Aston Villa terpukul setelah bintang remaja Brian Madjo dipastikan absen pada awal musim

Masalah kebugaran Villa kian memburuk setelah pemain anyar Joao Gomes mengalami cedera setelah laga kontra PSG, yang membuat gelandang itu harus menepi selama dua hingga empat pekan ke depan. Absennya dia makin menguras lini tengah Emery, yang sudah kehilangan Amadou Onana setelah pemain Belgia itu mengalami cedera ligamen krusiat anterior (ACL) di Piala Dunia. Kemunduran tersebut membuat lini tengah mereka terlihat sangat tipis jelang kick-off, terutama setelah motor kreativitas Youri Tielemans hengkang ke Manchester United lebih awal pada jendela transfer musim panas.