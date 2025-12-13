Arsenal Wolves 2025-26Getty Images
Charles Watts dan Adhe Makayasa

Rating Pemain Arsenal Vs Wolves: Sungguh Beruntung! DUA Gol Bunuh Diri Menangkan The Gunners Secara Dramatis Atas Tim Papan Bawah, Viktor Gyokeres Tumpul Lagi

Arsenal sangat beruntung bisa menang 2-1 atas Wolves berkat dua gol bunuh diri. Yerson Mosquera menyundul bola ke gawang sendiri melewati Sam Johnstone saat injury time. Skuad Mikel Arteta nyaris kehilangan poin setelah sundulan Mateus Mane sempat membatalkan keunggulan awal Arsenal dari gol bunuh diri Johnstone.

Namun, entah bagaimana mereka menemukan cara untuk meraih kemenangan krusial beberapa saat kemudian ketika umpan Bukayo Saka dari sisi kanan disundul melewati Johnstone yang sudah pasrah. Awalnya, pemain pengganti Gabriel Jesus, yang tampil perdana di Emirates dalam hampir setahun, terlihat melakukan sentuhan penentu. Namun, tayangan ulang menunjukkan bahwa sebenarnya Mosquera-lah yang menyundul bola lebih dulu dan secara tidak sengaja membelokkannya ke gawang sendiri.

Itu adalah momen keberuntungan yang sangat besar bagi Arsenal, yang bermain buruk sepanjang laga. Namun, mereka akan mensyukuri keberuntungan tersebut, karena kemenangan ini membuat mereka unggul lima poin di puncak klasemen di atas Manchester City, yang baru akan bermain di kandang Crystal Palace, Minggu (14/1) ini.

GOAL memberikan rating pemain Arsenal dari Emirates Stadium...

  • Kiper & Bek

    David Raya (6/10)

    Melakukan satu penyelamatan mudah di babak pertama untuk menggagalkan peluang Hee-Chan. Menyapu bola dengan baik dan tampak akan mencatatkan clean sheet sebelum sundulan Mane di menit akhir.

    Ben White (N/A)

    Sangat menyedihkan melihatnya terpincang-pincang keluar karena cedera hamstring di awal laga, tepat saat ia baru saja kembali ke dalam tim.

    Jurrien Timber (6/10)

    Memulai laga sebagai bek tengah, tetapi berakhir di posisi bek kanan setelah cedera White. Sebagian besar kerjanya malam ini cukup nyaman.

    William Saliba (6/10)

    Kembali ke tim setelah cedera dan terlihat cukup tajam. Tidak terlalu banyak diuji hingga detik-detik akhir tersebut.

    Piero Hincapie (7/10)

    Memulai di bek kiri tetapi digeser kembali ke tengah setelah cedera White. Solid.

    • Iklan

  • Gelandang

    Martin Zubimendi (6/10)

    Diganti di babak kedua, bermain rapi tetapi tidak mampu memberikan dampak seperti yang ia lakukan pada pertengahan pekan.

    Declan Rice (7/10)

    Eksekusi bola matinya sangat buruk, tidak seperti biasanya. Melepaskan sepak pojok yang mengecewakan di awal laga yang menjadi nada sumbang untuk malam yang membuat frustrasi. Bukan performa terbaiknya, tetapi mungkin masih menjadi pemain terbaik di lapangan.

    Eberechi Eze (5/10)

    Tidak ada dampak nyata. Sering menjemput bola terlalu dalam dan tidak pernah benar-benar terlihat membahayakan Wolves.

  • Penyerang

    Bukayo Saka (7/10)

    Mungkin pilihan terbaik dari para penyerang Arsenal, tetapi itu tidak banyak berarti. Mengirim satu umpan bagus di babak pertama yang pantas mendapatkan hasil lebih baik. Sepak pojoknya-lah yang menyebabkan gol bunuh diri Johnstone dan umpan silangnya yang memaksakan gol kemenangan.

    Viktor Gyokeres (5/10)

    Benar-benar tidak bisa masuk ke dalam permainan. Sedikit membaik setelah turun minum, tetapi Arsenal butuh lebih banyak darinya. Memiliki satu momen bagus tepat sebelum diganti ketika tembakannya sedikit melebar.

    Gabriel Martinelli (5/10)

    Momen terbaiknya datang beberapa detik sebelum ia keluar, saat ia merangsek ke dalam kotak penalti dan melepaskan tembakan melengkung yang melebar. Mengecewakan.

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

  • Pergantian & Manajer

    Myles Lewis-Skelly (6/10):

    Menggantikan Ben White yang cedera di babak pertama. Penampilan yang cukup baik. Tampak berusaha maju ke depan ketika bisa.

    Martin Odegaard (6/10):

    Menambah sedikit energi, tetapi operannya agak tidak tepat.

    Leandro Trossard (7/10):

    Tentu saja meningkatkan performa Arsenal di sisi kiri.

    Mikel Merino (6/10):

    Memanfaatkan bola dengan baik setelah masuk di lini tengah.

    Gabriel Jesus (7/10):

    Masuk di 10 menit terakhir. Mendapat sambutan meriah pada penampilan pertamanya di Emirates hampir setahun dan sangat bersemangat. Tidak diakui sebagai pencetak gol kemenangan, tetapi membuat perbedaan. 

    Mikel Arteta (6/10):

    Membuat lima perubahan, tetapi mengharapkan lebih banyak dari timnya. Dengan melihat ke belakang, memainkan White untuk keempat kalinya berturut-turut bukan keputusan yang baik.

Premier League
Everton crest
Everton
EVE
Arsenal crest
Arsenal
ARS
0