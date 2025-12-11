Legenda Manchester United: Masalah Arsenal Sebenarnya Cuma Satu, Fans-nya!

Tiga musim terakhir selalu menjadi kisah serba nyaris bagi Arsenal. Mereka tampil kuat dalam pacuan gelar namun pada akhirnya finis sebagai runner-up pada setiap kesempatan. Pada musim 2022/23, tim asuhan Mikel Arteta sempat unggul jauh, namun performa mereka kedodoran di penghujung musim sehingga disalip Manchester City dan harus merelakan gelar EPL dengan selisih lima poin. Musim 2023/24 bahkan lebih ketat, dengan persaingan berlangsung sampai pekan terakhir. Arsenal mengumpulkan 89 poin, tertinggi kedua dalam sejarah mereka di EPL, namun tetap kalah dua poin dari Man City. Terbaru, pada 2024/25, Arsenal finis kedua lagi, kali ini di belakang Liverpool yang mengamankan gelar dengan selisih 10 poin, karena The Gunners hanya bisa mendapatkan 74 poin. Ini menjadikan Arsenal tim pertama yang finis sebagai runner-up tiga musim berturut-turut dalam sejarah Liga Primer Inggris.

Dan meski mereka sudah duduk di puncak klasemen untuk sebagian besar musim ini, keunggulan Arsenal mulai tergerus usai kehilangan poin melawan Sunderland, Chelsea, dan Aston Villa. Legenda Manchester United Patrice Evra pun memberi peringatan kepada para Gooner.