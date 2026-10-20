Tak ada sejenak pun ketenangan di Serie A, dengan sejumlah klub masih diliputi gejolak. Setelah Tedesco dipecat oleh Bologna dan digantikan Palladino, serta Cuesta berpisah dengan Parma tepat saat kompetisi sedang jeda, kini pelatih lain berada di ujung tanduk: Maurizio Sarri, yang mencatat awal sangat mengecewakan sebagai pelatih Atalanta. Kekalahan terbaru di San Siro membuat Atalanta berada di posisi ke-11 klasemen dengan 9 poin, setelah menelan empat kekalahan dalam lima laga terakhir Serie A.
Atalanta, posisi Sarri sudah terancam: Pioli dan Tudor jadi opsi, ada kendala untuk Motta
FILOSOFI BARU DAN WAKTU YANG DIBUTUHKAN
Klub asal Bergamo itu tengah berupaya mengubah filosofi taktik dan strategi masa depannya. Karena itu, mereka ingin memberikan waktu yang memadai kepada mantan pelatih Lazio untuk membangun proyek sepak bolanya sendiri. Setelah sembilan tahun di bawah Gasperini dan satu tahun ketika Atalanta ditangani oleh Juric, yang dipecat, lalu Palladino, yang tidak dipertahankan, direktur olahraga baru Giuntoli mempertaruhkan segalanya pada perubahan besar melalui kedatangan Sarri, ahli strategi 4-3-3 yang diakui.
Kesulitan di ruang ganti
Namun penyesuaian skuad yang belum terbiasa dengan sistem taktik ini dan metode latihan pelatih asal Toscana tidak berjalan mulus, terutama bagi beberapa pemain yang tidak terbiasa dengan latihan sang pelatih. Setelah dua kemenangan atas Sassuolo dan Bologna yang sebagian juga berkat keberuntungan, datang tiga kekalahan dari Roma (di Olimpico), Cagliari (di kandang), dan Juventus (di Turin), sebelum kekalahan di Milan.
Pioli dan Tudor jadi opsi, Motta menghadapi kendala
Protes awal dari para suporter dan kalangan pengkritik setempat mengisyaratkan bahwa posisi Sarri tidak lagi sekokoh pada awal proyekA: kini Giuntoli dan Percassi harus memutuskan apakah akan memberi sang pelatih waktu untuk menerapkan filosofinya atau kembali ke sistem permainan lama dengan pelatih lain. Nama Stefano Pioli dan Igor Tudor mulai beredar di Bergamo sebagai kemungkinan alternatif. Sementara itu, bagi Thiago Motta, yang berulang kali dikaitkan dengan Atalanta dan merupakan murid Gasperini, hambatannya adalah keberadaan petinggi eks Juventus yang dulu sangat menginginkannya di Turin, tetapi kemudian memecatnya hingga hubungan mereka memburuk.
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