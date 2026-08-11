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Mikel Arteta Arsenal 2026 pre-seasonGetty
Yosua Arya

Diterjemahkan oleh

Arsenal membidik bek Barcelona Jules Kounde setelah gagal mendapatkan Ezri Konsa

Transfers
Arsenal
J. Kounde
Barcelona
Premier League
LaLiga

Arsenal dikabarkan sedang menjajaki langkah untuk merekrut bek Barcelona Jules Kounde saat Mikel Arteta berupaya mengatasi krisis cedera di lini belakangnya. Klub London utara itu mengalihkan perhatian kepada pemain serbabisa asal Prancis tersebut setelah harga untuk mendatangkan Ezri Konsa dari Aston Villa dinilai terlalu mahal.

  • Arsenal membidik bek Barcelona

    Arsenal sedang aktif memantau situasi bek Barcelona, Kounde, saat mereka berupaya memperkuat lini belakangnya, menurut Sport. Klub Premier League itu mengamati dengan saksama pemain Prancis serbabisa tersebut pada hari-hari krusial terakhir bursa transfer.

    Barcelona saat ini fokus menyeimbangkan keuangannya untuk menciptakan ruang batas gaji yang sangat dibutuhkan. Setelah kepergian Ronald Araujo dan penjualan Marc Casado senilai €40 juta yang akan segera terjadi, raksasa Catalan itu tetap terbuka untuk melepas pemain lain. Jika ada tawaran besar yang datang, Barcelona dilaporkan bersedia berpisah dengan Kounde. Sang bek sudah melapor untuk latihan pramusim, tetapi masa depan jangka panjangnya di klub itu masih semakin tidak pasti.

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  • Jules Kounde Barcelona 2025Getty Images

    Arteta mencari tambahan kekuatan di lini pertahanan

    Arteta adalah pengagum berat fleksibilitas Kounde. Pelatih asal Spanyol itu aktif mencari bek hibrida yang mampu bermain nyaman baik sebagai bek tengah maupun bek kanan. Arsenal terpaksa masuk ke pasar setelah serangkaian kemunduran serius di lini pertahanan. Bek tengah utama William Saliba saat ini menepi tanpa batas waktu karena cedera punggung menjelang kampanye baru.

    Selain itu, Jurrien Timber masih terus bermasalah dengan isu selangkangan kronis yang sangat membatasi waktu bermainnya. Arteta memandang Kounde sebagai profil taktis yang sempurna untuk memberikan kualitas dan kedalaman yang sangat dibutuhkan skuadnya yang sedang terkuras.

  • Gagal merekrut Konsa karena harganya terlalu mahal

    Arsenal awalnya mengidentifikasi bek Aston Villa Konsa sebagai target utama mereka untuk lini pertahanan pada bursa transfer musim panas. Namun, klub Birmingham itu meminta biaya lebih dari €75 juta untuk pemain internasional Inggris tersebut.

    Arsenal menilai valuasi itu benar-benar tidak masuk akal dan kemudian mengalihkan perhatian penuh mereka kepada Kounde. Meski pemain Prancis itu baru-baru ini menandatangani kontrak baru, statusnya di Barcelona telah berubah secara signifikan di bawah pelatih kepala baru Hansi Flick. Kounde tidak lagi dianggap sebagai sosok yang tak tersentuh secara strategis di Catalunya. Flick dikabarkan berencana memainkan Eric Garcia di depan mantan bintang Sevilla itu di sisi kanan pertahanan musim ini.

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    Apa langkah selanjutnya untuk Kounde?

    Kounde dijadwalkan menggelar pertemuan tatap muka yang krusial dengan Flick untuk memperjelas masa depannya dalam waktu dekat secara definitif. Barcelona siap menerima tawaran menguntungkan, yang akan memungkinkan mereka berinvestasi untuk pengganti berlevel top. Flick percaya diri dengan opsi di lini belakangnya, dengan kedatangan Joao Cancelo yang sudah dekat untuk menutupi sisi kiri bersama Alejandro Balde. Di sisi kanan, Garcia dan talenta muda berperingkat tinggi Xavi Espart telah benar-benar meyakinkan manajer asal Jerman itu.

    Keputusan pada akhirnya berada di tangan Kounde, yang kontraknya saat ini berlaku hingga 2030. Meski Arsenal memimpin perburuan, Paris Saint-Germain dan Bayern Munich juga memantau situasi bek tersebut dengan saksama.

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