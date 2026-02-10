Mantan Kapten Arsenal Didukung Jadi Manajer Manchester United

Ruud Gullit, mantan peraih Ballon d’Or dan rekan senegara Van Persie, meyakini bahwa mantan striker De Oranje tersebut memiliki masa depan cerah di dunia kepelatihan. Menurut Gullit, Van Persie telah berkembang menjadi “manajer yang hebat” sejak gantung sepatu dan suatu hari nanti layak memimpin Man United.

“Akan luar biasa jika Robin van Persie suatu saat nanti melatih Manchester United,” ujar Gullit dilansir Metro. “Saya benar-benar berharap itu bisa terjadi di masa depan.”

"Robin manajer hebat, tapi saat ini dia sedang kesulitan di Feyenoord. Saya merasa ekspektasi terhadapnya tinggi sekali gara-gara kariernya sebagai pemain, ia pun jadi jauh lebih disorot dibanding manajer lain di Eredivisie."

“Ia sedang mendapat sorotan tajam di Belanda, tapi saya berharap dia diberi waktu untuk memperbaiki keadaan dan membuktikan kualitasnya,” tambah Gullit. "Lihatlah apa yang terjadi dengan Sir Alex Ferguson di Manchester United. Mereka mempertahankannya dan lihat betapa hebatnya ia di akhir kariernya."