Atalanta, posisi Sarri sudah terancam: Pioli dan Tudor jadi opsi, ada kendala untuk Motta

Protes awal dari para suporter dan kalangan pengkritik setempat mengisyaratkan bahwa posisi Sarri tidak lagi sekokoh pada awal proyekA: kini Giuntoli dan Percassi harus memutuskan apakah akan memberi sang pelatih waktu untuk menerapkan filosofinya atau kembali ke sistem permainan lama dengan pelatih lain. Nama Stefano Pioli dan Igor Tudor mulai beredar di Bergamo sebagai kemungkinan alternatif. Sementara itu, bagi Thiago Motta, yang berulang kali dikaitkan dengan Atalanta dan merupakan murid Gasperini, hambatannya adalah keberadaan petinggi eks Juventus yang dulu sangat menginginkannya di Turin, tetapi kemudian memecatnya hingga hubungan mereka memburuk.