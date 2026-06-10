Ascoli, resmi: Pelatih Tomei dan Direktur Olahraga Patti dipertahankan

Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. mengumumkan perpanjangan kontrak Direktur Olahraga Matteo Patti dan Pelatih Francesco Tomei, yang telah menandatangani perjanjian baru dengan Klub hingga 30 Juni 2029.





Keputusan Klub ini merupakan konsekuensi alami dari perjalanan luar biasa yang ditempuh pada musim yang baru saja berakhir, yang berpuncak pada kemenangan di babak playoff dan keberhasilan promosi ke Serie B. Pada tahun pertama kepemilikan baru, yang dipimpin oleh keluarga Passeri, Matteo Patti dan Francesco Tomei telah mampu mengimplementasikan proyek teknis dan olahraga Klub dengan sangat baik, menjadi tokoh utama dalam musim yang akan tercatat dalam sejarah Ascoli Calcio. Melalui pilihan-pilihan yang visioner, kemampuan membangun tim yang solid, dan identitas tim yang jelas, mereka telah berkontribusi secara signifikan dalam pencapaian tujuan yang telah mengembalikan antusiasme, kebanggaan, dan ambisi di seluruh lingkungan Bianconeri.





Perpanjangan kontrak hingga 2029 ini menunjukkan kepercayaan penuh klub terhadap kinerja Direktur Olahraga Patti dan Pelatih Tomei, serta keinginan untuk memberikan kelanjutan pada proyek yang menatap masa depan dengan tekad dan ambisi.



