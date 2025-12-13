Rating Pemain Arsenal Vs Wolves: Sungguh Beruntung! DUA Gol Bunuh Diri Menangkan The Gunners Secara Dramatis Atas Tim Papan Bawah, Viktor Gyokeres Tumpul Lagi

Namun, entah bagaimana mereka menemukan cara untuk meraih kemenangan krusial beberapa saat kemudian ketika umpan Bukayo Saka dari sisi kanan disundul melewati Johnstone yang sudah pasrah. Awalnya, pemain pengganti Gabriel Jesus, yang tampil perdana di Emirates dalam hampir setahun, terlihat melakukan sentuhan penentu. Namun, tayangan ulang menunjukkan bahwa sebenarnya Mosquera-lah yang menyundul bola lebih dulu dan secara tidak sengaja membelokkannya ke gawang sendiri.

Itu adalah momen keberuntungan yang sangat besar bagi Arsenal, yang bermain buruk sepanjang laga. Namun, mereka akan mensyukuri keberuntungan tersebut, karena kemenangan ini membuat mereka unggul lima poin di puncak klasemen di atas Manchester City, yang baru akan bermain di kandang Crystal Palace, Minggu (14/1) ini.

GOAL memberikan rating pemain Arsenal dari Emirates Stadium...