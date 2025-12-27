Getty Images Sport
"Kami Ini Betulan Mau Juara!" - Manajer Arsenal Mikel Arteta Kirim Peringatan Ke Man City Setelah Terus Perlihatkan Tak Ada Acara Terpeleset
Cherki memberikan keajaiban saat City menambah tekanan pada Arsenal
Berusaha memberikan tekanan sebanyak mungkin pada Arsenal menjelang pertandingan mereka melawan Brighton, City melakukan perjalanan ke Forest dengan harapan memanfaatkan keuntungan bermain lebih dulu pada Sabtu sore.
Setelah 45 menit pembukaan yang ketat tanpa gol, City memecahkan kebuntuan ketika gelandang Tijjani Reijnders menyambut operan manis Rayan Cherki untuk menembus penjaga gawang Forest, John Victor.
Namun, tim asuhan Pep Guardiola dibalas hanya enam menit kemudian ketika winger Omari Hutchinson - perekrutan musim panas dari Ipswich Town - mencetak gol pertamanya untuk Forest.
Berada di dalam setengah lapangan Forest saat mereka mencari gol penting kemenangan, City merebut kembali keunggulan dengan hanya tujuh menit waktu normal tersisa untuk dimainkan di NG2 saat Cherki mengarahkan bola melewati kaki Morgan Gibbs-White dan melewati Victor.
Dan setelah berhasil mempertahankan kemenangan kedelapan berturut-turut di semua kompetisi, City melompati Arsenal di puncak klasemen liga, dengan perhatian kemudian beralih ke Stadion Emirates untuk melihat bagaimana pasukan Arteta akan merespons.
Arsenal tidak dalam performa terbaik mereka tetapi cukup untuk mengalahkan Brighton
Dan Arsenal merespons dengan brilian, mencetak keunggulan satu gol saat kapten Martin Odegaard menerima bola dari Bukayo Saka sebelum menembakkan bola melewati kiper Brighton, Bart Verbruggen, setelah laga baru berjalan 14 menit.
Namun, tuan rumah - yang tidak menunjukkan performa terbaiknya dalam kemenangan terbaru atas Wolverhampton Wanderers dan Everton di liga serta Crystal Palace di Carabao Cup - kembali tidak bisa bersinar setelah gol pembuka Odegaard.
Butuh waktu hingga menit ke-52 bagi Arsenal untuk menggandakan keunggulan mereka, memerlukan gol bunuh diri dari penyerang Brighton, Georginio Rutter, untuk melakukannya. Pemain berusia 23 tahun itu melakukan kesalahan dalam upaya clearance-nya saat ia menyundul bola melewati Verbruggen, rekannya, dan masuk ke gawang sendiri.
Dalam persiapan menuju pertandingan, Arteta mengingat perasaan "kecewa" setelah hasil imbang 1-1 Arsenal dengan Brighton pada laga yang sama musim lalu, dan The Seagulls mengancam untuk memberikan penderitaan lebih bagi pelatih asal Spanyol tersebut ketika gelandang Diego Gomez mencetak gol balasan untuk timnya pada menit ke-64.
Namun, Arsenal berhasil meraih kemenangan besar yang membawa mereka kembali di atas City menjelang pertandingan krusial kandang melawan Aston Villa Selasa depan, dengan tim Villans telah mencatatkan kemenangan ke-11 berturut-turut dalam kemenangan 2-1 atas Chelsea pada Sabtu malam.
Arteta menegaskan Arsenal siap menghadapi tantangan bersaing dengan City
Melemparkan tantangan kepada City yang akan bepergian ke Sunderland 24 jam setelah pertandingan Arsenal melawan Villa, manajer Arteta mengatakan timnya lebih dari siap untuk menghadapi tantangan bersaing dengan skuad Guardiola untuk gelar liga musim ini.
“Kami hanya dapat mengontrol apa yang kami lakukan, dan kami melakukan banyak hal baik yang menurut saya harus kami tingkatkan juga untuk memiliki margin yang lebih baik,” kata Arteta dalam konferensi pers setelah pertandingan Brighton.
“Kami juga membutuhkan lebih banyak pemain kembali untuk memiliki opsi yang lebih baik dan menjaga tim tetap segar. Setiap tiga hari akan menjadi tantangan, dan kami beneran mau juara!”
Dan ketika ditanya tentang suasana yang tegang di dalam Stadion Emirates setelah Brighton mencetak gol balasan, Arteta menambahkan: “Itu adalah keinginan untuk menang! Kami semua ingin menang dengan sangat keras.
“Sekarang saya tidak ingin kehilangan apa yang saya miliki dan kami harus bermain untuk terus mencetak gol dan menunjukkan ketenangan dan kemampuan itu dan kami seharusnya mencetak gol ketiga. Kami memiliki dua peluang besar untuk membuatnya menjadi 3-1 dan kemudian akan berbeda. Kami belum mencapai itu, jadi kami harus menderita sedikit lebih banyak.”
Guardiola memuji 'mentalitas luar biasa' saat Man City meraih kemenangan 'besar'
Sementara itu, bos City Guardiola memuji “tiga poin besar” yang diperoleh melawan Forest yang telah memenangkan tiga dari enam pertandingan liga terakhir mereka sebelum pertemuan antara kedua tim pada hari Sabtu.
“Musim dingin, Nottingham Forest tandang… Saya tahu memori itu lemah, tetapi ketika kami memenangkan salah satu dari enam Liga Premier, jenis pertandingan ini sering terjadi,” katanya.
“Tiga poin, tapi itu tiga poin besar, terutama untuk kualitas lawannya. Sean Dyche telah menciptakan tim yang benar-benar bagus, karena mereka sangat tangguh. Beberapa bulan yang lalu mereka berjuang untuk Liga Champions, Nuno melakukan pekerjaan yang luar biasa di sini, mereka lolos ke Eropa.
“Ini adalah tim yang sangat, sangat bagus. Saya tahu momentumnya tidak baik dalam hal hasil, tetapi itu tidak mengubah kualitas di sana dan agresi dari Sean Dyche dari semua tim yang ada di sana.”
Ia menambahkan: “Kami membicarakan hal itu; kami membutuhkan mentalitas yang luar biasa. Lebih penting bagaimana Anda menderita dan bertahan, menerima Anda bisa lebih baik dan berada dalam permainan, jika tidak, Anda tidak akan memiliki kesempatan untuk menang, kami kalah di pertandingan itu musim lalu."
