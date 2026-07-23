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Aston Villa mengumumkan perekrutan Alejandro Garnacho dari Chelsea
Emery berhasil mendatangkan target utama di lini serang
Pemain berusia 22 tahun ini pindah ke Villa Park melalui kesepakatan pinjaman selama satu musim, setelah masa pinjamannya di Stamford Bridge yang membuatnya kesulitan mempertahankan performa konsisten. Emery mengungkapkan kegembiraannya atas kedatangan pemain ini, dengan menyatakan di situs web resmi klub: "Kami sangat senang dengan Alejandro. Dia sangat berbakat, masih muda, dan telah menunjukkan keinginannya untuk mendukung proyek kami. Kami benar-benar senang."
Meskipun awalnya ini hanya pinjaman, laporan menunjukkan bahwa kesepakatan tersebut mencakup kewajiban untuk membeli yang dapat membuat transfer ini menjadi permanen jika tonggak pencapaian tertentu yang terkait dengan performa tercapai selama musim 2026-27.
- Getty
Analisis tentang tersingkirnya Chelsea
Kepergian Garnacho dari Chelsea terjadi setelah The Blues berhasil mendatangkan Morgan Rogers dari Villa melalui kesepakatan senilai £117 juta yang memecahkan rekor. The Blues telah merekrut Garnacho pada September lalu dengan nilai transfer sebesar £40 juta dari Manchester United, di mana ia sebelumnya meniti karier dari tim junior hingga mencatatkan 144 penampilan di tim senior sebelum kepindahannya pada tahun 2025. Meskipun tampil dalam 43 pertandingan untuk Chelsea musim lalu, sang pemain sayap ini dianggap tidak lagi dibutuhkan. Selama berkarier di Stamford Bridge, pemain asal Argentina ini hanya berhasil mencetak delapan gol dan empat assist di semua kompetisi.
Upaya perekrutan intensif Villa
Perekrutan Garnacho merupakan bagian dari strategi perekrutan yang lebih luas, yang telah membuat Villa Park menjadi pusat aktivitas musim panas ini. Ia menjadi rekrutan besar keempat pada jendela transfer ini, menyusul kedatangan Johan Manzambi, Joao Gomes, dan Modou Keba Cisse. Masuknya talenta-talenta ini didanai oleh serangkaian penjualan pemain yang mengesankan, di mana klub berhasil meraup pendapatan hampir £200 juta dari para pemain yang hengkang. Nama-nama terkenal seperti Youri Tielemans dan Donyell Malen telah hengkang, sehingga memberikan kebebasan finansial bagi Emery untuk membidik profil pemain tertentu seperti Garnacho guna meningkatkan dinamika skuad.
Garnacho akan bergabung dengan tim yang sedang berada di puncak momentum berkat musim yang luar biasa. Villa menikmati musim yang gemilang musim lalu, mengangkat trofi Liga Europa dan finis di peringkat keempat Liga Premier untuk memastikan tiket ke Liga Champions musim depan. Berkat kemenangan mereka di Liga Europa, mereka kini bersiap menghadapi juara Liga Champions, Paris Saint-Germain, dalam pertandingan UEFA Super Cup pada 12 Agustus.
- Getty Images Sport
Prospek masa depan di Villa Park
Jika transfer permanen tersebut terwujud, Garnacho dilaporkan telah menyepakati kontrak empat tahun dengan Aston Villa. Komitmen jangka panjang ini menunjukkan keyakinan klub terhadap kemampuannya untuk menjadi pilar kesuksesan mereka di masa depan. Kesepakatan ini juga memiliki arti penting bagi Manchester United, yang dilaporkan berhak atas 10% biaya penjualan dari setiap transfer permanen di masa depan, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan saat ia pertama kali pindah ke Chelsea pada tahun 2025.
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