Petinggi AS Roma Angkat Suara Soal Ketidakpastian Antara Man United & Joshua Zirkzee
Direktur Roma mengakui kekalahan saat United menghalangi kepergian Januari
Hierarki United tampaknya telah mengambil keputusan tegas mengenai masa depan Zirkzee, meninggalkan Roma merasa frustrasi dalam pengejaran mereka terhadap penyerang asal Belanda tersebut. Raksasa Serie A tersebut tidak menyembunyikan kekaguman mereka terhadap Zirkzee, mengidentifikasinya sebagai target utama untuk memperkuat opsi serangan mereka pada paruh kedua musim ini. Namun, berbicara kepada media Italia menjelang kemenangan 2-0 atas Torino baru-baru ini, direktur sepak bola Roma Frederic Massara mengakui bahwa kesepakatan sekarang sangat tidak mungkin terjadi karena sikap keras United.
Massara mengungkapkan bahwa dialog antara kedua klub pada dasarnya telah mencapai jalan buntu beberapa minggu yang lalu. "Manchester United dengan jelas mengatakan tidak beberapa minggu yang lalu dan mereka tidak mengubah pikiran mereka," kata Massara, melukiskan gambaran suram untuk drama batas waktu transfer. Kejelasan penolakan tersebut menunjukkan bahwa United tidak mau melemahkan kedalaman skuad mereka di tengah musim, bahkan untuk pemain yang saat ini berada di pinggiran starting 11.
Bagi Roma, pengakuan publik ini menjadi sinyal bahwa mereka mungkin perlu beralih ke target alternatif. Bagi United, ini adalah pernyataan niat bahwa pemain hanya akan pergi dengan persyaratan klub, terlepas dari minat dari rival elit Eropa. Keputusan ini mengunci Zirkzee dalam skuad di Old Trafford untuk sisa musim ini, memaksanya untuk berjuang mendapatkan tempatnya begitu kembali ke kebugaran penuh.
Ambisi internasional ditunda: Frustrasi Zirkzee semakin tumbuh
Pemain depan tersebut saat ini absen karena cedera, sebuah kemunduran yang membuatnya menyaksikan kemenangan derby yang gemilang dari United melawan Manchester City dari kotak direktur daripada berkontribusi di lapangan. Sementara rekan setimnya merayakan kemenangan yang mendongkrak semangat, fokus pribadi Zirkzee dilaporkan adalah mengamankan jalur untuk sepak bola tim utama secara reguler.
Pemain asal Belanda tersebut dilaporkan sangat ingin meninggalkan Old Trafford untuk lebih mengejar ambisi internasionalnya. Dengan pemilihan tim nasional Belanda yang tetap sangat kompetitif, Zirkzee tahu bahwa tugas sebagai pemain cadangan di United tidak akan banyak membantu untuk mengesankan pelatih Ronald Koeman menjelang Piala Dunia. Kepindahan ke Roma, di mana dia kemungkinan akan ditawarkan peran yang lebih menonjol, dipandang sebagai solusi ideal untuk menghidupkan kembali musimnya dan memperebutkan tempat di tim nasional.
Alih-alih, dia menghadapi prospek untuk berintegrasi kembali ke dalam skuad di mana persaingan sangat ketat dan posisi manajer dalam keadaan berubah-ubah. Carrick, yang memegang jabatan hingga akhir musim, sekarang akan ditugaskan untuk mengelola moral seorang pemain yang telah secara eksplisit diberitahu bahwa dia tidak bisa pergi, meskipun keinginannya untuk keluar sudah jelas.
Rumor Ruben Neves terus berlanjut meskipun ada strategi transfer
Sementara pintu tetap tertutup untuk Zirkzee, spekulasi terus beredar mengenai potensi kedatangan di Old Trafford. Laporan semakin intensif selama akhir pekan menyarankan bahwa kesepakatan untuk mantan kapten Wolves Ruben Neves bisa semakin dekat, menambah bahan bakar pada spekulasi bahwa United mencari untuk menambahkan pengalaman ke ruang mesin lini tengah mereka. Neves, pemain yang sudah lama dikagumi oleh penggemar Old Trafford, akan membawa pengalaman Liga Premier yang terbukti ke dalam skuad Carrick.
Namun, sumber klub berulang kali berusaha meredam harapan akan jendela transfer Januari yang sibuk. Garis resmi dari sisi merah Manchester adalah bahwa perekrutan hanya akan disetujui jika sesuai dengan "rencana jangka panjang". Pendekatan hati-hati ini telah membuat mereka melewatkan target lain, terutama Antoine Semenyo.
Situasi Semenyo menjadi pengingat yang menyakitkan dari perjuangan pasar transfer saat ini bagi United. Penyerang tersebut menolak pindah ke Old Trafford demi bergabung dengan rival Manchester City, keputusan yang makin menyesakkan ketika ia tampil melawan United dalam derby hari Sabtu.
Carrick fokus pada ujian melawan Arsenal setelah kemenangan derby yang meningkatkan moral
Di tengah kebisingan transfer dan manuver di ruang rapat, Carrick harus menjaga agar skuad tetap fokus pada masalah di lapangan. Fans United menikmati akhir pekan yang luar biasa setelah kemenangan atas City, hasil yang telah memberikan suntikan optimisme yang sangat dibutuhkan bagi para penggemar. Kemenangan di Old Trafford adalah kemenangan taktis bagi Carrick, membuktikan bahwa skuad ini masih memiliki kualitas untuk bersaing dengan yang terbaik ketika diberi motivasi yang tepat.
Namun, tantangan untuk Carrick tidak bertambah mudah saat ia mempersiapkan timnya untuk perjalanan menakutkan menghadapi Arsenal pada hari Minggu. The Gunners adalah calon lawan yang tangguh di kandang mereka, dan United harus mengulangi intensitas dan disiplin yang ditunjukkan dalam derby untuk mendapatkan hasil dari pertandingan tersebut.
Kemampuan Carrick untuk melindungi para pemainnya dari spekulasi transfer seputar Zirkzee dan Neves akan sangat penting. Dengan skuad yang sekarang stabil, manajer sementara dapat menuntut fokus total. "Tidak" yang diberikan kepada Roma mengenai Zirkzee mungkin menjadi sakit kepala bagi sang pemain, tetapi bagi Carrick, itu memastikan ia mempertahankan kedalamannya saat ia berusaha menavigasi serangkaian pertandingan penting untuk klub.
