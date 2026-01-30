"Saya Memohon!" - Di Tengah Kesulitan Arsenal, Mikel Arteta Mohon-Mohon Ke Pihak Premier League Terkait Perubahan Aturan

Arteta telah meminta Liga Premier untuk segera meninjau kembali aturan terkait ukuran skuad pada hari pertandingan, dengan alasan bahwa pembatasan saat ini merugikan kesejahteraan pemain dan harmoni skuad. Berbicara dalam konferensi pers, manajer Arsenal tersebut membuat permohonan publik kepada para pembuat keputusan liga, meminta mereka untuk selaras dengan peraturan UEFA.

Saat ini, klub Liga Premier diizinkan menyebutkan bangku dengan sembilan pemain pengganti, yang berarti total skuad hari pertandingan terdiri dari 20 pemain. Sebaliknya, aturan Liga Champions mengizinkan bangku dengan hingga 12 pemain pengganti, memberikan manajer fleksibilitas yang jauh lebih besar. Arteta percaya ketidaksesuaian ini tidak masuk akal mengingat ukuran skuad yang membengkak yang diperlukan untuk bersaing di berbagai ajang.

"Saat ini, ada dua atau tiga pemain yang harus keluar dari skuad," katanya. "Itu adalah kenyataan. Saya tidak bisa mengubah itu. Ini adalah aturan, semoga Liga Premier musim depan, alih-alih 18 pemain outfield, akan menjadi 20. Saya mohon dari sini, seperti di Liga Champions, karena jauh lebih baik untuk mengelola skuad, untuk mempertahankan nilai pemain, untuk menjaga kesehatan mental para pemain, karena tidak ada yang ingin keluar dari skuad."

Frustrasi pelatih asal Spanyol ini berasal dari percakapan sulit yang ia hadapi setiap minggu, terpaksa mengeluarkan profesional senior yang fit dan sehat hanya karena lembar tim tidak cukup panjang. Dengan Arsenal bersaing untuk meraih gelar, meninggalkan pemain berbakat sepenuhnya keluar dari susunan tim telah menjadi "kenyataan" yang ingin sekali dia ubah.