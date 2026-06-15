Goal.com
LiveTiket

JANGAN LEWATKAN SATUPUN MOMEN DI PIALA DUNIA

Akses penuh Anda ke skor, pembaruan langsung, dan analisis
Jelajahi
FBL-FRA-LIGUE1-MARSEILLE-RENNESAFP
Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Atalanta mengincar Hojbjerg: Giuntoli juga pernah menginginkannya saat masih di Juventus

Atalanta
Transfers
P. Hoejbjerg

Klub asal Bergamo ini sedang mempertimbangkan untuk merekrut pemain tengah dan mengincar pemain asal Denmark dari Marseille

Atalanta menatap masa depan dan merencanakan langkah-langkah awal untuk memperkuat lini tengah menjelang musim baru. Seperti dilaporkan oleh Gianluca Di Marzio, Pierre-Emile Hojbjerg, yang saat ini bermain untuk Olympique Marseille, berada di urutan teratas daftar incaran klub asal Bergamo tersebut. Pihak manajemen Atalanta telah memulai evaluasi untuk menyusun skuad yang kompetitif bagi Maurizio Sarri, yang hari ini resmi ditunjuk sebagai pelatih baru Dea. Di antara para pemain yang dipantau dengan cermat, gelandang asal Denmark ini menjadi salah satu yang teratas, karena dianggap sebagai pemain yang sangat berpengalaman dan dapat diandalkan di level internasional.


  • Namun, saat ini, proses transfer tersebut tampak rumit. Direktur olahraga Cristiano Giuntoli, yang telah lama mengagumi gelandang tersebut, juga turut mendukung kedatangan Hojbjerg. Giuntoli telah memantau pemain asal Denmark itu sejak masih berkarier di Juventus, danpernah mencoba membawanya ke Serie A namun tidak berhasil.


    Dari segi kontrak, Hojbjerg terikat dengan Marseille hingga 30 Juni 2028. Pada musim yang baru saja berakhir, ia mencatatkan total 43 penampilan, dengan mencetak 5 gol dan 5 assist.


    • Iklan