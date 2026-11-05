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Fiorentina v Juventus - Serie AGetty Images Sport
Gianluca Minchiotti
Diterjemahkan oleh

Atalanta, Giuntoli: "Pemusatan latihan berdampak baik bagi kami"

Atalanta
Atalanta vs Kairat Almaty
Kairat Almaty
Conference League
Pertandingan berikutnya
MON

MON

Serie A

08 Nov 2026

ATA

ATA

Cristiano Giuntoli, direktur olahraga Atalanta, berbicara kepada Sky Sport sebelum laga Conference League, sebelum menghadapi Kairat Almaty: "Jumlah kami sedikit, banyak pemain absen. Para pemain menjalani sejumlah pertandingan dengan baik, tetapi ada juga yang kurang baik. Mereka tidak pernah kekurangan komitmen. Kami harus punya kekuatan untuk menghadapi kesulitan, bukan hanya secara teknis, tetapi juga secara moral."

  • Tentang pemusatan latihan: "Ini berdampak baik bagi kami. Kami berkumpul dan tidak hanya berbicara soal sepakbola. Ini momen yang sulit. Ini pertandingan kedelapan dalam beberapa hari dan kami tahu bahwa kami bisa membantu diri sendiri. Kebersamaan memberi kami kekuatan. Masih ada beberapa pemain yang absen, tetapi beberapa lainnya akan kembali dan membantu kami. Mengenai pertandingan tempo hari, kami puas dengan penampilan di babak pertama meski ada gol yang mematahkan semangat kami. Setelah itu, kami tidak bereaksi dan mulai sekarang kami harus bisa melakukannya."

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Pertandingan berikutnya
MON

MON

Serie A

08 Nov 2026

ATA

ATA