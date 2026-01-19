Petinggi AS Roma Angkat Suara Soal Ketidakpastian Antara Man United & Joshua Zirkzee

Hierarki United tampaknya telah mengambil keputusan tegas mengenai masa depan Zirkzee, meninggalkan Roma merasa frustrasi dalam pengejaran mereka terhadap penyerang asal Belanda tersebut. Raksasa Serie A tersebut tidak menyembunyikan kekaguman mereka terhadap Zirkzee, mengidentifikasinya sebagai target utama untuk memperkuat opsi serangan mereka pada paruh kedua musim ini. Namun, berbicara kepada media Italia menjelang kemenangan 2-0 atas Torino baru-baru ini, direktur sepak bola Roma Frederic Massara mengakui bahwa kesepakatan sekarang sangat tidak mungkin terjadi karena sikap keras United.

Massara mengungkapkan bahwa dialog antara kedua klub pada dasarnya telah mencapai jalan buntu beberapa minggu yang lalu. "Manchester United dengan jelas mengatakan tidak beberapa minggu yang lalu dan mereka tidak mengubah pikiran mereka," kata Massara, melukiskan gambaran suram untuk drama batas waktu transfer. Kejelasan penolakan tersebut menunjukkan bahwa United tidak mau melemahkan kedalaman skuad mereka di tengah musim, bahkan untuk pemain yang saat ini berada di pinggiran starting 11.

Bagi Roma, pengakuan publik ini menjadi sinyal bahwa mereka mungkin perlu beralih ke target alternatif. Bagi United, ini adalah pernyataan niat bahwa pemain hanya akan pergi dengan persyaratan klub, terlepas dari minat dari rival elit Eropa. Keputusan ini mengunci Zirkzee dalam skuad di Old Trafford untuk sisa musim ini, memaksanya untuk berjuang mendapatkan tempatnya begitu kembali ke kebugaran penuh.