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Arsenal memantau bintang Juventus Kenan Yildiz setelah gagal mendapatkan Vinicius Junior
Arsenal membidik Yildiz setelah kemunduran terkait Vinicius
Arsenal memantau Yildiz dengan saksama pada musim panas ini saat mereka berusaha memperkuat lini depan, menurut La Stampa. Arsenal mengalihkan perhatian mereka kepada pemain internasional Turki itu setelah gagal mewujudkan langkah ambisius untuk merekrut Vinicius.
Vinicius pada akhirnya menandatangani kontrak baru dengan Real Madrid, yang mendorong Arsenal mengejar opsi alternatif di area tersebut. Yildiz muncul sebagai kandidat menarik untuk memperkuat unit serang Mikel Arteta menjelang kampanye baru. Pemain berusia 21 tahun itu menikmati kampanye yang gemilang bersama Juventus, mengukuhkan dirinya sebagai salah satu talenta muda paling menarik di sepakbola Eropa. Ia membukukan 20 kontribusi gol yang mengesankan di semua kompetisi musim lalu.
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Laporan pemantauan makin intens saat Juventus menyiapkan rencana cadangan
Menurut laporan yang sama, Arsenal telah kembali secara aktif memantau gelandang serang berbakat tersebut. Sky jurnalis Sacha Tavolieri sebelumnya juga sempat mengaitkan raksasa London utara itu dengan sang pemain pada awal jendela transfer ini.
Minat yang kembali muncul ini datang di tengah saran bahwa Juventus mungkin sudah mulai mempersiapkan diri untuk potensi kepergian sang pemain. Klub asal Turin itu merekrut winger muda berbakat Kerim Alajbegovic sebagai opsi lain di lini depan. Meski Juventus bisa saja hanya sedang merencanakan masa depan dengan menambah prospek-prospek terbaik, kedatangan Alajbegovic dapat memudahkan Arsenal membujuk klub Italia itu untuk menjual Yildiz pada musim panas ini.
Kecocokan taktis untuk serangan Arteta yang terus berkembang
Yildiz dipandang sebagai sosok yang ideal untuk skema taktik Arteta di London utara. Arsenal tengah aktif mencari peningkatan di sisi kiri setelah winger Brasil Gabriel Martinelli menjalani musim yang inkonsisten. Kedalaman lini serang Arsenal juga sudah mengalami rotasi signifikan pada bursa transfer saat ini.
Leandro Trossard meninggalkan Emirates Stadium lebih awal pada musim panas ini untuk bergabung dengan klub Turki Besiktas. Arsenal bergerak cepat untuk menggantikan Trossard dengan merekrut winger Yunani Christos Tzolis dari Club Brugge. Namun, mendatangkan pemain dengan kualitas seperti Yildiz akan menambah kedalaman dan dinamisme lebih lanjut ke dalam skuad.
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Langkah selanjutnya dalam upaya transfer Arsenal
Dengan Arsenal terus melanjutkan misi pemantauan mereka, pembicaraan bisa semakin intens seiring berjalannya bursa transfer. Arsenal tetap bertekad mengamankan satu penyerang top lagi untuk menuntaskan pembentukan skuad mereka.
Apakah Juventus terbuka untuk menyetujui penjualan pemain berusia 21 tahun itu masih harus dilihat. Namun, kehadiran Alajbegovic memberi raksasa Italia itu tambahan pelapis di area sayap. Arsenal kini akan menilai opsi mereka dengan cermat sebelum memutuskan apakah akan melayangkan tawaran resmi untuk pemain internasional Turki tersebut.
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