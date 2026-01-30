Getty Images Sport
"Saya Memohon!" - Di Tengah Kesulitan Arsenal, Mikel Arteta Mohon-Mohon Ke Pihak Premier League Terkait Perubahan Aturan
Arteta tuntut perluasan ukuran skuad
Arteta telah meminta Liga Premier untuk segera meninjau kembali aturan terkait ukuran skuad pada hari pertandingan, dengan alasan bahwa pembatasan saat ini merugikan kesejahteraan pemain dan harmoni skuad. Berbicara dalam konferensi pers, manajer Arsenal tersebut membuat permohonan publik kepada para pembuat keputusan liga, meminta mereka untuk selaras dengan peraturan UEFA.
Saat ini, klub Liga Premier diizinkan menyebutkan bangku dengan sembilan pemain pengganti, yang berarti total skuad hari pertandingan terdiri dari 20 pemain. Sebaliknya, aturan Liga Champions mengizinkan bangku dengan hingga 12 pemain pengganti, memberikan manajer fleksibilitas yang jauh lebih besar. Arteta percaya ketidaksesuaian ini tidak masuk akal mengingat ukuran skuad yang membengkak yang diperlukan untuk bersaing di berbagai ajang.
"Saat ini, ada dua atau tiga pemain yang harus keluar dari skuad," katanya. "Itu adalah kenyataan. Saya tidak bisa mengubah itu. Ini adalah aturan, semoga Liga Premier musim depan, alih-alih 18 pemain outfield, akan menjadi 20. Saya mohon dari sini, seperti di Liga Champions, karena jauh lebih baik untuk mengelola skuad, untuk mempertahankan nilai pemain, untuk menjaga kesehatan mental para pemain, karena tidak ada yang ingin keluar dari skuad."
Frustrasi pelatih asal Spanyol ini berasal dari percakapan sulit yang ia hadapi setiap minggu, terpaksa mengeluarkan profesional senior yang fit dan sehat hanya karena lembar tim tidak cukup panjang. Dengan Arsenal bersaing untuk meraih gelar, meninggalkan pemain berbakat sepenuhnya keluar dari susunan tim telah menjadi "kenyataan" yang ingin sekali dia ubah.
Kekejaman 'unik' dalam manajemen sepak bola
Arteta membahas tentang dampak emosional yang dialami oleh kedua manajer dan pemain akibat aturan saat ini. Dia menggambarkan pekerjaan "yang benar-benar unik" dari seorang manajer sepak bola, yang melibatkan kekuatan untuk mengubah karir tetapi juga beban menghancurkan mimpi setiap minggunya.
"Setiap minggu kami harus memberi tahu seseorang: 'Besok, kamu tidak melakukan pekerjaan itu. Kamu bahkan tidak diizinkan bepergian dengan tim,'" jelas Arteta. "Coba beri tahu saya pekerjaan lain yang melakukan hal itu. Saya tidak bisa ke dapur besok dan mengatakan kepada dua koki lain: 'Hari ini kamu tidak memasak, hanya lihat saja bagaimana mereka memasak atau pulang'. Itu benar-benar sulit."
Bagi Arteta, tindakan mengecualikan seorang pemain dari rombongan perjalanan bukan hanya keputusan taktis; itu adalah pukulan psikologis yang memberi tahu seorang pemain bahwa dia dikecualikan.
"Pada akhirnya, keputusan Anda jelas: Saya memilih 20 pemain lain di depan Anda, dan saya pikir ini adalah sesuatu yang bisa dihindari. Mengapa? Karena tuntutan pada pertandingan semakin besar, jadi kami membutuhkan skuad yang lebih besar. Jadi, menurut saya, tidak masuk akal untuk membatasi itu," tambahnya.
Tuntutan permainan modern memerlukan perubahan
Manajer Arsenal mengaitkan permintaannya secara langsung dengan meningkatnya tuntutan fisik yang ditempatkan pada pesepakbola elit. Dengan daftar pertandingan yang padat dan intensitas pertandingan yang mencapai puncaknya, klub dipaksa untuk membangun skuad yang lebih besar untuk mengatasi cedera dan kelelahan. Namun, Arteta menunjukkan kontradiksi dalam membatasi jumlah pemain yang tersedia pada hari pertandingan ketika beban kerja meningkat.
"Tuntutan pada pertandingan semakin besar, jadi kita butuh skuad yang lebih besar," ujarnya. "Jadi menurut saya, tidak masuk akal untuk membatasi hal tersebut."
Arteta percaya bahwa memperluas ukuran skuad akan menjadi situasi yang saling menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat. Hal ini akan memungkinkan para manajer untuk "mengatur menit bermain" bintang mereka dengan lebih baik, yang berpotensi mengurangi risiko cedera, sambil menjaga "nilai pemain" dengan tetap melibatkan mereka dalam pengalaman pertandingan. Dia mengabaikan kekhawatiran logistik seperti biaya hotel dan perjalanan sebagai hambatan yang dapat diatasi oleh klub dengan mudah sebagai imbalan atas manfaat menyenangkan, skuad yang lebih sehat.
Sebuah solusi untuk harmoni skuad?
Komentar Arteta muncul pada saat Arsenal menghadapi sorotan mengenai kedalaman dan rotasi tim selama periode musim yang menantang. Kemampuan untuk menambah jumlah pemain cadangan akan memberikan opsi taktis lebih bagi pelatih asal Spanyol itu untuk mengubah jalannya pertandingan di menit-menit akhir, sesuatu yang dia anggap penting untuk "bagaimana kami ingin mengubah permainan."
Pada akhirnya, Arteta memandang batasan saat ini sebagai masalah yang "dapat dihindari". Dia menekankan bahwa pemain yang berlatih dengan baik, berperilaku benar, dan membantu tim layak menjadi bagian dari unit pertandingan.
"Jadi saya memohon agar jika kita bisa, bersama-sama, membantu kami dalam hal itu," dia menyimpulkan. "Ini akan sangat, sangat membantu bagi semua orang."
