VIDEO: Bikin RIBUT! Legenda Arsenal Ini Masuk Toko Real Madrid Sambil Pakai Jersey Barcelona

Sebuah rekaman yang viral di dunia maya, Kamis (30/10), menunjukkan Andrey Arshavin dengan santainya berjalan ke dalam salah satu toko resmi Real Madrid sembari mengenakan warna kebanggaan rival abadi mereka, Barcelona. Mantan winger Arsenal dan Zenit itu tampak tidak peduli dengan simbolisme tindakannya, bahkan sempat berpose sebentar di dekat rak berisi jersey Madrid sebelum keluar.

Tak heran, momen itu langsung heboh diperbincangkan di media sosial. Banyak yang menertawakan aksi “iseng” Arshavin, sementara sebagian fans Los Blancos menyebutnya tindakan provokatif. Insiden ini terjadi hanya beberapa hari setelah El Clasico pertama musim ini, di mana tim asuhan Xabi Alonso berhasil menang atas Blaugrana—hasil yang tentu mengecewakan Arshavin, tapi seolah justru mendorongnya untuk menegaskan kembali di mana hatinya berada.

Bagi para pendukung Los Blancos, melihat jersey Barcelona di dalam toko mereka saja sudah dianggap dosa besar—apalagi dikenakan oleh mantan pemain terkenal.