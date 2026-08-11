Arsenal sedang aktif memantau situasi bek Barcelona, Kounde, saat mereka berupaya memperkuat lini belakangnya, menurut Sport. Klub Premier League itu mengamati dengan saksama pemain Prancis serbabisa tersebut pada hari-hari krusial terakhir bursa transfer.

Barcelona saat ini fokus menyeimbangkan keuangannya untuk menciptakan ruang batas gaji yang sangat dibutuhkan. Setelah kepergian Ronald Araujo dan penjualan Marc Casado senilai €40 juta yang akan segera terjadi, raksasa Catalan itu tetap terbuka untuk melepas pemain lain. Jika ada tawaran besar yang datang, Barcelona dilaporkan bersedia berpisah dengan Kounde. Sang bek sudah melapor untuk latihan pramusim, tetapi masa depan jangka panjangnya di klub itu masih semakin tidak pasti.