Potensi kedatangan Endrick akan menambah opsi Emery di lini serang menjelang kembalinya Aston Villa ke Liga Champions musim ini. Meski Ollie Watkins tetap menjadi andalan utama di depan setelah mencetak 21 gol musim lalu, keberadaan Tammy Abraham dan talenta yang sedang naik daun Brian Madjo masih dinilai memerlukan penguatan lebih lanjut. Rekam jejak internasional Endrick bersama Brasil di panggung dunia menjadikannya kandidat ideal untuk meningkatkan kualitas serangan Villa di kompetisi domestik dan Eropa.