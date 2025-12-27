"Kami Ini Betulan Mau Juara!" - Manajer Arsenal Mikel Arteta Kirim Peringatan Ke Man City Setelah Terus Perlihatkan Tak Ada Acara Terpeleset

Berusaha memberikan tekanan sebanyak mungkin pada Arsenal menjelang pertandingan mereka melawan Brighton, City melakukan perjalanan ke Forest dengan harapan memanfaatkan keuntungan bermain lebih dulu pada Sabtu sore.

Setelah 45 menit pembukaan yang ketat tanpa gol, City memecahkan kebuntuan ketika gelandang Tijjani Reijnders menyambut operan manis Rayan Cherki untuk menembus penjaga gawang Forest, John Victor.

Namun, tim asuhan Pep Guardiola dibalas hanya enam menit kemudian ketika winger Omari Hutchinson - perekrutan musim panas dari Ipswich Town - mencetak gol pertamanya untuk Forest.

Berada di dalam setengah lapangan Forest saat mereka mencari gol penting kemenangan, City merebut kembali keunggulan dengan hanya tujuh menit waktu normal tersisa untuk dimainkan di NG2 saat Cherki mengarahkan bola melewati kaki Morgan Gibbs-White dan melewati Victor.

Dan setelah berhasil mempertahankan kemenangan kedelapan berturut-turut di semua kompetisi, City melompati Arsenal di puncak klasemen liga, dengan perhatian kemudian beralih ke Stadion Emirates untuk melihat bagaimana pasukan Arteta akan merespons.