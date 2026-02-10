Getty Images Sport
Mantan Kapten Arsenal Didukung Jadi Manajer Manchester United
Kapten Arsenal yang jadi ikon Manchester United
Robin van Persie dikenal sebagai salah satu striker terbaik yang pernah dimiliki Arsenal setelah direkrut Arsene Wenger pada 2004. Selama delapan musim berseragam The Gunners, Van Persie mencetak 132 gol dari 278 penampilan lintas kompetisi dan memegang sejumlah rekor klub, termasuk torehan gol terbanyak Arsenal dalam satu musim dan satu tahun kalender Liga Primer Inggris. Kehebatan itu membuatnya dipercaya sebagai kapten Si Meriam London pada 2011/12, yang ironisnya menjadi musim terakhirnya di London utara.
Ya, keretakan hubungannya dengan manajemen Arsenal berujung pada transfer kontroversial ke Manchester United pada 2012. Keputusan tersebut terbukti tepat secara profesional, dengan Van Persie langsung menjadi sosok sentral di Old Trafford, mencetak 30 gol pada musim debutnya dan membawa tim asuhan Sir Alex Ferguson menjuarai Liga Inggris 2012/13. Ia juga meraih Sepatu Emas untuk musim kedua berturut-turut.
Van Persie jadi manajer permanen Manchester United?
Ruud Gullit, mantan peraih Ballon d’Or dan rekan senegara Van Persie, meyakini bahwa mantan striker De Oranje tersebut memiliki masa depan cerah di dunia kepelatihan. Menurut Gullit, Van Persie telah berkembang menjadi “manajer yang hebat” sejak gantung sepatu dan suatu hari nanti layak memimpin Man United.
“Akan luar biasa jika Robin van Persie suatu saat nanti melatih Manchester United,” ujar Gullit dilansir Metro. “Saya benar-benar berharap itu bisa terjadi di masa depan.”
"Robin manajer hebat, tapi saat ini dia sedang kesulitan di Feyenoord. Saya merasa ekspektasi terhadapnya tinggi sekali gara-gara kariernya sebagai pemain, ia pun jadi jauh lebih disorot dibanding manajer lain di Eredivisie."
“Ia sedang mendapat sorotan tajam di Belanda, tapi saya berharap dia diberi waktu untuk memperbaiki keadaan dan membuktikan kualitasnya,” tambah Gullit. "Lihatlah apa yang terjadi dengan Sir Alex Ferguson di Manchester United. Mereka mempertahankannya dan lihat betapa hebatnya ia di akhir kariernya."
Karier Van Persie sebagai pelatih
Van Persie memulai karier kepelatihannya dengan menjadi manajer termuda dalam sejarah Heerenveen di usia 41 tahun pada 2024. Meski kurang sukses di Heerenveen, ia dipercaya menangani klub masa kecilnya, Feyenoord, pada awal 2025 menggantikan Brian Priske. Priske sendiri dipecat usai gagal menjadi penerus bos Liverpool Arne Slot.
Tak terkalahkan dengan delapan kemenangan dalam sembilan laga pertama Eredivisie 2025/26, musim Feyenoord asuhan Van Persie langsung ambyar begitu kalah 3-2 di tangan PSV mada pekan ke-10. Klub yang bermarkas di De Kuip itu memang berada di peringkat dua klasemen liga, namun tertinggal 17 poin dari PSV yang kokoh di puncak klasemen setelah 22 pertandingan. Mereka juga tersingkir dari Piala KNVB di tangan, ironisnya, Heerenveen, dan gagal lolos dari kualifikasi Liga Champios. Di Liga Europa pun Feyenoord hanya mampu memetik dua kemenangan di fase liga, dengan enam kekalahan mengunci mereka di peringkat 29.
Manchester United melayang bersama Carrick
Manchester United sendiri tengah melayang usai memecat Ruben Amorim dan menunjuk Michael Carrick sebagai pelatih sementara. Di bawah Carrick, performa The Red Devils menunjukkan peningkatan signifikan dengan empat kemenangan beruntun yang membawa mereka kembali ke zona Liga Champions. Kemenangan 2-0 atas Tottenham yang bermain dengan sepuluh orang semakin memperkuat momentum positif tersebut. United kini bersiap menghadapi West Ham, tim papan bawah yang sebelumnya mampu menahan mereka imbang 1-1 dalam salah satu laga terakhir Amorim sebelum dipecat.
Setan Merah diyakini akan menunjuk manajer permanen pada musim panas, sehingga spekulasi mengenai sosok jangka panjang terus bermunculan. Meski Van Persie belum menjadi kandidat dalam waktu dekat, dukungan dari figur seperti Gullit menunjukkan bahwa namanya bisa saja masuk radar di masa depan.
