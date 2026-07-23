Aston Villa mengumumkan perekrutan Alejandro Garnacho dari Chelsea

Pemain berusia 22 tahun ini pindah ke Villa Park melalui kesepakatan pinjaman selama satu musim, setelah masa pinjamannya di Stamford Bridge yang membuatnya kesulitan mempertahankan performa konsisten. Emery mengungkapkan kegembiraannya atas kedatangan pemain ini, dengan menyatakan di situs web resmi klub: "Kami sangat senang dengan Alejandro. Dia sangat berbakat, masih muda, dan telah menunjukkan keinginannya untuk mendukung proyek kami. Kami benar-benar senang."

Meskipun awalnya ini hanya pinjaman, laporan menunjukkan bahwa kesepakatan tersebut mencakup kewajiban untuk membeli yang dapat membuat transfer ini menjadi permanen jika tonggak pencapaian tertentu yang terkait dengan performa tercapai selama musim 2026-27.















