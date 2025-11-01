Arsenal vs Burnley Viktor Gyokeres Declan Rice 2025-26Getty Images
Charles Watts dan Anugerah Pamuji

Rating Pemain Arsenal Vs Burnley: Viktor Gyokeres Temukan Pijakan & Declan Rice Pertegas Perburuan Juara Premier League

Pertandingan lain, gol set-piece lain, dan kemenangan lain untuk Arsenal saat tim asuhan Mikel Arteta memperpanjang keunggulan mereka di puncak klasemen Liga Premier menjadi tujuh poin dengan kemenangan 2-0 di Burnley pada hari Sabtu. Itu adalah sore yang dominan bagi The Gunners, yang sudah melihat Bukayo Saka menyia-nyiakan peluang emas sebelum mereka unggul pada menit ke-14 melalui penyelesaian jarak dekat Viktor Gyokeres dari tendangan sudut Declan Rice.

Itu adalah gol set-piece kedelapan Arsenal dari 10 pertandingan pembuka Liga Premier mereka, tetapi mereka menunjukkan bahwa mereka bisa sama berbahayanya dari permainan terbuka tak lama setelah tanda setengah jam ketika Rice menyelesaikan serangan balik yang luar biasa untuk menggandakan keunggulan mereka. 

Dengan pertandingan yang sudah selesai sebelum babak pertama berakhir, para tamu mengendurkan tekanan setelah jeda. Masih ada peluang bagi mereka untuk memperbesar keunggulan, namun, dengan Ethan Nwaneri menembak melebar dan Christian Norgaard memiliki tembakan yang diselamatkan dengan baik sebelum peluit akhir untuk membuat sembilan kemenangan berturut-turut di semua kompetisi bagi para pemimpin awal Arteta.

GOAL menilai para pemain Arsenal dari Turf Moor...

    Penjaga Gawang & Pertahanan

    David Raya (7/10):

    Permainan lain di mana dia tidak memiliki banyak yang harus dilakukan, tetapi rapi dengan kakinya ketika bola kembali padanya dan melakukan tugasnya dengan baik.

    Jurrien Timber (7/10):

    Naik turun sisi kanan sepanjang sore. Hanya gagal mendapatkan kakinya pada satu kesempatan ketika dia paling maju.

    William Saliba (7/10):

    Sebuah kejutan terpilih menjadi starter mengingat sempat diragukan memasuki pertandingan. Jarang diuji, tetapi menangani segala sesuatu yang datang padanya.

    Gabriel Magalhaes (8/10):

    Dia tidak mencetak gol dari situasi bola mati, tetapi sentuhan lembutnya untuk mengatur Gyokeres adalah luar biasa. Penampilan dominan lainnya.

    Riccardo Calafiori (7/10):

    Terhubung dengan sangat baik dengan Trossard di sisi kiri. Burnley kesulitan untuk menghentikannya ketika dia maju ke depan.

    Gelandang

    Martin Zubimendi (7/10):

    Beberapa umpannya di babak pertama sangat luar biasa. Salah satu umpan yang diberikan kepada Trossard seharusnya berakhir dengan gol. Tertatih-tatih keluar di babak kedua.

    Declan Rice (9/10):

    Header yang luar biasa untuk membuat kedudukan menjadi 2-0. Performa luar biasa lainnya di jantung lini tengah, dia tidak pernah berhenti bekerja. Pengiriman bola mati yang dia berikan sangat sulit untuk dipertahankan.

    Eberechi Eze (6/10):

    Mengambil beberapa posisi yang sangat bagus dan selalu terlibat di babak pertama. Memudar setelah jeda.

    Serangan

    Bukayo Saka (6/10):

    Tidak dalam performa terbaiknya di depan gawang. Melewatkan beberapa peluang yang diharapkan bisa ia cetak.

    Viktor Gyokeres (8/10):

    45 menit terbaiknya dalam seragam Arsenal. Mendapatkan golnya, namun permainan hold dan link-up-nya sangat baik. Segalanya berjalan dengan baik dan umpan yang diberikannya dalam persiapan gol Rice sangat indah. Digantikan oleh Merino di babak pertama, mungkin karena masalah cedera.

    Leandro Trossard (8/10):

    Pertarungan yang bagus dengan Walker sepanjang pertandingan. Mengatur gol Rice dengan umpan silang yang indah dan hampir mencetak gol ketika tembakannya diblok di garis gawang. Performa kuat.

    Pengganti & Manajer

    Mikel Merino (5/10):

    Masuk menggantikan Gyokeres di babak kedua dan tidak memberikan dampak yang sama. Melakukan tugas sebagai penyerang, tetapi tidak bisa berlari di saluran seperti pemain Swedia tersebut dan Arsenal pun lebih buruk hasilnya.

    Ethan Nwaneri (6/10):

    Memproduksi satu momen berkualitas ketika ia bergerak menuju gawang, tetapi tendangannya melenceng tipis.

    Piero Hincapie (6/10):

    Menit-menit penting lebih lanjut saat ia terus membangun kebugarannya.

    Christian Norgaard (N/A):

    Masuk menggantikan Zubimendi di penghujung pertandingan.

    Myles Lewis-Skelly (N/A):

    Masuk di waktu tambahan.

    Mikel Arteta (7/10):

    Manajer Arsenal akan senang dengan kemenangan lainnya. Memutar timnya dengan baik setelah jeda pada awal minggu sibuk lainnya.

