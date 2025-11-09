Usai laga, manajer Sunderland Regis Le Bris dengan jujur mengungkapkan bahwa tuan rumah memindahkan papan iklan lebih dekat ke garis lapangan sebelum sepak mula. Langkah kecil tapi signifikan itu mempersempit ruang bagi pemain Arsenal untuk melakukan lemparan jauh. Akibatnya, senjata set-piece andalan The Gunners tak lagi mematikan malam itu. Faktanya, taktik tersebut berhasil. Serangan udara Si Meriam London tak sesadis biasanya dan tak bisa memanfaatkan dominasi yang biasa mereka dapatkan dalam situasi lemparan ke dalam.

Le Bris nyaris tak bisa menyembunyikan kepuasannya ketika ditanyai soal akal bulus tersebut. Dia berkata kepada BBC Sport: “Ya, kami mencoba mencari detail-detail kecil untuk memenangkan pertandingan. Mereka sangat kuat dalam situasi bola mati, dan kami juga demikian. Ancaman itu jelas sangat penting, dan pada akhirnya pertandingan berlangsung seimbang.”

Ia melanjutkan, “Para pemain bekerja keras sampai akhir. Mereka percaya bahwa momentum bisa diubah. Kami sudah menduga ini akan menjadi laga berat, mereka mungkin salah satu tim terbaik di Eropa. Kami memang kesulitan, tapi kami percaya bahwa mencetak satu gol lagi adalah hal yang mungkin. Fans banyak membantu. Kami sudah membuktikan sebelumnya bahwa kami bisa [mencetak gol menit akhir], jadi sekarang kami memiliki keyakinan itu, keyakinan bahwa sampai peluit panjang bertiup, apa pun bisa terjadi.”

"Kami kadang tertekan, tapi kami skuad yang relatif baru, kami masih muda. Kami merasakan tekanan dan intensitas mereka. Merasakan kualitas mereka. Kami tertekan di babak kedua."