Manajer Aston Villa Unai Emery Ungkap Alasan Tidak Menjabat Tangan Mikel Arteta Usai Dibantai Arsenal 4-1
Arsenal dengan mudah melewati Villa pada Selasa malam
Kedua tim memasuki istirahat paruh waktu dengan skor imbang pada Selasa malam ketika Arsenal mendominasi tetapi tidak dapat menemukan terobosan. Namun, Arsenal memecahkan kebuntuan pertahanan Villans tak lama setelah pertandingan dimulai kembali ketika Gabriel Magalhaes yang kembali bermain menyelesaikan umpan sudut Bukayo Saka setelah Emiliano Martinez gagal menguasai bola tinggi dari sayap tersebut ke dalam kotak penalti.
Martin Zubimendi kemudian menggandakan keunggulan The Gunners saat tim asal London utara itu mencetak dua gol dalam rentang waktu empat menit di babak kedua. Dan The Gunners unggul tiga gol dengan waktu lebih dari 20 menit untuk bermain melalui Leandro Trossard sebelum Gabriel Jesus mencetak gol liga pertamanya dalam hampir setahun saat ia masuk dari bangku cadangan untuk mencetak gol keempat Arsenal.
Ollie Watkins menambahkan gol hiburan untuk Villa, yang kemenangan beruntunnya tiba-tiba berakhir dengan kekalahan telak 4-1 di Emirates. Pada saat peluit akhir, Emery terlihat bergegas masuk ke terowongan tanpa berjabat tangan dengan Arteta, seperti yang biasanya dilakukan antara manajer di akhir pertandingan.
Emery bahas tentang 'penolakan' jabat tangan
Emery, bagaimanapun, telah menolak klaim bahwa dia mengabaikan Arteta setelah peluit akhir di Emirates, menjelaskan bahwa "rutinitasnya cepat" saat dia bergegas ke lorong menuju ruang ganti tim tamu. Ketika ditanya tentang insiden tersebut, bos Villa menjelaskan: "Ya, tapi itu sederhana. Anda bisa melihatnya. Setelah [selesai] pertandingan, selalu rutinitas saya cepat, berjabat tangan dan pergi dengan pelatih saya, dengan pemain saya, atau pergi ke ruang ganti.
"Dan saya menunggu, saya menunggu. Tentu saja, dia senang dan dia bersama pelatihnya dan saya memutuskan untuk masuk ke dalam. Tapi bagi saya, tidak ada masalah."
Arteta terlihat menunggu di pinggir lapangan untuk berjabat tangan dengan Emery, tetapi tidak memiliki perasaan buruk terhadap bos Villa, seperti yang dia katakan setelah pertandingan: "Tidak, itu tidak apa-apa. Itu bagian dari permainan, bukan masalah sama sekali."
Villa 'berkompetisi dengan fantastis', klaim Emery
Villa memiliki beberapa peluang untuk unggul di babak pertama tetapi gagal memanfaatkan peluang mereka dan akhirnya harus membayar mahal. Ketika ditanya tentang apa yang terjadi di babak kedua, Emery menjawab: "Sepak bola. Kami bersaing dengan fantastis di babak pertama dan kami mendapatkan momentum kami, menciptakan peluang, tendangan sudut. Kami bertahan dengan sangat baik ketika kami membutuhkannya. Kami tidak kebobolan tendangan sudut di babak pertama.
"Satu atau dua peluang mereka dapatkan, tetapi kami melawan tim yang lebih baik di liga dan bagaimana mereka tampil di sini dan bagaimana mereka dengan para pendukung dan dengan penonton. Kemudian kami merasa nyaman dan di babak kedua kami kebobolan gol pertama.
"Kami kebobolan gol kedua, mungkin juga tidak membantu bahwa [Amadou] Onana cedera karena dia penting bagi kami dalam bola mati dan di tengah.
"Dan kemudian kami tidak menyerah dan kami terus mencoba bersaing seperti yang kami lakukan. Kami kebobolan dua gol lagi dan kemudian bahkan bagi saya, kami tidak menyerah dan kami mencetak satu gol dan kami memiliki peluang lain dan kami menyelesaikan pertandingan."
Arsenal kembali membuka keunggulan lima poin
Villa selanjutnya akan beraksi pada hari Sabtu ketika mereka menyambut Nottingham Forest ke Villa Park dalam upaya untuk segera kembali ke jalur kemenangan. Forest sendiri mengalami kekalahan 2-0 dari Everton di pertengahan pekan dan kini telah kalah dalam tiga pertandingan liga terakhir mereka.
Sementara itu, Arsenal sekarang unggul lima poin dari peringkat kedua Manchester City setelah kemenangan telak mereka atas Villa. City masih memiliki satu pertandingan lebih sedikit dibandingkan The Gunners dan akan berkunjung ke Stadium of Light untuk menghadapi Sunderland pada Hari Tahun Baru dalam upaya untuk memangkas jarak menjadi dua poin.
