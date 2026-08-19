Aston Villa telah mengonfirmasi perekrutan permanen Suzuki dari klub Serie A Parma. Pemain internasional Jepang bertalenta itu membawa pengalaman berharga dari sepak bola Eropa dan panggung internasional ke Villa Park.

Mendatangkan pemain dengan kaliber seperti dirinya memberi dorongan besar bagi kedalaman skuad di bawah mistar. Tim rekrutmen bergerak tegas untuk membawa salah satu prospek kiper muda paling cemerlang dalam sepak bola ke Premier League.