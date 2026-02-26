Arsenal, Manchester City, dan Liverpool diperingatkan bahwa Manchester United yang sedang dalam performa bagus tidak 'jauh sekali' dari menjadi pesaing gelar Premier League musim depan

Pendapat itu juga dibagikan oleh mantan bintang Manchester United yang pernah memenangkan gelar Premier League, Michael Owen. Saat ditanya pertanyaan serupa oleh GOAL, ia mengatakan: “Mereka mungkin masih membutuhkan satu atau dua pemain. Dan jika mereka kehilangan Casemiro dan mungkin bahkan Fernandes, keduanya adalah pemain yang sangat penting. Ada keseimbangan dalam menurunkan usia tim dan sebagainya. Itu luar biasa.

“Saya sudah mengatakan ini kepada banyak orang, Manchester United - bahkan saat mereka dalam masa sulit - akan bangkit. Dan begitu bangkit, mungkin butuh setahun, mungkin dua bulan, seseorang akan melakukannya dengan benar. Mereka terlalu besar untuk terus tampil buruk, dan saat bangkit, mereka akan melaju dengan kecepatan yang luar biasa. Itu bisa terjadi.

“Orang-orang berpikir mereka jauh tertinggal, tapi jika mereka terus melakukan apa yang mereka lakukan dan memiliki musim panas yang baik di belakang mereka, mereka mungkin tidak sejauh itu dan mungkin hanya butuh satu atau dua tahun untuk memenangkan liga - bukan lima, enam, atau tujuh tahun seperti yang diprediksi beberapa orang.

“Saat ini sangat menarik. Selama mereka memiliki momentum, saya sarankan untuk terus mengikutinya. Anda ingin mengganti manajer dan mengubah hal-hal sekarang? Wow, Anda meminta masalah setelah semua tahun itu.”