Arsenal, Manchester City, dan Liverpool diperingatkan bahwa Manchester United yang sedang dalam performa bagus tidak 'jauh sekali' dari menjadi pesaing gelar Premier League musim depan
Manchester United memenangkan 13 gelar Liga Premier di bawah asuhan Ferguson.
Manchester United mendominasi sepak bola Inggris di bawah kepemimpinan manajer legendaris Alex Ferguson, yang membawa mereka meraih 13 gelar juara liga dan beberapa kemenangan di Liga Champions - termasuk treble bersejarah pada tahun 1999. Mempertahankan standar setinggi itu tentu saja tidak mudah.
The Red Devils, bagaimanapun, telah mengalami penurunan yang memalukan. Nama-nama besar seperti Louis van Gaal dan Jose Mourinho gagal mengembalikan The Red Devils ke puncak, sementara Ole Gunnar Solskjaer tidak mampu meniru kesuksesan masa bermainnya. Michael Carrick kini memimpin secara interim.
Dia telah memimpin enam pertandingan tanpa kekalahan, termasuk lima kemenangan, dan optimisme kembali tumbuh terkait masa depan yang lebih cerah. Target ambisius untuk merebut kembali gelar Premier League pada tahun 2028 telah dirancang.
Apakah Manchester United mampu menjadi penantang gelar lagi?
Ketika ditanya apakah hal itu bisa dianggap realistis dan seberapa jauh United dari menyelesaikan transformasi mereka dari tim yang hanya berpura-pura menjadi tim yang benar-benar bersaing, mantan bintang Red Devils, Sharpe - yang berbicara bekerja sama dengan BetBrain - mengatakan kepada GOAL: “Saya tidak berpikir mereka jauh sekali. Mereka telah membuktikan hal itu sejak Michael Carrick datang. Mereka telah mengalahkan beberapa tim papan atas. Melawan Everton, mereka menampilkan performa yang solid, meskipun secara ofensif dan dalam hal umpan, mereka tidak terlihat terlalu mulus. Namun, mereka menunjukkan semangat tim dan ketangguhan yang mungkin akan runtuh beberapa bulan lalu. Mereka berhasil meraih hasil yang sangat sulit.
“Mereka melakukan pekerjaan yang baik. Mereka hanya beberapa poin dari posisi ketiga, dan tidak terlalu jauh dari dua besar. Jika melihat kembali musim ini, poin yang mereka buang, mereka bisa saja jauh lebih dekat. Saya pikir dengan tiga atau empat penambahan pemain berkualitas tinggi di musim panas, asalkan ada konsistensi dan kerja keras, saya tidak berpikir mereka terlalu jauh sama sekali.”
Apakah Manchester United bisa bersaing untuk gelar juara Premier League musim depan?
Pendapat itu juga dibagikan oleh mantan bintang Manchester United yang pernah memenangkan gelar Premier League, Michael Owen. Saat ditanya pertanyaan serupa oleh GOAL, ia mengatakan: “Mereka mungkin masih membutuhkan satu atau dua pemain. Dan jika mereka kehilangan Casemiro dan mungkin bahkan Fernandes, keduanya adalah pemain yang sangat penting. Ada keseimbangan dalam menurunkan usia tim dan sebagainya. Itu luar biasa.
“Saya sudah mengatakan ini kepada banyak orang, Manchester United - bahkan saat mereka dalam masa sulit - akan bangkit. Dan begitu bangkit, mungkin butuh setahun, mungkin dua bulan, seseorang akan melakukannya dengan benar. Mereka terlalu besar untuk terus tampil buruk, dan saat bangkit, mereka akan melaju dengan kecepatan yang luar biasa. Itu bisa terjadi.
“Orang-orang berpikir mereka jauh tertinggal, tapi jika mereka terus melakukan apa yang mereka lakukan dan memiliki musim panas yang baik di belakang mereka, mereka mungkin tidak sejauh itu dan mungkin hanya butuh satu atau dua tahun untuk memenangkan liga - bukan lima, enam, atau tujuh tahun seperti yang diprediksi beberapa orang.
“Saat ini sangat menarik. Selama mereka memiliki momentum, saya sarankan untuk terus mengikutinya. Anda ingin mengganti manajer dan mengubah hal-hal sekarang? Wow, Anda meminta masalah setelah semua tahun itu.”
Berapa banyak pemain yang dibutuhkan Manchester United di jendela transfer musim panas?
Diharapkan Manchester United akan kembali berbelanja di jendela transfer musim panas, dengan Casemiro yang pasti perlu digantikan karena ia bersiap hengkang sebagai pemain bebas transfer. Dana besar telah diinvestasikan untuk talenta serangan pada tahun 2025 - dengan mendatangkan Matheus Cunha, Benjamin Sesko, dan Bryan Mbeumo - artinya perhatian kini bisa beralih ke lini tengah dan pertahanan.
Kualifikasi ke Liga Champions akan memudahkan untuk menarik talenta top ke Old Trafford, dengan Setan Merah saat ini berada di peringkat keempat klasemen, sementara menjual prospek tantangan gelar di masa depan kepada mereka yang mempertimbangkan pindah ke raksasa yang sedang bangkit dari tidurnya seharusnya tidak sulit.
