Manajer Aston Villa Unai Emery Ungkap Alasan Tidak Menjabat Tangan Mikel Arteta Usai Dibantai Arsenal 4-1

Kedua tim memasuki istirahat paruh waktu dengan skor imbang pada Selasa malam ketika Arsenal mendominasi tetapi tidak dapat menemukan terobosan. Namun, Arsenal memecahkan kebuntuan pertahanan Villans tak lama setelah pertandingan dimulai kembali ketika Gabriel Magalhaes yang kembali bermain menyelesaikan umpan sudut Bukayo Saka setelah Emiliano Martinez gagal menguasai bola tinggi dari sayap tersebut ke dalam kotak penalti.

Martin Zubimendi kemudian menggandakan keunggulan The Gunners saat tim asal London utara itu mencetak dua gol dalam rentang waktu empat menit di babak kedua. Dan The Gunners unggul tiga gol dengan waktu lebih dari 20 menit untuk bermain melalui Leandro Trossard sebelum Gabriel Jesus mencetak gol liga pertamanya dalam hampir setahun saat ia masuk dari bangku cadangan untuk mencetak gol keempat Arsenal.

Ollie Watkins menambahkan gol hiburan untuk Villa, yang kemenangan beruntunnya tiba-tiba berakhir dengan kekalahan telak 4-1 di Emirates. Pada saat peluit akhir, Emery terlihat bergegas masuk ke terowongan tanpa berjabat tangan dengan Arteta, seperti yang biasanya dilakukan antara manajer di akhir pertandingan.