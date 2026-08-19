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Aston Villa menuntaskan transfer menakjubkan untuk bintang Piala Dunia Zion Suzuki
Mengamankan target incaran utama
Aston Villa telah mengonfirmasi perekrutan permanen Suzuki dari klub Serie A Parma. Pemain internasional Jepang bertalenta itu membawa pengalaman berharga dari sepak bola Eropa dan panggung internasional ke Villa Park.
Mendatangkan pemain dengan kaliber seperti dirinya memberi dorongan besar bagi kedalaman skuad di bawah mistar. Tim rekrutmen bergerak tegas untuk membawa salah satu prospek kiper muda paling cemerlang dalam sepak bola ke Premier League.
- Getty Images Sport
Membangun CV yang mengesankan
Lahir di Amerika Serikat dan dibesarkan di Urawa, Jepang, Suzuki menjalani debut profesionalnya untuk Urawa Red Diamonds pada usia baru 16 tahun. Setelah sempat bermain singkat di Belgia bersama Sint-Truiden, ia menghabiskan dua musim terakhir untuk mengasah kemampuannya di Italia bersama Parma.
Penampilannya yang konsisten di level klub dengan cepat memantapkannya sebagai talenta menonjol di sepak bola Eropa. Perkembangan pesat itu kini memberinya kepindahan besar ke sepak bola Inggris.
Tonggak bersejarah Premier League
Suzuki datang sebagai pemain Jepang dan Asia pertama dalam sejarah Aston Villa. Ia bergabung dengan daftar bintang Jepang yang terus bertambah dan saat ini berkompetisi di Premier League, termasuk Wataru Endo di Liverpool, Daichi Kamada di Crystal Palace, Kaoru Mitoma di Brighton & Hove Albion, dan Ao Tanaka di Leeds United.
Kedatangannya menegaskan semakin besarnya kehadiran dan kualitas talenta Jepang yang memberi dampak di sepak bola Inggris. Membawa pedigree itu ke dalam skuad akan semakin mengangkat perkembangannya sendiri.
- Bildbyran
Menatap debutnya ke depan
Dengan formalitas transfer kini telah rampung, Suzuki bersiap berintegrasi ke dalam skuad dan bertemu rekan-rekan setim barunya. Para pendukung tentu antusias melihat bagaimana kiper muda itu beradaptasi dengan intensitas sepak bola Inggris.
Kedatangannya membuka babak baru yang menarik bagi sang pemain maupun klub. Para fans Villa berharap ia bisa langsung memberi dampak seiring berjalannya musim.
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