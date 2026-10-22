Atalanta: Posisi Sarri terancam dan tengah dievaluasi

Conference League adalah ajang yang sangat penting bagi pemilik klub asal Italia-Amerika. Sejauh ini, kompetisi tersebut juga menjadi tempat Atalanta paling mampu menerapkan gagasan yang coba ditanamkan pelatih asal Toscana itu kepada tim yang tampaknya kehilangan kepastian sejak era pasca-Gasperini hingga kini.

Penampilan saat menang 3-1 atas Pafos merupakan yang terbaik bagi Atalanta musim ini, setidaknya berdasarkan apa yang mereka tunjukkan di lapangan. Namun, sinyal positif itu belum cukup untuk menghapus keraguan yang muncul dari penampilan mereka di laga-laga lain musim ini.