Bintang Arsenal Diminta TINGGALKAN Klub Usai Mikel Arteta Ambil Keputusan

Sinyal perubahan terlihat jelas saat Arsenal menghancurkan Tottenham 4-1 dalam derbi London Utara akhir pekan lalu. Meski kemenangan itu membawa The Gunners unggul lima poin atas Manchester City dalam pacuan gelar Liga Inggris, Martin Odegaard hanya tampil sebagai pemain pengganti di menit-menit akhir. Minimnya menit bermain menjadi pola berulang musim ini. Selain diganggu cedera ringan, performa sang kapten dinilai menurun sehingga ia hanya menjadi starter dalam kurang dari separuh laga EPL Arsenal. Padahal, sejak direkrut dari Real Madrid seharga £30 juta, Odegaard telah mencatatkan lebih dari 200 penampilan dan menjadi simbol revolusi taktik Mikel Arteta di Emirates Stadium.
Faktor utama di balik meredupnya peran Odegaard adalah performa eksplosif Eberechi Eze. Didatangkan dengan nilai £67,5 juta pada musim panas lalu, Eze langsung mengubah wajah lini serang Arsenal.
Ia mencetak dua gol saat melawan Tottenham, setelah sebelumnya membukukan hat-trick di pertemuan pertama. Dampak instan itu memunculkan pertanyaan besar: di mana posisi Odegaard dalam skema baru Arteta?
Legenda Liverpool, Steve Nicol, bahkan terang-terangan menyebut sang kapten bisa saja hengkang.
“Odegaard mungkin akan meninggalkan Arsenal. Kalau Anda Odegaard, kapten tim, dan 18 bulan lalu Anda adalah pemain utama. Sekarang, meski ada faktor cedera, muncul tanda tanya apakah dia layak jadi starter karena Eze,” ujarnya kepada ESPN.
Nicol menilai persaingan hanya akan makin ketat seiring Arteta terus menyempurnakan mesin perburuan gelarnya.
“Kalau Anda Odegaard, apakah Anda bertahan? Saya rasa tidak,” tambahnya.
Mantan bek Chelsea, Frank Leboeuf, punya pandangan serupa. Ia mengakui gaya bermain Odegaard tetap elegan, tetapi tak lagi cukup menentukan.
“Setuju, setuju. Saya selalu menyukai Odegaard karena dia elegan, tapi sekarang dia tidak lagi berpengaruh. Dia memulai serangan dan mendistribusikan bola secara horizontal. Dengan Eze, permainan lebih vertikal, lebih berdampak, dan itu juga membantu Viktor Gyokeres,” kata Leboeuf.
Menurutnya, gelandang Norwegia itu harus mulai memikirkan masa depannya jika ingin tetap menjadi starter utama di level tertinggi Eropa.
“Ini akan menjadi masa sulit bagi Odegaard dan dia harus membuat keputusan besar di akhir musim,” tegasnya.
Arteta sendiri tak ragu mengambil keputusan sulit demi menjaga peluang juara Arsenal, bahkan jika itu berarti mengesampingkan sang kapten. Pelatih asal Spanyol itu memuji mentalitas Eze, terutama setelah sempat kecewa karena dicadangkan sebelumnya.
“Dia mencetak lima gol dalam dua laga terakhir melawan Tottenham, itu sangat sulit dilakukan. Saya melihat dia ingin membuktikan sesuatu. Dia bahkan kesal pada saya karena tak dimainkan sebagai starter sebelumnya. Sekarang saya mulai paham bagaimana memaksimalkan potensinya,” ujar Arteta.
Menjelang laga besar melawan Chelsea akhir pekan ini, fokus tertuju pada susunan pemain utama. Apakah Odegaard mampu merebut kembali tempatnya?
