Laga Conference League melawan Ajax bisa menjadi penentu masa depan Maurizio Sarri. Performa tim sejauh ini belum meyakinkan pemilik klub dan sang pelatih dituntut segera membalikkan keadaan. Jika tidak, seperti dilaporkan Corriere dello Sport, kemungkinan Sarri hengkang dan Bergamo kembali mengalami pergantian pelatih di tengah kompetisi bisa menjadi kenyataan.
Atalanta: Posisi Sarri terancam dan tengah dievaluasi
Conference, salah satu kekuatan
Conference League adalah ajang yang sangat penting bagi pemilik klub asal Italia-Amerika. Sejauh ini, kompetisi tersebut juga menjadi tempat Atalanta paling mampu menerapkan gagasan yang coba ditanamkan pelatih asal Toscana itu kepada tim yang tampaknya kehilangan kepastian sejak era pasca-Gasperini hingga kini.
Penampilan saat menang 3-1 atas Pafos merupakan yang terbaik bagi Atalanta musim ini, setidaknya berdasarkan apa yang mereka tunjukkan di lapangan. Namun, sinyal positif itu belum cukup untuk menghapus keraguan yang muncul dari penampilan mereka di laga-laga lain musim ini.
POSISI SARRI TERANCAM?
Yang menimbulkan kegelisahan bagi Stephen Pagliuca dan keluarga Percassi, dua pihak yang masing-masing memegang hampir 50% kepemilikan klub saat ini, terutama adalah performa di liga yang jauh di bawah ekspektasi.
Situasi ini membuat Sarri tak boleh lagi melakukan kesalahan: pertama menghadapi Ajax di Conference League, lalu Frosinone. Dua laga penting untuk memberikan jawaban nyata dan mencoba membalikkan keadaan, agar penilaian terhadap masa depannya tidak menjadi semakin penting.
"PENYELAMATAN" KONTRAK
Setidaknya untuk saat ini, ada dua faktor yang membuat Sarri tetap bertahan sebagai pelatih. Di satu sisi, ada keinginan keluarga Percassi untuk tidak mengulang musim seperti musim lalu, ketika mereka harus mengejar ketertinggalan.
Di sisi lain, faktor yang tentu lebih penting adalah beban finansial dari kontrak senilai 3,5 juta euro per musim selama tiga tahun ke depan, yang akan membuat pemecatannya sangat mahal.
Karena itu, pergantian pelatih bukan keputusan yang mudah ataupun bisa segera diambil oleh Giuntoli dan pemilik klub. Namun, ruang gerak pelatih asal Toscana itu kian menyempit: untuk meredam spekulasi mengenai masa depannya, ia membutuhkan hasil dan penampilan yang meyakinkan, dimulai dari dua pertandingan berikutnya.
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