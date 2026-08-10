Divulgação / Real Madrid
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Aston Villa siapkan rencana ambisius untuk meminjam bintang Real Madrid, Endrick
Klub Midlands membidik seorang penyerang
Menurut talkSPORT, Villa sedang mempertimbangkan langkah peminjaman Endrick dari Madrid sebelum bursa transfer musim panas ditutup pada 1 September. Penyerang berusia 20 tahun itu menghabiskan paruh kedua musim lalu sebagai pemain pinjaman di Lyon, dengan mencatatkan delapan gol dan delapan assist dalam 21 penampilan. Selain Villa, klub Serie A Roma juga dilaporkan tertarik merekrut pemain internasional Brasil itu untuk kampanye mendatang.
- Getty Images Sport
Manajer mencari kedalaman lini depan
Potensi kedatangan Endrick akan menambah opsi Emery di lini serang menjelang kembalinya Aston Villa ke Liga Champions musim ini. Meski Ollie Watkins tetap menjadi andalan utama di depan setelah mencetak 21 gol musim lalu, keberadaan Tammy Abraham dan talenta yang sedang naik daun Brian Madjo masih dinilai memerlukan penguatan lebih lanjut. Rekam jejak internasional Endrick bersama Brasil di panggung dunia menjadikannya kandidat ideal untuk meningkatkan kualitas serangan Villa di kompetisi domestik dan Eropa.
Perombakan musim panas terus berlanjut cepat
Perburuan Endrick menjadi bagian dari strategi transfer dinamis Villa menyusul kepergian Morgan Rogers ke Chelsea dalam kesepakatan senilai £117 juta, rekor di Britania. Hirarki klub bergerak cepat untuk memperkuat skuad, dengan menuntaskan perekrutan Johan Manzambi yang memecahkan rekor klub, bersama tambahan Joao Gomes dari Wolves, Alejandro Garnacho dari Chelsea dengan status pinjaman, dan Modou Keba Cisse. Selain ketertarikan mereka pada Endrick, Villa juga hampir menuntaskan kesepakatan senilai £17 juta untuk bek kiri Atletico Madrid Matteo Ruggeri guna melengkapi susunan lini belakang mereka.
- Getty
Jadwal pertandingan Eropa menguji skuad
Aston Villa akan menguji kesiapan mereka melawan Paris Saint-Germain di Piala Super UEFA pada Rabu setelah keberhasilan mereka menjuarai Liga Europa musim lalu. Laga penting di Eropa itu menjadi tolok ukur yang berat sebelum mereka memulai kampanye Premier League dan memasuki fase liga Liga Champions. Manajemen klub akan terus menggarap target-target yang tersisa sebelum bursa transfer ditutup demi memastikan Emery tetap memiliki kedalaman skuad yang memadai.
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