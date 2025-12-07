Getty Images Sport
'Sangat Menyakitkan' - Mikel Arteta Akui Kekalahan Arsenal Dari Aston Villa 'Sulit Diterima' Usai Rekor 18 Laga Tak Terkalahkan Terhenti
Arsenal Dihantam Pukulan Besar oleh Gol Menit Akhir Aston Villa
Arsenal sebelumnya tak terkalahkan dalam 18 pertandingan besar sebelum kalah di Villa Park. Satu-satunya kekalahan mereka sebelumnya di kompetisi mana pun terjadi di Anfield di liga pada 31 Agustus, berkat tendangan bebas indah Dominik Szoboszlai.
Cerita serupa terjadi pada Sabtu, saat Arsenal mengerahkan segalanya untuk melindungi poin mereka di menit-menit akhir. Beberapa blok dilakukan oleh pertahanan The Gunners sebelum gol kemenangan Buendia yang kacau tercipta. Pemain Argentina itu menemukan ruang di kotak penalti yang padat untuk menembakkan bola ke sudut atas gawang dan membuat pendukung tuan rumah bersorak. Pukulan pahit itu datang setelah Leandro Trossard sempat menyamakan kedudukan bagi Arsenal, sebelum harus keluar karena cedera menjelang akhir laga.
Para pemain The Gunners tertunduk lesu saat gol Buendia membawa Villa kini hanya terpaut dua poin dari pemuncak klasemen. Kemenangan Manchester City atas Sunderland kemudian memangkas keunggulan pasukan Arteta menjadi hanya dua poin dan membuka kembali persaingan gelar.

Arteta Bicara Setelah Kekalahan 'Menyakitkan'
Arteta mengatakan kepada BBC Match of the Day setelah peluit akhir: “Sangat menyakitkan, terutama setelah semua usaha dalam pertandingan. Ini adalah laga terbuka, selamat untuk Villa, mereka adalah tim yang sangat bagus. Kami kebobolan peluang besar di babak pertama lewat gol Ollie Watkins. Kami memiliki dominasi di babak kedua dan saya merasa kami akan memenangkan pertandingan, jadi kalah dengan cara seperti itu menyakitkan. Delapan belas pertandingan tak terkalahkan, lalu Anda kalah satu pertandingan, itulah adanya, inilah sepakbola."
“Itu terjadi apa adanya. Kami punya peluang besar ketika Declan [Rice] mengoper bola ke Noni [Madueke], mereka memenangkan lemparan ke dalam di ujung lain dan mendapatkan gol - itulah sepak bola dan kualitas liga ini."
“Tingkat konsistensi yang ditunjukkan para pemain dalam periode ini luar biasa, jadi saya hanya berpikir kami bisa melakukannya lagi.”
The Gunners Harus Bereaksi Setelah Ini
Arsenal tampil luar biasa sepanjang musim sejauh ini dan berjuang keras untuk mendapatkan sesuatu yang akhirnya tidak terwujud di Villa Park. Kata-kata Arteta mencerminkan fakta bahwa hasil bisa saja berpihak pada siapa pun, dan cara The Gunners bereaksi akan sangat krusial dalam beberapa minggu mendatang.
Arteta menambahkan tentang hasil tersebut: “Segala yang telah mereka berikan dalam dua minggu terakhir dan hasil yang kami dapatkan, performanya, dan kalah dengan cara itu, secara emosional sangat menyentuh. Anda hanya merasa bahwa, ya, semua yang Anda berikan, itu tidak sepadan. Tapi itu sepadan, karena kami akan belajar lagi dari hari ini dan itu akan membuat kami menjadi tim yang lebih baik lagi."
“Sudah lima bulan dalam kompetisi, dan sejauh ini kami bisa mengatasinya. Tapi kami harus membuktikan bahwa kami bisa mengatasinya lagi, lagi, dan lagi, selama enam bulan ke depan. Itulah levelnya. Jika Anda berpikir Anda akan berada di momen ini dengan keunggulan 10 poin, saya pikir kita hidup [di] dunia yang berbeda.”

Jadwal Padat Akhir Tahun Menanti
Arsenal akan berusaha kembali ke jalur kemenangan saat bertandang ke Club Brugge di Liga Champions pada Rabu, di mana mereka juga nyaman di puncak klasemen kompetisi tersebut dengan lima kemenangan beruntun.
Tim juru kunci Wolves kemudian akan bertandang ke Emirates, dengan bentrokan melawan Everton dan Brighton di depan mata sebelum Arsenal menghadapi Aston Villa sekali lagi pada 30 Desember.
Dengan hanya dua kemenangan dalam lima pertandingan liga terakhir mereka, The Gunners telah menghadapi tantangan yang harus dilewati setiap penantang gelar, dan Arteta akan merasa bahwa timnya dapat bangkit dari kemunduran ini dengan gemilang.
