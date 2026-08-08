Arsenal memantau bintang Juventus Kenan Yildiz setelah gagal mendapatkan Vinicius Junior

Arsenal memantau Yildiz dengan saksama pada musim panas ini saat mereka berusaha memperkuat lini depan, menurut La Stampa. Arsenal mengalihkan perhatian mereka kepada pemain internasional Turki itu setelah gagal mewujudkan langkah ambisius untuk merekrut Vinicius.

Vinicius pada akhirnya menandatangani kontrak baru dengan Real Madrid, yang mendorong Arsenal mengejar opsi alternatif di area tersebut. Yildiz muncul sebagai kandidat menarik untuk memperkuat unit serang Mikel Arteta menjelang kampanye baru. Pemain berusia 21 tahun itu menikmati kampanye yang gemilang bersama Juventus, mengukuhkan dirinya sebagai salah satu talenta muda paling menarik di sepakbola Eropa. Ia membukukan 20 kontribusi gol yang mengesankan di semua kompetisi musim lalu.