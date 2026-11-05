Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
Grafica Sarri AtalantaCalciomercato
Gianluca Minchiotti
Diterjemahkan oleh

Atalanta, Sarri: "Kami bisa memenangkannya tanpa gol konyol. Kami punya 10 pemain cedera"

Atalanta vs Kairat Almaty
Atalanta
Kairat Almaty
Conference League

Pelatih angkat bicara seusai bermain imbang melawan tim Kazakhstan

Pertandingan berikutnya
MON

MON

Serie A

08 Nov 2026

ATA

ATA

Maurizio Sarri, pelatih Atalanta, berbicara kepada Sky setelah timnya bermain imbang 1-1 di kandang melawan Kairat Almaty di Conference League: "Jika pekan ini seharusnya menjadi momen kebangkitan saat 14 pemain absen, saya rasa itu sulit. Hari ini kami memiliki 10 pemain cedera dan empat pemain lain yang berdasarkan hasil evaluasi tidak disarankan untuk dimainkan. Kami tentu bisa menang jika tidak kebobolan gol konyol, tetapi setelah itu pertandingan menjadi sulit."

Sarri melanjutkan: "Dengan begitu banyak faktor yang meringankan, kami menerima satu poin ini dan akan berusaha memastikan kelolosan nanti."

  • Terkait pemain secara individu: "Kita selalu berharap banyak dari para pemain kita. Jelas Scamacca sempat menepi dan saya baru melihatnya untuk pertama kali kemarin, jadi sulit juga menuntut lebih banyak darinya".

    • SUKA CERITA INI?

    Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

    Ikuti GOAL di Google
Pertandingan berikutnya
MON

MON

Serie A

08 Nov 2026

ATA

ATA