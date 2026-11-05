Tentang pemusatan latihan: "Ini berdampak baik bagi kami. Kami berkumpul dan tidak hanya berbicara soal sepakbola. Ini momen yang sulit. Ini pertandingan kedelapan dalam beberapa hari dan kami tahu bahwa kami bisa membantu diri sendiri. Kebersamaan memberi kami kekuatan. Masih ada beberapa pemain yang absen, tetapi beberapa lainnya akan kembali dan membantu kami. Mengenai pertandingan tempo hari, kami puas dengan penampilan di babak pertama meski ada gol yang mematahkan semangat kami. Setelah itu, kami tidak bereaksi dan mulai sekarang kami harus bisa melakukannya."