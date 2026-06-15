Atalanta menatap masa depan dan merencanakan langkah-langkah awal untuk memperkuat lini tengah menjelang musim baru. Seperti dilaporkan oleh Gianluca Di Marzio, Pierre-Emile Hojbjerg, yang saat ini bermain untuk Olympique Marseille, berada di urutan teratas daftar incaran klub asal Bergamo tersebut. Pihak manajemen Atalanta telah memulai evaluasi untuk menyusun skuad yang kompetitif bagi Maurizio Sarri, yang hari ini resmi ditunjuk sebagai pelatih baru Dea. Di antara para pemain yang dipantau dengan cermat, gelandang asal Denmark ini menjadi salah satu yang teratas, karena dianggap sebagai pemain yang sangat berpengalaman dan dapat diandalkan di level internasional.
AFP
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Atalanta mengincar Hojbjerg: Giuntoli juga pernah menginginkannya saat masih di Juventus
Namun, saat ini, proses transfer tersebut tampak rumit. Direktur olahraga Cristiano Giuntoli, yang telah lama mengagumi gelandang tersebut, juga turut mendukung kedatangan Hojbjerg. Giuntoli telah memantau pemain asal Denmark itu sejak masih berkarier di Juventus, danpernah mencoba membawanya ke Serie A namun tidak berhasil.
Dari segi kontrak, Hojbjerg terikat dengan Marseille hingga 30 Juni 2028. Pada musim yang baru saja berakhir, ia mencatatkan total 43 penampilan, dengan mencetak 5 gol dan 5 assist.