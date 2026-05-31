Nobar Arsenal Final Liga Champions
Pecah Rekor, Ribuan Suporter Arsenal Padati Nobar Final Liga Champions Di Jakarta Internasional Velodrom

Pergelaran acara nonton bareng final Liga Champions antara Arsenal melawan Paris Saint-Germain yang digagas oleh Arsenal Indonesa Supporter (AIS), pada Sabtu (30/5) malam WIB, di Jakarta International Velodrome, menyisakan sejumlah catatan apik.

Catatan tersebut meliputi jumlah suporter yang memenuhi Arena Velodrome, yang diperkirakan diikuti sekitar 5000 suporter. Hal itu menjadi kali pertama bagi AIS menggelar acara nobar yang mendatangkan begitu banyak massa. Melampaui nobar Final Piala FA melawan Hull City pada 2014 silam.

Istimewanya, di arena indoor yang luas dan menampung banyak orang, AIS memanjakan para suporter yang hadir dengan memasang layar LED raksasa yang ukurannya 180 meter persegi. Hal itu tentu membuat biaya yang digunakan pun tidak sedikit.

    Apa Yang Dikatakan?

    Perwakilan panitia Renaldi yang berasal dari AIS Regional Jakarta mengungkapkan alasan mengapa venue Velodrome yang dipilih, sehingga bisa menampung banyak massa.

    "Karena lumayan besar juga ya, terus supportnya juga bagus, terus juga kita mau memerahkan satu lokasi yaitu Velodrome. Sekitar lima ribu orang. Untuk biaya kayaknya itu rahasia di dapur ya. Iya bisa (ratusan juta rupiah). Karena kita tidak mudah untuk memeriahkan satu event ini," ujarnya.

    "Lima ribu suporter ini sesuai target, malah kita pengennya target lebih dari lima ribu. Karena dari sekian banyak orang, yang masih nanya-nanya tiket itu masih banyak. Makanya kita enggak terlalu worry buat kita mau lebih juga gitu sih," imbuh Renaldi.


  • Dihadiri Para Pesohor

    Di antara ribuan suporter, hadir beberapa nama tenar yang memang dikenal sebagai suporter klub berjuluk The Gunners tersebut. Seperti Eddi Brokoli, aktor sekaligus penyanyi asal Bandung yang bertindak sebagai MC utama di acara tersebut.

    Selain Eddie, hadir juga Tantowi Yahya, penyanyi senior yang memang dikenal sebagai fans Arsenal sejak lama. Tantowi bahkan menyempatkan untuk mengikuti talk show sebelum acara nobar dimulai. Juga terpantau hadir atlet renang legendaris Indonesia, Richard Sam Bera.

    Banyaknya suporter membuat kegiatan adu chants begitu bergemuruh, walau pada akhirnya pasukan Mikel Arteta harus mengakui keunggulan PSG di babak adu penalti.

    Nobar Terbesar

    Eddie Brokoli yang memang aktif mengikuti kegiatan nobar Arsenal, mengakui jika nobar kali ini merupakan yang terbesar yang pernah ia rasakan jika dibandingkan dengan pengalamannya nobar di beberapa kota lain.

    "Iya, berapa katanya 5.000 ya. Saya saja baru pertama kali nobar, layarnya 180 meter persegi. Gede banget. Terus orangnya hampir 5.000. Event Nobar terbesar yang pernah gue hadirin dan gue jadi MC-nya juga sih. Emang keren. Venue-nya juga bagus," tuturnya.

    "Luar biasa supporter gila. Gua baru denger. Kan seribu tiket pre-sale habis katanya terus. Habis lagi, habis lagi sampai dengar kabar sampai lima ribu. Wah nobar lima ribu orang kayak gimana? Gila sih. Hampir satu utara kalau di stadion di Indonesia. Satu selatan satu utara. Keren banget."

    "Kalau yang gua rasain gua dateng gua jadi MC-nya ini yang paling besar. Sebelum ini waktu FA Cup Arsenal juara 2014 di Bandung seribu lima ratusan orang udah gede banget gua ngerasanya. Sekarang lima ribu gila. Keren. Keren. Arsenal Indonesia supporters keren," pungkasnya.