Atalanta mengincar Hojbjerg: Giuntoli juga pernah menginginkannya saat masih di Juventus

Namun, saat ini, proses transfer tersebut tampak rumit. Direktur olahraga Cristiano Giuntoli, yang telah lama mengagumi gelandang tersebut, juga turut mendukung kedatangan Hojbjerg. Giuntoli telah memantau pemain asal Denmark itu sejak masih berkarier di Juventus, danpernah mencoba membawanya ke Serie A namun tidak berhasil.





Dari segi kontrak, Hojbjerg terikat dengan Marseille hingga 30 Juni 2028. Pada musim yang baru saja berakhir, ia mencatatkan total 43 penampilan, dengan mencetak 5 gol dan 5 assist.



