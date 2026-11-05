Pertandingan berikutnya MON Serie A 09.00 ATA

Maurizio Sarri, pelatih Atalanta, berbicara kepada Sky setelah timnya bermain imbang 1-1 di kandang melawan Kairat Almaty di Conference League: "Jika pekan ini seharusnya menjadi momen kebangkitan saat 14 pemain absen, saya rasa itu sulit. Hari ini kami memiliki 10 pemain cedera dan empat pemain lain yang berdasarkan hasil evaluasi tidak disarankan untuk dimainkan. Kami tentu bisa menang jika tidak kebobolan gol konyol, tetapi setelah itu pertandingan menjadi sulit."

Sarri melanjutkan: "Dengan begitu banyak faktor yang meringankan, kami menerima satu poin ini dan akan berusaha memastikan kelolosan nanti."