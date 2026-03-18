Asosiasi Sepak Bola Maroko menanggapi keputusan mengejutkan CAF yang membatalkan hasil final Piala Afrika

Dalam tanggapan awalnya terhadap putusan tersebut, FRMF menyatakan: "Federasi ingin menegaskan kembali bahwa pendekatan yang diambilnya sama sekali tidak dimaksudkan untuk mempertanyakan performa olahraga tim-tim yang berpartisipasi dalam kompetisi ini, melainkan semata-mata untuk meminta penerapan peraturan kompetisi. Federasi menegaskan kembali komitmennya untuk menghormati aturan, memastikan kejelasan dalam kerangka kompetisi, dan menjaga stabilitas dalam kompetisi-kompetisi Afrika. Federasi juga ingin memuji semua negara yang berpartisipasi dalam edisi AFCON kali ini, yang merupakan momen penting bagi sepak bola Afrika. Federasi akan mengeluarkan pernyataan resmi besok, setelah mengadakan rapat dengan badan-badan pengurusnya."

Setelah tinjauan internal tersebut, FRMF mengeluarkan pernyataan lanjutan untuk secara resmi mengakui hasil hukumnya. Setelah mengadakan pertemuan pada Selasa untuk meninjau penerapan peraturan turnamen menyusul gangguan pada pertandingan, federasi Maroko secara resmi menyambut putusan tersebut: "FRMF telah menerima keputusan yang diambil oleh Dewan Banding CAF terkait peristiwa yang terjadi selama pertandingan antara tim nasional Maroko dan lawan mereka dari Senegal di final Piala Afrika. Dewan Banding CAF, bertindak sesuai dengan Pasal 84 peraturan Piala Afrika, telah memutuskan bahwa tim nasional Senegal dinyatakan kalah walkover dalam final Total Energies Piala Afrika Maroko 2025, dan memberikan kemenangan 3-0 kepada tim nasional Maroko."