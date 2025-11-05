AFP
Arsenal Capai Rekor Pertahanan Luar Biasa Gila Berumur 105 Tahun Setelah Lagi & Lagi Amankan Kemenangan Clean Sheet Lawan Slavia Praha
Arsenal samakan rekor seabad
Ini adalah kemenangan kedelapan Arsenal secara beruntun di semua kompetisi tanpa kebobolan satu gol pun musim ini, menyamai rekor tim divisi teratas Inggris bersama Preston pada tahun 1889 dan Liverpool pada tahun 1920. Kemenangan beruntun impian yang menyamai rekor ini dimulai dengan kemenangan 2-0 atas Olympiacos di Liga Champions pada 1 Oktober, setelah itu mereka mengalahkan tim-tim seperti West Ham, Fulham, Crystal Palace, Atletico Madrid, dan Burnley.
Terakhir kali tim Mikel Arteta kebobolan gol adalah melawan Newcastle United di Liga Premier pada 28 September, meskipun The Gunners tetap menang 2-1. Secara keseluruhan, mereka sedang dalam 10 kemenangan beruntun di semua kompetisi.
Dowman menciptakan sejarah
Wonderkid Arsenal, Max Downman, menjadi pemain termuda yang pernah tampil di pertandingan Liga Champions, di usia 15 tahun 308 hari, ketika ia masuk sebagai pemain pengganti di menit ke-72, menggantikan Jurrien Timber. Dengan demikian, ia memecahkan rekor yang sebelumnya dipegang oleh Youssoufa Moukoko dari Borussia Dortmund, yang berusia 16 tahun 18 hari saat debutnya pada tahun 2020.
Itu memang momen impian yang menjadi kenyataan bagi remaja tersebut, yang baru beberapa minggu lalu bermain di UEFA Youth League, di mana ia bersinar untuk tim U-19 The Gunners melawan Atletico Madrid, memberikan dua assist dalam kekalahan tipis. Dowman telah berlatih dengan tim senior di bawah Arteta sejak awal musim ini dan melakukan debutnya untuk klub dalam kemenangan 5-0 mereka atas Leeds United di Premier League.
Arsenal dipuji karena kedalaman skuadnya
Pemimpin Liga Premier ini telah dipuji karena kedalaman skuad mereka dalam kampanye saat ini, seperti yang dikatakan oleh analis CBS Sports Golazo, Geoff Shreeves, kepada GOAL: "Ingat ketika Liverpool terbang keluar jebakan dan mereka merekrut Wirtz? Dan ada pembicaraan tentang mendapatkan Isak? Dan jumlah orang yang mengatakan 'Jangan repot-repot. Berikan saja trofi kepada mereka.' Arsenal mulai sedikit goyah, jadi semuanya selesai. Jadi tidak, saya tidak akan mengatakan Arsenal memenangkannya. Mereka memiliki peluang besar. Apakah saya akan mengatakan itu pasti akan terjadi? Tidak dalam sejuta tahun, karena itulah keindahan Liga Premier.
"Lihatlah tabel Liga Premier saat ini. Lihat Bournemouth, lihat Sunderland. Itu luar biasa. Saya rasa musim ini kita akan menjalani Liga Premier yang klasik. Musim lalu, Anda harus mengagumi apa yang Arne Slot lakukan di Liverpool. Tetapi mereka memenangkannya dengan cukup mudah, dan tiga terbawah sudah habis sejak awal. Saya katakan di awal musim, saya rasa kita melihat persaingan yang jauh lebih besar di puncak, dan saya pikir kita akan memiliki jauh lebih banyak tim yang terlibat dalam pertarungan degradasi. Saat ini, itu tampak cukup akurat. Ini adalah contoh langka di mana saya benar."
Kapan Gyokeres akan kembali?
Di tengah penampilan yang menakjubkan, Arteta tetap khawatir dengan kondisi penyerang bintang Gyokeres saat dia absen dalam pertandingan Liga Champions pada hari Selasa. Pemain internasional Swedia tersebut mengalami cedera hamstring selama kemenangan di Liga Premier atas Burnley akhir pekan lalu, yang membuat bos Arsenal khawatir bahwa dia mungkin absen untuk periode waktu yang cukup lama. Pelatih asal Spanyol tersebut mengatakan kepada wartawan menjelang pertandingan Eropa: "Saya khawatir karena dia tidak sering mengalami masalah otot dan dia harus meninggalkan lapangan dan dia merasakan sesuatu. Itu jelas bukan pertanda baik, terutama untuk pemain yang sangat eksplosif. Jadi kami sedang memeriksa lebih dalam untuk memahami di mana posisi kami dalam hal cedera dan kami akan mengumumkan saat kami tahu."
Laporan terbaru dari BBC mengklaim bahwa Gyokeres akan menjalani tes lebih lanjut minggu ini dan Arsenal khawatir dia bisa absen hingga dua minggu. Ini berarti bahwa striker tersebut akan melewatkan pertandingan liga mendatang klub melawan Sunderland dan juga istirahat selama jeda internasional, tetapi diharapkan kembali menjelang derby London utara melawan Tottenham pada 23 November.
