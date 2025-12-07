'Sangat Menyakitkan' - Mikel Arteta Akui Kekalahan Arsenal Dari Aston Villa 'Sulit Diterima' Usai Rekor 18 Laga Tak Terkalahkan Terhenti

Arsenal sebelumnya tak terkalahkan dalam 18 pertandingan besar sebelum kalah di Villa Park. Satu-satunya kekalahan mereka sebelumnya di kompetisi mana pun terjadi di Anfield di liga pada 31 Agustus, berkat tendangan bebas indah Dominik Szoboszlai.

Cerita serupa terjadi pada Sabtu, saat Arsenal mengerahkan segalanya untuk melindungi poin mereka di menit-menit akhir. Beberapa blok dilakukan oleh pertahanan The Gunners sebelum gol kemenangan Buendia yang kacau tercipta. Pemain Argentina itu menemukan ruang di kotak penalti yang padat untuk menembakkan bola ke sudut atas gawang dan membuat pendukung tuan rumah bersorak. Pukulan pahit itu datang setelah Leandro Trossard sempat menyamakan kedudukan bagi Arsenal, sebelum harus keluar karena cedera menjelang akhir laga.

Para pemain The Gunners tertunduk lesu saat gol Buendia membawa Villa kini hanya terpaut dua poin dari pemuncak klasemen. Kemenangan Manchester City atas Sunderland kemudian memangkas keunggulan pasukan Arteta menjadi hanya dua poin dan membuka kembali persaingan gelar.