Arsenal Capai Rekor Pertahanan Luar Biasa Gila Berumur 105 Tahun Setelah Lagi & Lagi Amankan Kemenangan Clean Sheet Lawan Slavia Praha

Pemimpin Liga Premier ini telah dipuji karena kedalaman skuad mereka dalam kampanye saat ini, seperti yang dikatakan oleh analis CBS Sports Golazo, Geoff Shreeves, kepada GOAL: "Ingat ketika Liverpool terbang keluar jebakan dan mereka merekrut Wirtz? Dan ada pembicaraan tentang mendapatkan Isak? Dan jumlah orang yang mengatakan 'Jangan repot-repot. Berikan saja trofi kepada mereka.' Arsenal mulai sedikit goyah, jadi semuanya selesai. Jadi tidak, saya tidak akan mengatakan Arsenal memenangkannya. Mereka memiliki peluang besar. Apakah saya akan mengatakan itu pasti akan terjadi? Tidak dalam sejuta tahun, karena itulah keindahan Liga Premier.

"Lihatlah tabel Liga Premier saat ini. Lihat Bournemouth, lihat Sunderland. Itu luar biasa. Saya rasa musim ini kita akan menjalani Liga Premier yang klasik. Musim lalu, Anda harus mengagumi apa yang Arne Slot lakukan di Liverpool. Tetapi mereka memenangkannya dengan cukup mudah, dan tiga terbawah sudah habis sejak awal. Saya katakan di awal musim, saya rasa kita melihat persaingan yang jauh lebih besar di puncak, dan saya pikir kita akan memiliki jauh lebih banyak tim yang terlibat dalam pertarungan degradasi. Saat ini, itu tampak cukup akurat. Ini adalah contoh langka di mana saya benar."