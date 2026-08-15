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Adhe Makayasa

Diterjemahkan oleh

Aston Villa terpukul setelah bintang remaja Brian Madjo dipastikan absen pada awal musim

B. Madjo
Aston Villa
Premier League

Aston Villa mendapat pukulan cedera yang datang pada waktu yang tidak tepat jelang kampanye Premier League yang baru setelah sensasi remaja Brian Madjo mengalami masalah saat UEFA Super Cup. Striker berusia 17 tahun itu, yang mencetak gol pada debut kompetitifnya melawan Paris Saint-Germain, kini menghadapi masa absen yang membuatnya menepi setidaknya hingga September.

  • Pukulan di Piala Super membuat remaja menepi

    Menurut The Athletic, penyerang remaja Madjo diperkirakan akan menepi setidaknya hingga September setelah mengalami cedera dalam ajang Piala Super UEFA melawan raksasa Prancis PSG. Pemain 17 tahun itu sebelumnya menjalani debut kompetitif yang sensasional dengan mencetak satu-satunya gol Villa, sehingga menjadi pencetak gol termuda dalam sejarah kompetisi ini. Kemunduran ini menjadi pukulan telak bagi manajer Unai Emery hanya sepekan sebelum musim Premier League dimulai.

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  • imago-sport-1081076581.jpgJonathan Moscrop

    Emery menghadapi perombakan lini depan

    Kehilangan penyerang tersebut, yang tampil menonjol sepanjang pramusim, memaksa Emery untuk segera merombak opsi serangnya menjelang pekan-pekan pembuka musim ini. Selain absen pada laga pembuka melawan Brighton, Madjo juga dipastikan melewatkan duel kontra Arsenal, serta pertandingan-pertandingan berikutnya melawan Hull City, Nottingham Forest, dan Tottenham pada 19 September. Situasi darurat ini membuat Ollie Watkins menjadi tumpuan utama di lini serang, dengan Tammy Abraham kini menjadi satu-satunya penyerang tengah senior lain yang tersedia untuk memikul beban mencetak gol.

  • Krisis lini tengah memperdalam kekhawatiran

    Masalah kebugaran Villa kian memburuk setelah pemain anyar Joao Gomes mengalami cedera setelah laga kontra PSG, yang membuat gelandang itu harus menepi selama dua hingga empat pekan ke depan. Absennya dia makin menguras lini tengah Emery, yang sudah kehilangan Amadou Onana setelah pemain Belgia itu mengalami cedera ligamen krusiat anterior (ACL) di Piala Dunia. Kemunduran tersebut membuat lini tengah mereka terlihat sangat tipis jelang kick-off, terutama setelah motor kreativitas Youri Tielemans hengkang ke Manchester United lebih awal pada jendela transfer musim panas.

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  • Paris Saint-Germain v Aston Villa - UEFA Super Cup 2026Getty Images Sport

    Laga pembuka musim Brighton kian dekat

    Villa harus segera bangkit sebelum memulai kampanye Premier League mereka dengan laga tandang ke markas Brighton pada Minggu, 23 Agustus. Dengan sejumlah sosok kunci menepi di lini tengah dan lini serang, Emery menghadapi ujian mendesak atas kedalaman skuadnya sejak awal. Menemukan solusi instan di tengah tumpukan cedera ini akan sangat penting untuk mengawali musim dengan kuat.

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