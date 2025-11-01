Rating Pemain Arsenal Vs Burnley: Viktor Gyokeres Temukan Pijakan & Declan Rice Pertegas Perburuan Juara Premier League

Itu adalah gol set-piece kedelapan Arsenal dari 10 pertandingan pembuka Liga Premier mereka, tetapi mereka menunjukkan bahwa mereka bisa sama berbahayanya dari permainan terbuka tak lama setelah tanda setengah jam ketika Rice menyelesaikan serangan balik yang luar biasa untuk menggandakan keunggulan mereka.

Dengan pertandingan yang sudah selesai sebelum babak pertama berakhir, para tamu mengendurkan tekanan setelah jeda. Masih ada peluang bagi mereka untuk memperbesar keunggulan, namun, dengan Ethan Nwaneri menembak melebar dan Christian Norgaard memiliki tembakan yang diselamatkan dengan baik sebelum peluit akhir untuk membuat sembilan kemenangan berturut-turut di semua kompetisi bagi para pemimpin awal Arteta.

GOAL menilai para pemain Arsenal dari Turf Moor...