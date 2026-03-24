Gelandang serang berusia 27 tahun itu harus absen setidaknya selama sebulan setelah mengalami cedera serius pada betisnya di saat-saat krusial musim ini, yang menjadi pukulan telak bagi tim asuhan Mikel Arteta menjelang jadwal pertandingan yang sangat padat.
Arsenal menghadapi masalah serius dan Eberechi Eze harus absen cukup lama: ia kemungkinan harus absen selama satu setengah bulan
TIDAK TERSEDIA LEBIH DARI SEBULAN
Menurut BBC, Eze harus absen dari lapangan selama empat hingga enam minggu, setelah mengalami cedera betis dalam kemenangan Liga Champions melawan Bayer Leverkusen.
Pemain berusia 27 tahun ini absen dalam final Carabao Cup yang kalah 2-0 dari Manchester City pada hari Minggu dan tidak dipanggil ke tim nasional. Manajer Arsenal, Arteta, sedang menunggu hasil pemeriksaan akhir, namun waktu pemulihan ini menjadi pukulan berat bagi The Gunners yang tengah berjuang memperebutkan gelar di Liga Premier, Liga Champions, dan Piala FA.
Namun, kembalinya kapten Martin Odegaard yang akan segera terjadi, setelah absen sebulan akibat cedera lutut, akan membantu meredakan tekanan di lini tengah.
EZE DASAR
Absennya gelandang serang ini akan sangat terasa, mengingat kontribusinya yang luar biasa pada musim ini. Sebelum mengalami cedera ini, Eze telah tampil dalam 43 pertandingan di semua kompetisi musim ini, termasuk dua pertandingan bersama Crystal Palace sebelum ia pindah pada akhir Agustus. Catatannya mencakup sembilan gol dan enam assist bersama The Gunners, yang menjadikannya pilar di lini serang. Dia sangat menentukan di Liga Premier, di mana diatelah bermain 26 kali, mencetak enam gol, dan memberikan dua assist. Di Eropa, dia telah mencetak satu gol dan dua assist dalam sembilan pertandingan Liga Champions musim ini.
BARNES KEMBALI KE TIM NASIONAL
Mengingat sang bintang Arsenal tidak bisa diturunkan, pelatih timnas Inggris Thomas Tuchel segera memanggil pemain sayap Newcastle Harvey Barnes untuk menggantikannya dalam pemusatan latihan The Three Lions. Pemain berusia 28 tahun ini sedang dalam performa yang luar biasa, dengan mencetak 14 gol di semua kompetisi musim ini. Pemanggilan mendadak ini mengakhiri masa absennya dari tim nasional yang berlangsung hampir enam tahun bagi sang penyerang. Selain itu, pemanggilan ini juga mengakhiri spekulasi mengenai kelayakannya untuk dipanggil bermain untuk Skotlandia.
ARSENAL, LALU BAGAIMANA?
Arteta kini harus menghadapi jadwal yang padat tanpa bintang utamanya. Tim pemuncak klasemen saat ini memimpin dengan 70 poin, unggul sembilan poin dari Manchester City, yang masih memiliki satu pertandingan lebih sedikit.
Setelah jeda tim nasional, The Gunners akan melanjutkan perburuan treble mereka dengan pertandingan perempat final Piala FA di Southampton pada 4 April. Hanya tiga hari kemudian, mereka akan bertandang untuk menghadapi Sporting Lisbon dalam leg pertama perempat final Liga Champions. Terakhir, pada 19 April, juga dijadwalkan pertandingan langsung yang menentukan di Liga Premier melawan pasukan Pep Guardiola, yang berarti kedalaman skuad akan diuji habis-habisan selama akhir musim yang krusial ini.