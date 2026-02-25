Bintang Arsenal Diminta TINGGALKAN Klub Usai Mikel Arteta Ambil Keputusan

Faktor utama di balik meredupnya peran Odegaard adalah performa eksplosif Eberechi Eze. Didatangkan dengan nilai £67,5 juta pada musim panas lalu, Eze langsung mengubah wajah lini serang Arsenal.

Ia mencetak dua gol saat melawan Tottenham, setelah sebelumnya membukukan hat-trick di pertemuan pertama. Dampak instan itu memunculkan pertanyaan besar: di mana posisi Odegaard dalam skema baru Arteta?

Legenda Liverpool, Steve Nicol, bahkan terang-terangan menyebut sang kapten bisa saja hengkang.

“Odegaard mungkin akan meninggalkan Arsenal. Kalau Anda Odegaard, kapten tim, dan 18 bulan lalu Anda adalah pemain utama. Sekarang, meski ada faktor cedera, muncul tanda tanya apakah dia layak jadi starter karena Eze,” ujarnya kepada ESPN.

Nicol menilai persaingan hanya akan makin ketat seiring Arteta terus menyempurnakan mesin perburuan gelarnya.

“Kalau Anda Odegaard, apakah Anda bertahan? Saya rasa tidak,” tambahnya.