Arsenal menghadapi masalah serius dan Eberechi Eze harus absen cukup lama: ia kemungkinan harus absen selama satu setengah bulan

Menurut BBC, Eze harus absen dari lapangan selama empat hingga enam minggu, setelah mengalami cedera betis dalam kemenangan Liga Champions melawan Bayer Leverkusen.





Pemain berusia 27 tahun ini absen dalam final Carabao Cup yang kalah 2-0 dari Manchester City pada hari Minggu dan tidak dipanggil ke tim nasional. Manajer Arsenal, Arteta, sedang menunggu hasil pemeriksaan akhir, namun waktu pemulihan ini menjadi pukulan berat bagi The Gunners yang tengah berjuang memperebutkan gelar di Liga Premier, Liga Champions, dan Piala FA.





Namun, kembalinya kapten Martin Odegaard yang akan segera terjadi, setelah absen sebulan akibat cedera lutut, akan membantu meredakan tekanan di lini tengah.