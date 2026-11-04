Pertandingan berikutnya ATA Conference League 12.45 KAL

Maurizio Sarri, pelatih Atalanta, berbicara menjelang laga pekan ketiga Conference League melawan Kairat Almaty: "Pemusatan latihan ini bertujuan mempererat kebersamaan dan membuat hubungan kami lebih dekat dari biasanya, bahkan tanpa membicarakan sepak bola, agar hubungan antarindividu semakin kuat dan kami bisa mengatasi masalah saat ini."

Pelatih Atalanta itu menambahkan: "Ini bukan situasi baru bagi saya. Saya pernah melewatinya dengan tetap konsisten, tetapi terkadang saya sama sekali tidak berhasil melewatinya. Dengan pengalaman, hal-hal tertentu bisa diterima dan dihadapi dengan lebih baik," jelas sang pelatih, seperti dilansir ANSA. "Saya puas dengan tim ini. Pada babak pertama melawan Parma, saya melihat apa yang ingin saya lihat, kecuali kelengahan dalam bertahan. Kami berhenti percaya setelah kebobolan gol pertama, dan gol kedua menjadi konsekuensi logisnya. Ini bukan sesuatu yang bisa dilatih di lapangan. Kami harus merenungkan mengapa satu kejadian buruk pada Senin malam membuat semangat kami padam. Ada 12 peluang mencetak gol berbanding 3. Itu angka, itu fakta. Pada saat-saat tertentu, kami tampak kurang agresif di kedua kotak penalti. Bukan taktik yang menimbulkan masalah."