

Pelatih berbicara menjelang laga Conference League.

Pertandingan berikutnya
ATA

ATA

Conference League

05 Nov 2026

KAL

KAL

Maurizio Sarri, pelatih Atalanta, berbicara menjelang laga pekan ketiga Conference League melawan Kairat Almaty: "Pemusatan latihan ini bertujuan mempererat kebersamaan dan membuat hubungan kami lebih dekat dari biasanya, bahkan tanpa membicarakan sepak bola, agar hubungan antarindividu semakin kuat dan kami bisa mengatasi masalah saat ini."

Pelatih Atalanta itu menambahkan: "Ini bukan situasi baru bagi saya. Saya pernah melewatinya dengan tetap konsisten, tetapi terkadang saya sama sekali tidak berhasil melewatinya. Dengan pengalaman, hal-hal tertentu bisa diterima dan dihadapi dengan lebih baik," jelas sang pelatih, seperti dilansir ANSA. "Saya puas dengan tim ini. Pada babak pertama melawan Parma, saya melihat apa yang ingin saya lihat, kecuali kelengahan dalam bertahan. Kami berhenti percaya setelah kebobolan gol pertama, dan gol kedua menjadi konsekuensi logisnya. Ini bukan sesuatu yang bisa dilatih di lapangan. Kami harus merenungkan mengapa satu kejadian buruk pada Senin malam membuat semangat kami padam. Ada 12 peluang mencetak gol berbanding 3. Itu angka, itu fakta. Pada saat-saat tertentu, kami tampak kurang agresif di kedua kotak penalti. Bukan taktik yang menimbulkan masalah."

  • Tentang lawan pada pertandingan besok: "Pertandingan ini sulit karena kesulitan yang kami hadapi, tetapi dalam setahun terakhir dan enam bulan terakhir, lawan kalah 2-1 dari Inter di Milan dan 3-2 dari Arsenal di London."

    Tentang pemain yang cedera: "Scamacca sedang berusaha untuk kembali."

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Pertandingan berikutnya
ATA

ATA

Conference League

05 Nov 2026

KAL

KAL