Arsenal mendapat dorongan transfer setelah Leon Goretzka dari Bayern Munich dilaporkan ingin pindah ke Premier League, yang menjadi pukulan bagi Inter
Goretzka ingin pindah ke Premier League.
The Gunners telah lama mengagumi mantan bintang Schalke, dan minat mereka sama sekali bukan rahasia. Mikel Arteta tampaknya ingin menambah kehadiran fisik dan kepemimpinan di lini tengahnya, dan Goretzka sangat cocok dengan profil tersebut. Meskipun beberapa klub Italia menunggu di belakang layar, keinginan pemain untuk mencoba peruntungannya di kasta tertinggi Inggris menempatkan tim London Utara dalam posisi yang menguntungkan. Namun, persaingan tetap ketat, dengan rival lokal Tottenham juga tampaknya memantau situasi dengan cermat seiring mendekatnya jendela transfer musim panas.
Upaya terakhir yang gagal pada hari batas waktu
Pengejaran Arsenal terhadap Goretzka bukanlah hal baru; klub dilaporkan mencoba mengajukan tawaran terakhir yang berani untuk merekrut gelandang berusia 31 tahun itu pada hari terakhir jendela transfer Januari lalu. Kondisi darurat ini dipicu oleh cedera serius yang dialami Mikel Merino, membuat Arteta putus asa untuk mendapatkan tambahan pemain di tengah musim. Meskipun tekanan dari jendela transfer yang akan ditutup, kesepakatan gagal terwujud karena gelandang tersebut telah memberikan janji kepada pejabat Bayern bahwa ia akan menyelesaikan sisa musim di Bavaria.
Pemain itu sendiri menanggapi spekulasi melalui media sosial untuk memastikan para pendukung Bayern tahu di mana hatinya berada untuk jangka pendek. Goretzka mengakui bahwa ia "merasa terhormat" dengan minat dari klub-klub internasional top, namun ia menegaskan fokus utamanya tetap pada Munich. Sikap profesional ini mencegah kepergian terburu-buru, namun secara efektif menyiapkan panggung untuk salah satu pertarungan agen bebas paling dinanti dalam ingatan baru-baru ini. Dengan tetap berada di Allianz Arena hingga Juni, gelandang veteran ini memastikan pemutusan hubungan yang bersih daripada gangguan di tengah musim.
Inter dan kompetisi Italia
Meskipun Goretzka lebih memilih Inggris, klub-klub Italia tidak menyerah begitu saja. Inter Milan muncul sebagai pesaing utama, setelah kampanye Liga Champions yang mengecewakan yang menyoroti kebutuhan mereka akan opsi yang lebih fisik dan berpengalaman di lini tengah. Jurnalis Christian Falk mengonfirmasi minat dari Italia, mencatat bahwa usia Goretzka tidak dianggap sebagai hambatan di Serie A dibandingkan dengan pasar yang berfokus pada pemain muda di Inggris atau Jerman.
Falk memberikan rincian tentang situasi di Italia, menyatakan: “Benar: Inter Milan memiliki peluang untuk merekrut Goretzka musim panas ini. Inter mengalami pekan yang buruk di Liga Champions, dan kini mereka membahas apa yang sangat mereka butuhkan untuk memperkuat skuad. Seorang pemain berpengalaman seperti Goretzka, yang juga sangat fisik, dapat membantu tim ini. Di Italia, usia bukanlah faktor sebesar di Bundesliga atau Inggris, yang lebih suka berinvestasi pada pemain muda. Jadi, bukan hanya Inter yang tertarik, ada juga AC Milan dan Juventus. Saya tidak yakin apakah dia akan memutuskan untuk pindah ke Serie A jika dia juga mendapat tawaran dari Premier League. Tentu saja, dia terlebih dahulu membutuhkan tawaran dari Inggris, dan perlu diingat bahwa dia berusia 31 tahun. Namun, saya mendengar bahwa target utama Goretzka adalah Premier League, tetapi dia juga tertarik dengan Italia.”
Strategi Arsenal di musim panas
Perburuan tanda tangan Goretzka diperkirakan akan memanas seiring berakhirnya musim. Meskipun ia dikabarkan akan menjadi bintang utama dalam pertarungan transfer besar-besaran yang melibatkan Inter dan AC Milan, preferensinya yang dilaporkan untuk Premier League memberikan Arsenal keunggulan yang mereka butuhkan. Jika The Gunners dapat mengajukan tawaran konkret yang diinginkan pemain, pemain andalan Allianz Arena ini mungkin akhirnya akan bergabung dengan tim merah di utara London, memenuhi keinginan transfer yang telah diincar Arteta sejak Januari.
