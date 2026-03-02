Arsenal mendapat dorongan transfer setelah Leon Goretzka dari Bayern Munich dilaporkan ingin pindah ke Premier League, yang menjadi pukulan bagi Inter

Meskipun Goretzka lebih memilih Inggris, klub-klub Italia tidak menyerah begitu saja. Inter Milan muncul sebagai pesaing utama, setelah kampanye Liga Champions yang mengecewakan yang menyoroti kebutuhan mereka akan opsi yang lebih fisik dan berpengalaman di lini tengah. Jurnalis Christian Falk mengonfirmasi minat dari Italia, mencatat bahwa usia Goretzka tidak dianggap sebagai hambatan di Serie A dibandingkan dengan pasar yang berfokus pada pemain muda di Inggris atau Jerman.

Falk memberikan rincian tentang situasi di Italia, menyatakan: “Benar: Inter Milan memiliki peluang untuk merekrut Goretzka musim panas ini. Inter mengalami pekan yang buruk di Liga Champions, dan kini mereka membahas apa yang sangat mereka butuhkan untuk memperkuat skuad. Seorang pemain berpengalaman seperti Goretzka, yang juga sangat fisik, dapat membantu tim ini. Di Italia, usia bukanlah faktor sebesar di Bundesliga atau Inggris, yang lebih suka berinvestasi pada pemain muda. Jadi, bukan hanya Inter yang tertarik, ada juga AC Milan dan Juventus. Saya tidak yakin apakah dia akan memutuskan untuk pindah ke Serie A jika dia juga mendapat tawaran dari Premier League. Tentu saja, dia terlebih dahulu membutuhkan tawaran dari Inggris, dan perlu diingat bahwa dia berusia 31 tahun. Namun, saya mendengar bahwa target utama Goretzka adalah Premier League, tetapi dia juga tertarik dengan Italia.”